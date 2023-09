Her er vennene tilbake på ulykkesstedet

FLORØ (TV 2): Da bestevennen ikke svarte i telefonen, skjønte Olai Kvamme Humlestø at noe var galt.

Det er tidlig søndag kveld.

Politisperringene er borte, og bilvraket er fraktet vekk. Men det lukter fortsatt svidd i luften og er tydelige spor etter flammene på asfalten.

Anette Skjærli plukker opp små rester fra bilen i veikanten.



– Går det bra? spør Olai Kvamme Humlestø, mens han legger en arm rundt skulderen hennes.

Det har snart gått to døgn siden den tragiske bilulykken der tre unge mennesker mistet livet i Florø.



De var venner av Skjærli og Kvamme Humlestø.

Skjærli rister litt på skuldrene.

– Dette er helt jævlig, svarer hun.

RESTER: Vennene finner flere bilrester i veikanten. Foto: Kristin Gronning / TV2

Forsøkte å ringe

Det var fredag kveld at to biler var involvert i en ulykke i sentrum av Florø. Den ene bilen tok fyr etter kollisjonen, og to unge menn og en ung kvinne døde.

Både Kvamme Humlestø og Skjærli fikk vite om ulykken etter å ha lest i media.

– Jeg gikk rett inn på Snap Map for å se om det kunne være kjentfolk. Så fikk jeg en telefon fra en nær venn, som sa at det var bestekompisen vår som hadde krasjet. Men det var mye spekulasjoner, så vi kunne ikke være helt sikre, sier Skjærli.

I SORG: Olai Kvamme Humlestø og Anette Skjærli forteller at det er et stort bilmiljø i Florø og Førde, som er i sorg etter ulykken. Foto: Kristin Gronning / TV2

Kvamme Humlestø begynte også å sjekke med venner og kjente.

– Etter hvert forsøkte jeg å ringe han, men han tok ikke telefonen. Det kom bare til mobilsvar, og det skjedde aldri med han. Da visste jeg, sier Kvamme Humlestø.

Tungt å være tilbake

Vennene forteller at det er rart å være tilbake der ulykken skjedde.

– Det har brent så kraftig, at det er brannskader på asfalten, sier Kvamme Humlestl.

– Det er første gang jeg er så nære, så det er veldig tungt, sier Skjærli.

STØTTER HVERANDRE: Både Olai og Anette forteller at de er veldig lei seg etter ulykken. De finner støtte i hverandre og resten av vennegjengen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De forteller at de var nære venner av den ene mannen som omkom, som var hjemmehørende i Florø, men at de kjente alle tre.

– De var veldig godhjertet. Det er rart at vi aldri får sett dem igjen og at det ikke kommer til å bli noen nye minner, sier Kvamme Humlestø.

Litt bortenfor ulykkesstedet er det tent lys og langt ned blomster rundt en lyktestolpe.

MINNES: Mange har lagt ned lys og blomster ved ulykkesstedet. Foto: Kristin Gronning / TV2

Kvamme Humlestø løfter opp et kort med minneord.

– Det er veldig tøft, men det er også veldig godt å se at folk bryr seg.

Ble overrasket over oppmøtet

Lørdag ettermiddag ble det holdt en spontan minnestund på ulykkesstedet.

Den var det Kvamme Humlestø og Skjærli som tok initiativ til.

– I et håp om å samle mange la jeg ut på Snap-story at vi planla en samling og at folk må komme med hvem de ville og hva de ville, sier han.

BILKORTESJE: Anette og Olai forteller at de prøver å se fremover. Uken som kommer går med til å planlegge begravelse og bilkortesje. Foto: Kristin Gronning / TV2

Formålet var at venner og bekjente kunne ta med lys og blomster og få muligheten til å vise sin støtte.

– Det spredte seg veldig fort og kom utrolig mange, sier Kvamme Humlestø.



Ordfører i kommunen har tidligere fortalt til TV 2 at flere hundrevis møtte opp for å hedre de tre som mistet livet.

– Flere hundre mennesker kom sammen og delte sorgen. Det gjorde stekt inntrykk på meg og mange, sa Ola Teigen (Ap).