Her får ferden i ny Audi en brå slutt

Denne videoen viser at den sivile UP-patruljen måtte gi full gass for å måle farta på to kamerater som råkjørte.

Videoen ble nylig bevis i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund. Bakteppet er et bruktbilkjøp som resulterte i en vanvittig fartslek med hastigheter over 160 km/t.

Se den dramatiske videoen i vinduet øverst i saken.

De to kameratene i midten og slutten av 20-årene, hadde kjørt fra Østlandet til Ålesund for å hente en ny brukbil denne lørdagen i oktober i fjor. Bilen var en Audi A7 med oppgitt toppfart på langt over 200 km/t.

Fartslek

Fristelsen til å teste den nye bilen ble åpenbart for stor. Så de ga gass på tur opp Ørskogfjellet hvor det er to kjørefelt i retning østover. Bare en knapp halvtime etter at kjøreturen startet i Ålesund, ble både Audien og kompisen sin bil observert i svært høy hastighet av en sivil UP-patruljen.

– Å, i helvete, er kraftutbruddet fra mannskapet i UP-bilen når de to bilene suser forbi på Europaveien.

For politibilen var utstyrt med både videokamera og lydopptak i kupèn.

– Til tross for at politibilen kjørte med høy hastighet på mer enn 150 km/t, ja faktisk ble det målt en fart i overkant av 160 km/t, tok det tid før patruljen innhentet de to bilene, heter det i dommen.

Patruljen fikk en måling på 158 km/t på Audien mens kameraten ble mål til 143 km/t. Da har begge fått solid fratrekk for sikkerhetsmarginen i målingen.

– Det er ingen grunn til å tvile på at fartsmålingene er utført i henhold til gjeldende instrukser for fartsmåling. Politibilen har også fulgt vanlige rutiner for kontroller av speedometer, slår tingretten fast.

Nektet straffskyld

Videoen viser også at begge de to sjåførene foretar en farlig forbikjøring.

– Kjøringen til begge tiltalte medførte stor risiko for uhell og skade, både overfor mulige motgående kjøretøy, og overfor fører av en Volvo personbil, mener tingretten.

FARLIG: De to kameratene foretar også farlige forbikjøringer på europaveien over Ørskogfjellet. Foto: UP.

Begge de to tiltalte sjåføren nektet straffskyld. Men tingretten fant det bevist ut - over enhver rimelig og fornuftig tvil - at kameratene var skyldig i flere brudd på vegtrafikklovgivningen.

Mannen bak rattet på Audien er dømt til ubetinget fengsel i 30 dager, samt at han må være uten førerkort i 25 måneder. Den andre tiltalte har fått dom på fengsel i 25 dager og 19 måneder uten førerkort. Det er i tråd med påstand fra aktor, politiinspektør Unni Moen Vikebakk.

– Dommen blir ikke anket. Saken har jo fått store praktiske konsekvenser for mine klienter. En av de har mistet sjåførjobben sin som følge av denne saken, opplyser forsvarer Louis Anda til TV 2.

Avgjørelsen i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund var enstemmig.