Her får Randi (83) eit etterlengta tilbod

Det er stor mangel på tilbod til heimebuande demente. Musikkterapeut Solgunn Knardal jublar over feberen som no herjar landet.

Tonane frå låta «Crying In The Rain» fyller øvingslokala i Bergen, i takt med sanggleda til koristane.

Ein kan verken sjå eller høyre at dei som syng lider av ein alvorleg sjukdom, nemleg demens.

– Det har vore ein draum lenge å ha eit sånt type kor som dette, seier musikkterapeut Solgunn Knardal.

– Det er frykteleg viktig for heimebuande med demens å ha noko å gå til, der dei også kan bli litt utfordra.

TERPING: Kvar onsdag øver Bergen Demenskor fram mot konsert i Grieghallen 9. juni. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etterlengta tilbod

Saman med Demensforeningen i Bergen har ho nyleg vore med å starte eitt av Bergens fleire nyopprettakor for demente, til stor glede for både deltakarane og dei pårørande.

– Etter at eg blei åleine, så har eg sakna å ha noko fast å gå til, seier kordeltakar Randi Sæhle Nilsen.

– Det er veldig kjekt her og ein treffer mange kjekke folk.

FRIVILLIGE: Bergen Demenskor er drive av frivillige, som også er med å synge. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Tilbodet er også retta mot dei pårørande, som får eigne aktivitetar parallelt med korøvinga.

Det kan vere alt frå foredrag til yoga til samlingar der dei kan bli betre kjent med andre som står i same situasjon.

– Det er godt og lunt å vere her og kjekt å snakke med andre pårørande. Samstundes er det fint å gjere noko saman med mor mi og nyte augneblinkane saman. Det er jo berre dei vi har, seier Daniela Tepper.

RØRT: Daniela Tepper følgjer mor si til øving med Demenskoret. Ho seier det er svært rørande å sjå korleis mor hennar har det under korøvingane. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Også Karianne Johansen og Kirsti Damminger set pris på samlingane.

– Eg trur vi har det like kjekt som dei som syng i koret. Dette kan vere ein einsam sjukdom. Det er fint å snakke med andre som er i same båt, for å få råd og tips i denne jungelen av tilbod og byråkrati, seier Kirsti Damminger.

Bergen Demenskor på øving. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Inspirert etter TV-serie

Bergen Demenskor blei oppretta etter inspirasjon frå den populære NRK-serien «Demenskoret» som kom ut tidlegare i år.

Dei er ikkje dei einaste som har latt seg inspirere.

I stadig fleire kommunar blir det oppretta demenskor etter modellen til NRK-serien.

Musikkterapeut og professor ved Norges Musikkhøgskole, Karette Annie Stensæth, ønskjer trenden velkommen.

– Musikk er eit kjenslespråk. Det er grunnen til at det verkar, og til at det verkar sterkt, seier Stensæth.

VIKTIG: Karette Stensæth er professor ved Norges musikkhøgskole. Ho meiner det er viktig med slike typar tilbod til personar med demens. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ho var sjølv med som fagperson og forskar i NRK-serien, og fortel om ein enorm respons og interesse for konseptet i etterkant av serien.

Norges musikkhøgskule, Nasjonalforeningen for folkehelsa og Norsk forening for musikkterapi oppretta difor eit kurs sett saman av demensfaglege og musikkfaglege råd.

Kurset er eit tilbod for å hjelpe folk i gang, og for å sikre at tilboda blir varige og bærekraftige.

– Gjennom korsang kan ein komme i kontakt med sterke kjensler, både av den gode og den såre sorten. Dette krev sensitiv tilrettelegging, seier Stensæth.

BÆREKRAFTIG: Professor Karette Annie Stensæth håpar kursa til Norges musikkhøgskole skal hjelpe å starte langsiktige og bærekraftige demenskor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stor verdi

Stensæth meiner slike kor kan få enorm verdi for dei som lever med demens.

– Vi veit at korsang kan redusere depresjon og fremje psykologisk velvære, livskvalitet og kognisjon hos personar med demens. Korsang gir også meining på mange nivå, og skapar sosial inkludering, seier musikkterapeuten.

I tillegg håpar ho slike kor kan vere med å dekke eit hol i tilbodet til denne gruppa.

– Det er eit krav om at alle kommunar skal gi eit aktivitetstilbod til heimebuande personar med demens, men dette er lite følgd opp i dag. Demenskor er ein type tilbod som kan svare på kravet, men vi skulle jo sjølvsagt ønske det kom fleire typar aktivitetar, seier Stensæth.

SAMSTEMT: Det er stor sangglede blant dei 19 koristane som er med i Bergen Demenskor. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Populært

På korøvinga i Bergen er stemninga god blant dei 19 koristane som samlast kvar onsdag.

Koret er heilt fullt, og planlegginga er allereie i gang for å vidareføre tilbodet neste semester.

Men først skal koret halde konsert i Grieghallen 9. juni.

– Det trur eg skal gå heilt fint. Viss vi hugsar det då. Vi er jo demente, seier Randi og ler.