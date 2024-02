Her får de ansatte sove på jobb

TID FOR HVILE: Slik ser hvilerommet ut på et av de svenske kontorene til selskapet Simployer. Nå har de innført samme løsning i Norge. Foto: Simployer Sverige

Et selskap i Sarpsborg mener at litt søvn midt i arbeidsdagen kan få ansatte til å prestere bedre. Én forsker sier seg enig, mens en annen har et annet tips for å være uthvilt.

Hvordan får selskap det meste og beste ut av de ansatte?

Søvn. I arbeidstiden, mener HR-selskapet Simployer, som nå lar ansatte sove en kort stund på et eget hvilerom.

– Noen ganger trenger man bare å lukke øynene, og så er man klar, sier kommunikasjonssjef Cornelia Bjørke-Hill i Simployer til TV 2.

– Presterer bedre

Inspirasjonen kommer fra vår nabo i øst, Sverige, hvor selskapet har kontor i to byer.

I Sverige er nemlig alle bedrifter med flere enn 50 ansatte pålagt å ha et rom som kun er for hvile.

– Vi tror ansatte som har det bra, presterer bedre. Noen ganger betyr det å være uthvilt, få lov til å trekke seg litt tilbake, reflektere litt, for så å gå tilbake til et hektisk møte, eller hva det skulle være.

Hun mener at søvn bare er en liten del av dette, og er selv usikker på hvor mange av de rundt 150 ansatte i selskapet som faktisk har lurt inn en høneblund i arbeidstiden.

– Hele mennesket trenger å ha det bra på jobb. Når det funker så bra i Sverige, vil vi få det til i Norge også.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Cornelia Bjørke-Hill i HR-selskapet Simployer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ifølge NRK, som først omtalte saken, har man i Sverige sett at sykefraværet har gått ned hos kommuner som har innført muligheten for høneblunder i arbeidstiden.

– Bedre oppmerksomhet

Simployer har ikke innført noen regler for hvor lenge de ansatte kan hvile. Ifølge Helsedirektoratet bør man maksimalt sove 20 minutter under en såkalt powernap.

Dagfinn Matre er fagsjef for arbeidstidsforskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Han viser til forskning når han mener at det kan være lurt med en powernap i det daglige.

FORSKER: Dagfinn Matre er fagsjef for arbeidstidsforskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) Foto: Skjermdump TV 2

– Etter lunsj opplever vi kanskje at vi blir litt trøtte eller søvnige. Da viser forskningen at å ta en fem til tjue minutters powernap at man får bedre oppmerksomhet, reduserer stress og at vi er litt mer «fit for fight» resten av dagen.

Kan bli groggy

Helsedirektoratet anbefaler også at man ikke legger høneblunden til etter klokken 14–15, for å unngå at nattesøvnen blir påvirket.

– Det er også et viktig poeng at man ikke må ligge for lenge, for da kan man få motsatt effekt og føle seg groggy når man våkner igjen. Da har det ikke lenger noen fordeler, sier Matre.

Ifølge ham blir vi søvnige om ettermiddagen fordi døgnrytmen gjør at søvnigheten endres gjennom dagen. Han sier også at laboratoriestudier viser at man har mindre risiko for å gjøre feil om man sover en kort stund i løpet av arbeidstiden.

– Men er det ikke bare å ta seg sammen?

– Det kan man jo si, og det er det kanskje for noen. Men døgnrytmen har man ikke så mye kontroll over, sier han, men legger til at man også kan stille spørsmål ved om det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for å sove nok.

– Men jeg tror det er mye god støtte i forskningen som sier at dette ikke er så dumt.

– Stå opp til samme tid

Han får delvis støtte av forsker og leder Anette Harris ved Forskningssenteret for søvn, arbeid og helse (Fosa) ved Universitet i Bergen.

– Du kan bli mer effektiv, men powernapper ødelegger også det oppbygde søvntrykket. Så det kan ødelegge nattesøvnen, sier hun til TV 2.

– Har du søvnproblemer, anbefales det ikke, legger hun til.

For personer som jobber kveld eller natt, mener hun at det kan være lurt å sove tjue minutter i forkant jobb.

SØVNFORSKER: Anette Harris ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

– Hva er det beste tipset for å være uthvilt på jobb?

– Stå opp til samme tid hver dag, og kom deg ut i dagslys så tidlig som mulig for å få lys på øynene. Det hjelper deg å holde en god døgnrytme, og da vil du få bedre søvn og være mer opplagt på dagtid, sier Harris og legger til:

– Det er utrolig viktig. Det er lyset som resetter døgnet vårt til 24 timer; de fleste av oss har en indre biologisk klokke som har et lengre døgn enn 24 timer.

I mørketiden anbefaler hun nordmenn å bruke en lyslampe som simulerer dagslys for å holde døgnrytmen stabil.

– Kan amme der

Bjørke-Hill i Simployer sier at folk først ble overrasket over at selskapet hadde fått hvilerom også i Norge, men at medarbeiderne har planer om å bruke det.

– Folk begynner å vende seg til tanken om at man kan trekke seg tilbake, sier hun.

HVILEROMMET: Slik er rommet på et av de svenske kontorene til Simployer innredet. Foto: Simployer Sverige

Rommet er også tiltenkt bruk for personer som kan ha nytte av de i ulike faser i livet, for eksempel for småbarnsforeldre.

– Man kan amme der, eller ta seg den lille duppen om man har hatt en tøff natt med en nyfødt baby.

– Vil nok gå tidligere

Hun har selv anvendt rommet etter et stressende møte for å ta en pust i bakken.

– Noen ganger trenger man å hente seg litt inn igjen.

Et annet grep for å gi folk en bedre arbeidshverdag, kortere arbeidstid, testes nå ut i to barnehager i Norge. I prøveprosjektet, som gjennomføres i Oslo og Stavanger, jobber de ansatte i disse barnehagene bare seks timer.

– Hadde det vært en bedre løsning å korte ned arbeidstiden, altså å gi de ansatte fri like lenge tid som det anbefales at man powernapper (maksimalt 20 min)?



– Nei, vi er en kompetansebedrift. Det handler om at vi tror at det er fornuftig at ansatte kan ta seg en pause for å slappe av, puste litt, hente seg inn for å være kreativ, og så kunne jobbe mer fokusert, sier kommunikasjonssjefen.

Forsker Harris ved UiB svarer dette på spørsmål om det er best for arbeidere å ha mulighet til en powernap i arbeidstiden eller at arbeidstiden kuttes med rundt 20 minutter:

– Det finnes ingen forskning som understøtter det ene eller det andre. Å gå hjem tjue minutter tidligere kan ikke erstatte en powernap; det er to forskjellige ting. Så jeg kan ikke uttale meg om det. Men de fleste ville nok ha valgt å gå hjem tidligere, sier hun og ler.