Her får Reidar seg en skikkelig overraskelse

Fredag forrige uke skulle Reidar Stormen-Jansen (69) på senteret for å handle mat. Det han ikke visste, var at han hadde med seg en liten krabat.

For mens han kjørte bilen, kom det plutselig en mus pilende over ruta.

DYREGLAD: Reidar Storm-Jansen er glad i dyr, men ikke så glad for dyr i motoren. Foto: Privat

– Det skjedde helt ut av det blå. Plutselig dukket musa opp på panseret, forteller Stormen-Jansen til TV 2.

Krabaten skal ha kommet opp fra den lille lomma der vindusviskerne normalt ligger.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Satt i hjørnet

Da Stormen-Jansen parkerte bilen i garasjen fikk han seg enda en overraskelse.

– Da jeg kom hjem, så satt den fortsatt i hjørnet innerst ved motoren. Den hadde vært med hjemmefra, venta på meg mens jeg handla, og blitt med hjem igjen, forteller Storm-Jansen.

Han kjører med dashbordkamera, og fikk heldigvis fanget musa på film.

– Den er der lenger enn det filmen viser, for den satt en stund på høyresida, og der satt den ganske lenge på turen, forteller han videre.

Musefelle i motoren

Etter å ha parkert bilen i garasjen og oppdaget at musa fremdeles var inne i motoren, lot han den bli.

Foreløpig.

UVANLIG: Storm-Jansen så seg nødt til å sette ut en musefelle i motoren på bilen. Foto: Privat

– Jeg prøvde ikke ta den da jeg kom hjem, men jeg har satt ut musefeller i motorrommet i tilfelle den skulle komme tilbake, forteller han videre.

Han tør ikke ta sjansen på å ha mus i bilen da musa fort kan finne på å gnage over ledninger.

– Jeg veit ikke om den er der ennå. Det kan være helt tilfeldig at den havna i motoren, men synes ikke det er hyggelig at den kan gnage over ledninger i bilen.