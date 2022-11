Her får den 25 tonn tunge hvalen hjelp: – Fikk panikk og satte opp høy fart

Søndag var PhD-kandidat Emma Vogel sammen med kollegaer fra Norges Arktiske Universitetet (UiT) og Havforskningsinstituttet inne i fjorden i Kvænangen i Troms og Finnmark.

Her skulle de merke hval til et prosjekt som har mål om å minske konflikter mellom fiskeri og hval.

Ironisk nok oppdaget de da en fullvoksen knølkval som hadde surret seg inn i tauverk og et digert anker fra nettopp – en fiskebåt.

Farlige situasjoner

Det er under det årlige sildeinnsiget til fjordene i Troms og Finnmark at det hver høst kommer store flokker med hvaler som beiter på silda i konkurranse med fiskebåter.

I tillegg samler mengdevis med turister seg på fiskefeltene for å observere hvalene som beiter på sild. Dette gjør at det fort oppstår situasjoner der både folk og dyr kan komme ut for farer.

Det er spesielt knølhval og spekkhoggere som har disse fjordene som beiteområder, og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har tidligere reddet flere hvaler som har viklet seg inn i fiskeredskaper.

Spesialtrent mannskap

Hvalene har blant annet vært strandet i grunne viker eller kommet seg inn i oppdrettsmerder. Denne gangen var det altså tauverk og et drivanker fra en fiskebåt som var synderen.

SNART LØS: Her får den uheldige knølhvalen hjelp. Foto: Sjøtjenesten/Fiskeridirektoratet

Dette kunne ha vært fatalt for hvalen – men heldigvis endte det godt.

Det spesialtrente mannskapet fra Sjøtjenestens to patruljebåter «Rind» og «Fjorgyn» klarte nemlig å skjære over tauet som var festet til drivankeret og deretter fjerne selve drivankeret fra hodet og munnen til hvalen.

Fikk panikk

Emma Vogel sier på UITs Facebook-side at hvalen så stresset ut, men at den tilsynelatende slapp unna uten store fysiske skader.

– Da båten fra Fiskeridirektoratet kom, virket det nærmest som om hvalen oppsøkte båten deres, som om den ville ha hjelp, sier hun.

– Under forsøket på frigjøring fikk den litt panikk og satte opp høy fart. Men de fikk likevel frigjort hvalen tilslutt, og forhåpentligvis vil den klare seg bra.



(Kilder: Norges Arktiske Universitet (UiT) og Fiskeridirektoratet)