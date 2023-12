Her får politifolkene beskjed om at nyttårsaften blir deres siste arbeidsdag

NEDBEMANNES: Over 80 politifolk over hele landet mister jobbene sine. 31. desember er siste arbeidsdag for 20 ansatte i Bergen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

I et brakkebygg ved Bergen lufthavn får en gjeng unge politibetjenter en tung beskjed inn i julen.

– Det betyr dessverre at 20 av dere ikke blir med oss inn i 2024.

Stemning er trykket i det Frode Hersvik, seksjonsleder for utlendingskontroll i Vest politidistrikt, forteller at to tredjedeler av avdelingen skal nedbemannes.

Flere av politibetjentene signerte nye arbeidskontrakter for bare to uker siden. Nå er det slutt.

– Det er kjipt. Livet blir satt på vent, det er ikke akkurat flust av ledige politijobber der ute, sier politibetjent Mikael Raaen (25).

LEDIGHET: I Bergen har det i snart to år jobbet 29 ansatte med å registrere flyktninger. En av dem som nedbemannes er Mikael Raaen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Sentraliserer

31. desember har nærmere 80 politifolk over hele landet, som i dag jobber med registrering av ukrainske flyktninger, sin siste arbeidsdag.



Årsaken er at Justisdepartementet vil sentralisere registreringen til Nasjonalt ankomstsenter på Råde.

Stikk i strid med hva politiet selv ønsker.

RÅDE: Da flyktningstrømmen slo inn over landet fikk politiet i oppgave å desentralisere registreringen. To år senere snur Justisdepartementet og vil ha ukrainerne tilbake hit. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nedbemanner landet over

Hver uke kommer det nå rundt tusen ukrainske flyktninger til Norge. De fleste ankommer landets største byer med fly, og i snart to år har sju politidistrikt tatt imot og registrert disse.

Men i neste års statsbudsjett er det lagt inn nesten 70 millioner kroner mindre til asylregistrering. Det – og en mulig lavere flyktningstrøm – får konsekvenser.



På oppdrag fra Justisdepartementet vil Politidirektoratet derfor nedbemanne langt over halvparten av politifolkene som i dag jobber med dette ute i distriktene.

USIKKERT: Den endelige avgjørelsen er ikke tatt, men politidistriktene har varslet sine ansatte om nedbemanning. Foto: Kristin Grønning / TV 2

«Betydelig risiko»

TV 2 kjenner til at politidistriktene som rammes av dette, har gitt tydelige tilbakemeldinger om at de er uenig i sentraliseringen.

« … etter vår vurdering hefter det betydelig risiko knyttet til foreslått ressurssetting» skriver Vest politidistrikt.

Trøndelag politidistrikt skrev at de med den nye ordningen vil «oppleve store utfordringer» og at de «ikke kommer til å ha ressurser til å håndtere søkere som ankommer sent på kvelden».

Kommer til å slite

Over nyttår må altså ukrainerne ta seg til Råde på Østlandet, uavhengig av hvor i Norge de ankommer.



Med mindre de skal bo privat. Da skal fremdeles politiet lokalt registrere dem – men med langt færre ressurser.

– Vi er bekymret for at flyktninganslaget er for lavt, sier Hersvik i Vest politidistrikt.

– Kommer det flere enn anslått, har vi signalisert at vi kommer til å slite veldig med å løse oppdraget, sier han.

EFFEKTIVE: I dag møtes ukrainske flyktninger på Bergen Lufthavn, blir innlosjert på ventehotell og registrert av politiet i et brakkebygg. Alt innenfor en radius på 300 meter. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Kummerlige forhold»



I år har 15 prosent av ukrainere oppgitt at de skal bo privat. Men politiet er bekymret for at tallet blir langt høyere når flyktningene finner ut at de må til Råde.



Vest politidistrikt skriver blant annet:

« … av det vi oppfatter fra ukrainske flyktninger, som aller helst ikke vil til Råde (de har hørt det er kummerlige forhold), har vi grunn til å tro at flyktningene tilpasser seg».



«KUMMERLIG»: Politiet mener ukrainske flytninger vil tilpasse seg når de skjønner at de vil bli sendt til Nasjonalt ankomstsenter på Råde, fordi de har hørt det er «kummerlig» der. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Også seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Bjørner Snilsberg, bekrefter til TV 2 at de syns ressurssituasjonen er utfordrende, men at de forholder seg til anslaget.

– Dersom oppgavene blir større enn vi har ressurser til å håndtere, vil vi naturligvis stå i en sårbar situasjon, sier han.

Få ressurser

I Trøndelag, som i snitt registrerer mellom 200 og 300 ukrainere i måneden, er i dag halvparten ukrainerne privatboende.

– Hvilke utfordringer får dere om det kommer flere enn anslått over nyttår?



– Vi har bedt om å få dekket alle kostnader som påløper med oppdraget. Trøndelag har knapt med ressurser generelt og vi har ingen ressurser å omfordele, sier Siw Hind, driftsenhetsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiinspektøren sier de jobber med at den nye ordningen ikke skal gå utover andre oppgaver i politidistriktet.



2/3 LEGGES NED: Her har det, i to år, jobbet rundt 30 politifolk med å registrere ukrainske flyktninger, 100 meter fra flyplassen. Fra nyttår skal ukrainere som ikke er privatboende sendes til Råde, selv om de landet her. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ingen svar

TV 2 stilte torsdag 30. november en rekke spørsmål til justisdepartementet om hvorfor ble er bestilt en sentraliseringen av arbeidet med å registre ukrainere.

Er det mer effektivt? Billiger? Er det er en konsekvens av mindre penger i statsbudsjettet? Og hvem skal ta regningen for logistikken ved å sende ukrainerne fra politidistriktene til Råde.



Tirsdag kveld hadde ennå ikke justisdepartementet svart.

«Utfordringer med å levere»

Men sentraliseringen har flere utfordringer.

Også Politiets utledningsenhet (PU) – som med sentraliseringen vil få langt flere registreringer på sitt bord – peker i et brev til Politidirektoratet på at politidistriktene «vil ha utfordringer med å levere på beredskapsbehovet».

MER PÅ PU: Politiets utlendingsenhet (PU) vil med sentralisert registrering måtte skalere opp. Samtidig legges kompetent arbeidskraft ned i politidistriktene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De skriver også at det vil være utfordrende å fordele de knappe ressursene mellom daglige ankomster og beredskap, både for PU og for politidistriktene.

Og at dagens beredskap i Oslo – og Øst politidistrikt heller ikke samsvarer med ankomstprognosene for 2024.

Hvem får regningen

Politidistriktene stiller også spørsmål om hvem som skal organisere overnatting og transport for flyktningene som må til Råde – og ikke minst betale for dette.

For hvordan dette praktisk skal gjennomføres er det ennå ingen i politiet som vet.



PU ved Flesland må kutte mange årsverk. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Politidistriktene skal fremdeles gjøre et arbeid, men med langt færre folk, sier Martin Kjelby, leder i Politiets Fellesforbund Vest.



Fagforeningen er kritisk til at politiet nå nedbemanner en haug med politifolk med erfaring og kompetanse, kun for å sentralisere de samme arbeidsoppgavene til Råde.

Kan ramme driften

– Rett over nyttår vil vi få en enda mer forverret politidekning, sier Kjelby.

PF er redd nedbemanningen vil gå direkte ut over andre politioppgaver og at politiet derfor vil måtte flytte mannskap fra andre seksjoner for å løse flyktningoppdraget.

– Det vil gå ut over den ordinære driften, politiets responstid, etterforskning av de mest alvorlige sakene og ikke minst totalberedskapen, sier han.