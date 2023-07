Her får nordmenn mest for pengene i sommer

FORNØYD: Roar Zetterstrøm er veldig fornøyd med å ha lagt ferien til Sverige, og med prisene. Her er han på egen bår med barnebarn og hunden. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Er du lei av høy inflasjon, doble rentehevinger og nedgang i boligprisene? Her kommer den første økonomiske gladnyheten på lenge.

Det klirrer i glassflasker fra fire fulle bæreposer når en nordmann kommer ut fra Systembolaget i Strømstad.

På matbutikken ved siden av er handlekurvene i ferd med å renne over av billig mat og dagligvarer.

Det er kun ett flagg som dominerer i gjestehavna i Strømstad, og det er rødt, hvitt og blått.

– Det er helt fabelaktig her i Sverige. Vi har det så godt her. Rimelige og gode priser, sier Roar Seterstrøm som ligger med egen båt i gjestehavna.



– Er du glad du ikke er i Danmark eller Europa med tanke på valutaen?

– Veldig glad for det, smiler Seterstrøm.

– Fenomenalt



For mens Danmark og Europa har hatt enda høyere inflasjon enn Norge, og blitt svindyrt for nordmenn å feriere, har prisene i Sverige steget mindre.

FENOMENTALT: Ketil Skarpnord skal til Koster med båten i ferien. Men først må han hamstre i Strømstad, og han er veldig fornøyd med prisene. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er helt fenomenalt foreløpig. Vi koser oss. Sverige er fint land å feriere i sånn sett. Vi skal til Koster, så vi er bare innom her for å hamstre litt, sier Ketil Skarpnord

– Hvordan er prisene?

– Det er det vi er fornøyd med. Det er jo noe helt annet enn det vi er vant til, ler Skarpnord.

BILLIGERE: Det har gått lang tid mellom de økonomiske gladsakene for nordmenn den siste tiden. Men et sted løsner det. Nå får du mer for pengene hvis du legger ferien til land som har fått svekket valuta mot den norske kronen. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ekstra rabatt

Akkurat nå er det ekstra gunstig for nordmenn å dra til Sverige. Den svenske kronen har den siste tiden svekket seg mellom 3–5 prosent mot den norske kronen. Det gjør at det nå er billig å være norsk i Sverige.

Det merker de godt på Nordby shopping center.

– Det er mange store handlekurver i disse dager nå på sommeren, sier butikksjef på Maximat Nordby, Ole Jørgen Lind til TV 2.

BUTIKKSJEF: Ole Jørgen Lind, Maximat, Nordby. Foto: Per Haugen / TV 2

– Juli i fjor var all-time-high, og sånn det ser ut nå så kommer vi til å slå fjoråret. Med all respekt det er noen dager igjen men vi ligger veldig godt an, sier Lind.

Lind tror det er flere faktorer til at grensesalget har tatt seg opp igjen.

– Mange velger kortreist ferie, men vil likevel til utlandet. Her i Sverige er prisene bedre og utvalget større i butikkene. At kronekursen har blitt sterkere for nordmenn gir en ekstra rabatt på kassalappen, sier Lind til TV 2.

– Det er bare å gratulere



Og skal vi tro ekspertene, kan det bli enda billigere for nordmenn i Sverige i tiden fremover.

–Vi har en forventning om det. Vi tror at norske kronen blir sterkere mot de fleste valutaen men akkurat når det skjer er litt usikkert, sier senior valutamegler Lone Sjursen Kleveland i Danske Bank.



SENIOR VALUTAMEGLER: Lone Sjursen Kleveland i Danske Bank. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Ifølge en undersøkelse utført av Sparebanken 1 er Sverige det mest populære ferielandet utenfor Norge for nordmenn i sommer. Av de som skal til utlandet så er det 28 prosent som skal til Sverige.



– I sommer er det deilig å være norsk i Sverige, det er det ingen tvil om, sier forbrukerøkonom i Sparebanken 1, Magne Gundersen til TV 2



Gundersen tror det er opplagt at de som har valgt Sverige i sommer de vil oppleve at de har valgt det rette.

FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen i Sparebanken 1. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er mye bedre å feriere i Sverige. Du får mer for de norske kronene der enn du får i Danmark og i Euro, og nå er faktisk den svenske kronen en del mindre verdt en den norske så det er et bra sted å feriere på akkurat nå.

– Det er bare å gratulere de som har valgt Sverige, smiler Gundersen.