Her er superstjernen på plass i Rauma

RAUMA (TV 2): Her er skuespiller Sarah Snook fra HBO-serien «Succession» på Åndalsnes for å spille inn en ny sesong av den populære TV-serien.

Den australske skuespilleren spiller Shiv Roy i HBO-dramaet om den styrtrike mediemogulen Logan Roy og hans eksentriske familie. Den svarte komedien har de siste årene sopt inn Emmy-priser, og vant i forrige utgave av prisutdelingen prisen for beste dramaserie.

Innspillingen av en av episodene i den nye sesongen av «Succession» foregår på Juvet landskapshotell i Fjord kommune, samt på toppen av Nesaksla rett overfor Åndalsnes.

Kjendisrekke

Snook ble kjørt rett til stasjonsbygningen til Romsdalsgondolen og fraktet til toppen av Nesaksla hvor det foregår opptak til serien både utendørs og inne på Eggen restaurant. Også Peter Friedman som spiller Frank Vernon i serien og J. Smith Cameron som spiller Gerri Kellmann, var med Snook på gondolturen opp.

IDYLLISK: I dette området skal TV-suksessen spille inn scener. Foto: Arne Rovick /TV 2

Tidlig tirsdag ble to av hovedrolleinnehaverne, Jeremy Strong (Kendall Roy) og Kieran Culkin (Roman Roy), fraktet til toppen av fjellet.

Rundt 200 personer jobber med TV-opptakene på Åndalsnes tirsdag og onsdag, og ifølge Per Henry Borch i TrueNorth Norway så legger de igjen 50-60 millioner kroner lokalt i forbindelse med innspillingen av «Succession».

– HBO legger innspillingen hit på grunn av den ubeskrivelig vakre naturen og gode logistikkmuligheter. Norge med sine fjell og fjorder er bare utrolig flott, sier Leifur B. Dagfinnsson til TV 2.

Stor betydning

Han er grunnleggeren av TrueNorth på Island som finner filmlokasjoner og sørger for tilrettelegging i forbindelse med store Hollywood-produksjoner.

Han tror Norge har en stor fremtid som innspillingssted hvis de utvikler filminsentivordningen.

FILMPRAT: Grunnlegger Leifur B. Dagfinnsson i TrueNorth sammen med Per Henry Boch i True North Norway og ordfører Yvonne Wold i Rauma. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Se til Island som har utvidet ordningen til 35 prosent refusjon samt at en kan søke hele året. Det vil gi Norge enorme muligheter i form av store summer som legges igjen i lokalsamfunnet. Det gir stor verdi til reiselivet og sterk PR for Norge i mange år fremover. Bare se på hva innspillingen av Mission Impossible har betydd, sier Dagfinnsson.

Ordfører Yvonne Wold i Rauma er strålende fornøyd med at kommunen nok en gang er base for TV og filmproduksjon.

– Vi gleder oss stort! Det betyr mye for aktiviteten nå og i ettertid når dette blir vist for seere over hele verden. Det er gøy at Rauma har vært vertskap for alt fra Mission Impossible, Furia, Gullstransporten, Black Widow til Kompani Lauritzen, gliser filmordføreren.