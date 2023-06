Her fant de H&M-klær som skulle resirkuleres

En januardag i år leverte to Aftonbladet-journalister inn ti plagg fra Hennes & Mauritz (H&M) i klesbutikkens egne innsamlingsbokser.

Plaggene ble utstyrt med air tags, en type sporingsbrikke på størrelse med en femkroning, sånn at de kunne følge med på hvor de havnet.

På nettsidene sine, skriver H&M at klærne du leverer inn skal bli solgt på nytt, gjort om til andre produkter eller bli resirkulert. Alt for å sikre en mer miljøvennlig motebransje.

Det viser seg å være langt fra hele sannheten.

Øverst på EU-liste Tekstiler er en av de prioriterte produktgruppene i EU kommisjonens handlingsplan for et grønt skifte. De neste årene skal strenge lover og regler føre til en grønnere tekstilindustri. EU har åtte hovedtiltak for tekstilindustrien; De går på design, begrense mikroplast-utslipp, forhindre at nye klær kastes, tydeligere informasjon, strenge grønnvaskings-regler og et utvidet produsentansvar.

«Let's close the loop»

På H&M sine nettsider lover de å jobbe mot en mer miljøvennlig motebransje. De oppmuntrer kundene til resirkulering og reparering.

Målet er at de til slutt skal bli helt sirkulære, derav har prosjektet fått navnet «let's close The loop».

Man kan levere inn klærne sine i innsamlingsbokser, det har man kunnet gjøre siden 2013. Derfra blir klærne sortert i tre ulike kategorier.

MARKEDSFØRING: Dette bildet brukes i H&M sin markedsføring av resirkulerings-tjenesten deres Foto: Skjermbilde Hennes og Mauritz

Tre kategorier Rewear: Klær som fortsatt kan brukes blir markedsført som second-hand. Reuse: Tekstiler som ikke lenger kan brukes, blir gjort om til andre produkter som rengjøringskluter eller nye kleskolleksjoner. Recycle: Alle andre klær og tekstiler brytes ned til tekstilfibre og brukes til å lage f.eks. isolasjonsmaterialer. Kilde: Hm.com

Som takk for hjelpen får kundene rabatt på sitt neste kjøp.

SCORER HØYT: H&M har vunnet bærekraftpriser og scorer høyt på bærekraftindekser. Foto: TV 2

Et avgjørende tips

Staffan Lindberg, en av journalistene som jobbet med saken, forteller at det hele startet med et tips om at det som skjedde i andre enden av moteindustrien var svært problematisk.

– Vi trodde nesten ikke på det kilden sa, så vi måtte teste og se, sier han til TV 2.



Da fikk de ideen om å dra og finne H&M plagg i bruktbutikker. De fant ti plagg, og sendte dem av gårde.

Hvor klærne kom til å havne, visste de ikke. Det står nemlig ingenting på kleskjedens nettside om hvor klærne ender opp. Men enten skal de bli solgt på nytt, gjøres om til nye klær, eller bli brutt ned til tekstilfibre.

Journalistene hadde en formening om hvor de trodde klærne deres kom til å ende opp.

– Vi tenkte at siden alle plaggene hadde hengt i en second hand-butikk før, kom noen mest sannsynlig til å ende opp der på nytt, forteller Lindberg.



Det var ikke tilfellet.

Reiste 1,5 ganger rundt jorden

Klærne endte opp med å reise 1,5 ganger rundt jorden til sammen. En rosa dressjakke havnet i Romania, en grå jakke ble fraktet til India og en stripete jakke endte opp i Benin i Afrika.

To av de ti plaggene ble resirkulert, tre av dem endte mest sannsynlig på havet og fem av plaggene kunne spores til handelssteder i land milevis unna.

– Vi fulgte med på klærne minutt for minutt omtrent, sier Lindberg.

– Det var da vi så at et av plaggene var i Vest-Afrika at vi bestemte oss for å oppsøke stedet for å se og skildre hvordan det var der, forteller han.



PÅ SPORET: Aftonbladet-journalistene Steffan Lindberg og Magnus Wennman reiste for å se hvor klærne de hadde innlevert tok veien. Foto: Aftonbladet

De visste nemlig at Vest-Afrika hadde store problemer som følge av vårt overforbruk.

Det som møtte dem var enda verre enn de hadde trodd, forteller Aftonbladet-journalisten.

Død hvit mann sine klær

En nordisk rapport har konkludert med at det er vanskelig å holde styr hva som skjer med de brukte klærne våre. I statlige utredninger fra både Norge og Sverige advares det mot risikoen for at klærne kastes eller brennes.

Mange klær fraktes til land i Vest-Afrika som Ghana og Benin. Flere land har forsøkt å beskytte seg gjennom å ikke tillate import av brukte klær. Myndighetene har fått nok. Likevel smugles det klær rundt.

Den stripete jakken Aftonbladet fulgte endte opp i landet Benin. Der er det lovlig å importere brukte klær.

– På 80-tallet, da verden ble åpnet opp, hadde folkene der lyst på og bruk for klærne. Nå mangler de skolegang og infrastruktur, ikke klær, sier Lindberg.



Dette handler ikke om at menneskene i Vest-Afrika har så stort behov for brukte klær, forklarer han.

– Det handler om vårt ønske om å bli kvitt alt.



BENIN, AFRIKA: Benin importerer klær fra vesten. Der blir det liggende. Foto: Magnus Wennman / Aftonbladet / NTB

Prøver å selge klærne

Når sekkene med klær er importert til land som Ghana og Benin selges det videre til lokale kjøpmenn, som igjen forsøker å selge klærne videre.

Der er det et uttrykk for de brukte klærne som ender opp i byer som Benin; «død hvit mann sine klær».

– Man sier at de tidligere eierne har gått bort. Og jeg tror det stemmer. Hvorfor skulle de ellers ville kvitte seg med alt?, sa en av selgerne til Aftonbladet.



Plast eller natur? I norsk klesavfall regner forskere med at en tredjedel av klærne er laget av syntetiske materialer som akryl og polyester. En tredjedel er naturmaterialer og den siste tredjedelen er en blanding av materialer. Totalt sett er omtrent 40 prosent av alle klær, laget av plast.

Faktum er at det er for mye klær. Mesteparten er av for dårlig kvalitet, feil størrelser eller ment for et helt annet klima.

Omtrent halvparten selges videre.

– En miljøkatastrofe

Klærne de ikke får solgt, kastes. Enten i overfylte containere eller i store hauger. Noen steder brennes det med vilje, andre steder oppstår det ukontrollerte branner.

SØPPEL: Klærne som ikke blir solgt videre kastes. Foto: Magnus Wennman / Aftonbladet / NTB

Det flyter over.

Aftonbladet viser til en studie fra King’s College i London som kom fram til at eksporten av brukt «fast-fashion» fra vest er en belastning for fattige land.

– Det som møtte oss var et berg av klær. Vi så rett på en konkret miljøkatastrofe.

Han ramser opp; Røyken fra brannene gir barn astma. Klærne som flyter ut i havet fører til at skilpadder og fisker forsvinner.

FLYTER OVER: Det som en gang var en idyllisk strand er nå full av tekstiler. Foto: Magnus Wennman / Aftonbladet / NTB

– Det blir så tydelig hvem som betaler prisen for vår fast-fashion.

Aftonbladet avslørte at H&M sine partnere totalt har dumpet mer enn en million plagg siden årsskiftet.

– Vi må endre hele systemet

Ingun Grimstad Klepp er professor ved i klær og bærekraft ved OsloMet. Hun er ikke overrasket over at klærne ender opp i land som Benin.

– Jeg er ikke overrasket. Det er så mange ledd i denne verdikjeden at det er umulig å holde oversikt over hvor klærne ender opp.



Hun tror H&M ikke så lett kan bli kvitt klærne de har samlet inn på en bedre måte. Problemet ligger i at det er for mye, både nye og brukte, klær i omløp.

– Mengden brukte klær i verden er for stor. Det er etter hvert mange som har det samme «bruk og kast» forbruket, og for få som trenger de brukte klærne våre.

FOR MYE: Ingun Grimstad Klepp mener problemet er at vi har for mye klær i utgangpunktet. Foto: OsloMet

– Vi har en overproduksjon av både nye og gamle klær, oppsummerer hun.

H&M oppmuntrer til å kjøpe nytt etter innlevering av gamle klær ved å gi rabatt på neste kjøp. Dette mener Klepp må endres.

– Vi må endre hele systemet. Det viktigste de kan gjøre er å produsere mindre nye klær. Vi må få ned mengden, sier Klepp.



Dette sier H&M

H&M har gitt en kommentar til Aftonbladet. Der skriver de blant annet at det finnes utfordringer på tvers av bransjen koblet til innsamling og resirkulering av klær og tekstiler. Les hele svaret her.

Til TV 2 svarer kleskjeden på hvilke utfordringer de opplever.

– Dette inkluderer at det ikke finnes noen godt utviklet global infrastruktur for å støtte innsamling av brukte tekstiler, samtidig som det er mangel på skalerbare resirkuleringsløsninger, skriver de i en e-post til TV 2.



H&M forklarer at de jobber aktivt med å få på plass slike løsninger.

– Hva tenker dere om at klærne deres ender opp i land som Benin der mye av det til slutt ender som søppel?

– H & M-gruppen er sterkt imot at klær blir avfall, og det går helt imot vårt arbeid for en mer sirkulær moteindustri, skriver de.

– Har fulgt opp funnene

– Vi tar disse funnene på største alvor og kundene våre kan føle seg trygge på at plaggene de leverer inn til våre klesinnsamlingsbokser blir tatt hånd om på en ansvarlig måte, skriver de.

I februar i år inngikk de et samarbeid med den tyske resirkuleringsorganisasjonen, Remondis. Sammen har de fulgt opp funnene.

– Alle de sporede plaggene med aktive signaler som nevnes i rapporten, ankom til brukt- eller gjenvinningsselskaper. Remondis har bekreftet at disse er kjente og pålitelige partnere, skriver de.

På spørsmål om dette er en grønnvasking av bedriften, forklarer de at deres arbeid innen bærekraft aldri har handlet om «grønnvasking».

– Dette strider kategorisk mot det vi står for, skriver H&M .



De mener åpenhet rundt informasjon om bærekraft er avgjørende, ettersom det kan være med på styrke forbrukermakten og legge press på bedrifter, noe som kan bidra til positiv endring.

I tillegg ønsker de et nøye utformet juridisk rammeverk som sikrer like konkurransevilkår.