Her får Daniel (36) beskjeden som får ham til å juble

– Det er utrolig bra at mange uføretrygdede kan komme seg ut i jobb, og slippe å kjede seg hjemme, sier Daniel André Totland.

36-åringen jobber i snekkeravdelingen hos den skjermede VTA-bedriften Grønneviken i Bergen.

Dette er et statlig finansiert selskap som til enhver tid sysselsetter rundt 200 vanskeligstilte personer, som enten er uføretrygdede, utviklingshemmede, sliter med psykiske lidelser eller andre ting som hindrer dem i å ha en vanlig jobb.

Bedriften produserer svært mye forskjellig, blant annet tre- og metallvarer, i tillegg til å utføre lager- og logistikktjenester.

Totland står og kapper planker når arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) kommer bort.

De har nettopp - til stor jubel - avslørt regjeringens nyeste budsjettlekkasje overfor alle de ansatte i kantinen.

BESKJEDEN: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) formidler VTA-satsingen til de ansatte i Grønneviken fredag ettermiddag. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dette lover regjeringen

– Vi trenger flere slike varig tilrettelagte arbeidsplasser. Derfor forplikter regjeringen seg nå til å finansiere 2000 nye plasser i løpet av de neste fire årene. Vi begynner allerede neste år, der 500 plasser er bakt inn i statsbudsjettet, sier Persen.

Hun håper Stortinget vil være med på regjeringen sitt forslag.

– Slike arbeidsplasser er utrolig viktige for verdiskapingen i Norge. Det er mange samfunnskritiske funksjoner som blir oppfylt av denne typen bedrifter, og i tillegg er dette inkluderende arbeidsplasser der man kan få oppleve mestring og sosialt fellesskap, sier hun.

FORSLAG: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) ønsker flere VTA-plasser. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

De siste ti årene har regjeringen innvilget rundt 300 nye plasser årlig.

For 2023 ble dette kuttet til 250 plasser, men nå ønsker altså regjeringen å doble dette tallet til neste år.

– Det er et veldig stort behov, og dette er en veldig viktig sak for regjeringen. Vi vet at det er for mange som står uten jobb fordi vi ikke har nok tilrettelagt arbeidsliv. Derfor er det grunnleggende viktig å få på plass denne opptrappingsplanen, sier familieminister Toppe.

ARBEID: Grønneviken produserer svært mye forskjellig, innen ulike industrigrener. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– God arbeidsmoral

Totland jubler også når han hører nyheten.

– Det er veldig viktig å ha en jobb å gå til, både for samfunnet sin del men også for at de som trenger slike jobber har noe å gjøre på i hverdagen.

Han understreker at det sosiale er en viktig faktor i slike bedrifter.

– Her er mange mennesker med humor og glede, men også god arbeidsmoral. Dette er kjempebra, sier Totland.

GLEDE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe sammen med daglig leder Øyvind Risnes i Grønneviken. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Mange på venteliste

Daglig leder Øyvind Risnes i Grønneviken sier de har mange som ønsker å jobbe hos dem, men som står på venteliste.

– Det er veldig gledelig at regjeringen vil gi flere plasser nå. Behovet er ekstremt stort, og vi som jobber her ser hver dag hvor viktig disse jobbene er for å skape trygghet, mestringsfølelse og livskvalitet, sier han.

– 2000 plasser over fire år - monner det med tanke på å få ned ventelistene?

– Det monner mye. Vi kunne selvsagt tenkt oss det dobbelte, men de 500 som er lovet er en dobling av det har vært i år. Vi er fornøyd med at dette går rette veien. Dette er en kjekk dag for hele næringen, sier Risnes.