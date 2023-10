Her er ukens gladnytt

BORG: For å kunne samle alle dyrene på et sted før de kan evakueres ned fra fjellet, har redningsmannskapene bygget en borg i fjellet. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

Krigen mellom Hamas og Israel fortsetter å prege nyhetsbilde også denne uken.

Trenger du et avbrekk, bør du lese denne saken.

Her er fem gode nyheter som skjedde denne uken.

1. Bærget sauer ned



Sør for Tromsø hadde Røde Kors en noe uvanlig redningsaksjon søndag.

En saueflokk på 16 sauer hadde vært savnet i lengre tid i Breifjellet i Kobbevågen. De kom seg verken opp eller ned fra fjellhyllen de var blitt observert fra.

Fjellhyllen var på underkant av 900 meter over bakken. Matmor og matfar Cecilie og Cato Dahl Karlsen visste ikke hva de skulle gjøre for å få dyrene sine trygt ned igjen.

KREVENDE: Her har Tromsø Røde Kors nettopp reddet en av 16 sauer som har sittet fast i fjellet Breifjellet i Kobbvågen nord for Tromsø i lang tid. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors

Derfor valgte de å legge ut et innlegg på Facebook for å spørre om noen hadde mulighet til å hjelpe med å få ned dyrene.

Innlegget ble plukket opp av Røde Kors Tauredningsgruppe i Tromsø, som tilfeldigvis hadde planlagt en trening søndag morgen. Derfor besluttet de å legge treningen til Vikran, slik at de samtidig kunne hjelpe sauene ned.

Etter en avbrutt redningsaksjon søndagen på grunn av dårlig vær, kunne redningsgruppen endelig forsøke på nytt på tirsdag. Denne gangen gikk det bra.

Onsdag kunne endelig dyrene hentes ned. Dessverre måtte tre dyr avlives, men resten ble fulgt trygt ned til tregrensen.

– Det har begynt å spise ulla av hverandre og det er det siste de gjør. De som er berget opp har fått mat og koser seg, forteller Cecilie.



HEROISK INNSATS: Bildet er tatt rett før helikopteret tok av mot Breifjellet i Kobbvågen nord for Tromsø. Foto: Markus Furnes/ TV 2

– De har gjort en fantastisk innsats for folk og dyr de ikke kjenner. Jeg er så utrolig takknemlig og rørt, sier Dahl Karlsen, mens tårene triller.

Hun får ikke fullrost mannskapene fra Røde Kors i Tromsø godt nok for den heroiske innsatsen de har gjort.

– Vi er utrolig heldige som har Røde Kors. Dette var sjansen vi fikk til å redde dyrene. Det er helt fantastisk. Jeg har ikke ord for den innsatsen de har gjort, forteller hun rørt.



2. Positiv kreftnyhet

Det er ikke ofte at det kommer gladnyheter om kreft. Men denne uken ble det klart at HPV-vaksinen som ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, har svært god effekt.

Vaksinen skal beskytte kvinner mot livmorhalskreft. I fjor er fylte de første til å få denne vaksinen 25 år, noe som betyr at de ble en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft.

Funnene er svært gledelige.

I 2022 var det null tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer.

Det ble heller ikke påvist noen tilfeller hos de under 25, opplyser Kreftregisteret til TV 2.

JUBEL: Jubelen var stor da Kreftregisteret fikk vite at det var registrert null livmorhalskrefttilfeller blant 25-åringene i fjor. Foto: Kreftregisteret

– Vi har i mange år vært veldig spent på å se hvordan disse tallene ville bli, sier kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen.

Hun forteller at det årlig ikke blir oppdaget veldig mange tilfeller av livmorhalskreft i denne aldersgruppen. Det er allikevel svært sjeldent at det ikke er et eneste tilfelle på et år.

– Men null tilfeller ser vi nesten aldri. Det er faktisk 20 år siden sist, i 2002.



For helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er det svært gledelig å høre nyheten fra Kreftregisteret.

– Det er veldig gode nyheter. Det var det første kullet som fikk tilbud om HPV-vaksinen og det at det er ingen påviste tilfeller, viser at denne vaksinen virker, sier Kjerkol og legger til:

– Vi kan faktisk eliminere denne kreftformen, så veldig gledelig.

3. Brann til Champions League

Onsdag var det klart for kamp mellom Brann og Glasgow City på Brann Stadion.

Kampen endte 2–0 til Brann og med det, er de klare for å møte gigantklubber i Champions League.

Det har aldri et norsk kvinnelag gjort før.

JUBEL: Brannspillerne jubler etter 2-0 seieren i kvalifiseringskampen til mesterligaen i fotball mellom Brann SK - Glasgow City på Brann stadion. Foto: Tuva Aaserud / NTB

– Det er helt sinnssykt. Det er noe av det største man kan gjøre som fotballspiller, sier Brann-målvakt Aurora Mikalsen til TV 2.

– Det er sånne øyeblikk du husker for resten av livet. Dette kommer jeg til å fortelle barnebarna mine om, fortsetter hun.

Foran nesten 7000 bergensere scoret Marthine Østenstad kampens første mål i førsteomgang.

Og helt på tampen av oppgjøret klarte Nora Eide Lie å øke ledelsen med 2–0 med et langskudd av ypperste Champions League-kvalitet.

I SKYENE: Målvakt Aurora Mikalsen og lagvenninnene etter bragden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Med seieren i boks ble det klart at Brann blir det første laget til å ta seg til et gruppespill i Champions League etter at det nye turneringsformatet ble innført.

Trener Martin Ho er stolt av spillerne sine.

– Jeg er glad på klubben, byen og supporternes vegne. Og spesielt de unge jentene blant publikum, som heier på laget gjennom kampen. Du ser at noen av dem gråter fordi det betyr så mye, sier Ho til TV 2, og legger til at han synes det er svært betydningsfullt både for Brann og Toppserien med et lag i et europeisk gruppespill.

– Det vil forme klubbens fremtid, det vil forme spillernes fremtid, men også norsk fotball, mener han.

4. Hurtigruten med fin gest

En som er lei av at det er så mye elendighet i verden, er Maryann Bendiksen.

Hun er kaptein på Hurtigruteskipet MS «Trollfjord». På vei inn til kai i Alta lå skipet foran skjema. På grunn av dårlig vær hadde skipet reist tidligere enn planlagt fra Honningsvåg.

– Da tenkte vi at vi kunne gjøre en liten gest, sier Bendiksen til TV 2.

Saken ble først omtalt av Altaposten.

Hun valgte derfor å seile skipet i en hjerteformasjon.

– Det viser omtenksomhet og medmenneskelighet, sier hun.



KOSELIG: Dette mønsteret kjørte Hurtigruten i. Foto: Skjermbilde / Marine Traffic

– Vi tenkte ikke at det skulle bli noe oppstyr på grunn av at vi gjorde det, men det er hyggelig at det blir lagt merke til. Vi vet at folk følger med på AIS-en, sier Bendiksen.

AIS står for automatisk identifikasjonssystem, og gjør at man kan følge med på skipets posisjon, blant annet på Marine Traffic.

Pressekontakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten Norway roser både påfunnet og resultatet.

– Det her synes vi selvfølgelig er kjempegøy, og det ble veldig fint, sier Kramviken til TV 2.

– Når man først har litt ekstra tid så er dette artigere enn å bare seile i sirkler.

5. Askepott

I Danmark har det blitt arrangert kongelig fest, i anledning prins Christians 18-årsdag.

FULL FEST: Vår egen prinsesse Ingrid Alexandra satt side om side ved bursdagsbarnet da danske prins Christian feiret sin 18-årsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Men dagen etter festen ble det klart at festen hadde gått hardt for seg. For på Instagram etterlyste kongehuset en stiletthæl.

Etterlysningen er som tatt ut ifra eventyret om Askepott, og dette påpeker også det danske kongehuset selv.



«Er det Askepott som har glemt sin sko i aften? Da gjestene ved Hennes Majestet Dronningens gallataffel var reist hjem, sto denne ensomme stiletthæl igjen på Christiansborg Slot. Eieren er velkommen til å henvende seg for å få den tilbake», skriver de til bildet av skoen på sin Instagram-profil.



Mange spekulerte i om det kunne være prinsesse Ingrid Alexandra sin sko. Dette ble raskt avkreftet.

Mandag ettermiddag skriver danske Se og Hør at skoen har kommet til rette hos eieren.

Den tilhører 18 år gamle Anne-Sofie Tørnsø Olesen, ifølge nettstedet.

– Det var ment som en eventyrlig avslutning à la Askepott, sier Olesen, og legger til:

– Jeg syntes det var litt morsomt, og pratet med min familie og mine venner om det – de var enige om at jeg skulle gjøre det. En slik sjanse får man ikke igjen.