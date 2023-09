Her er strømmen ti ganger så dyr: – Det går ikke an

«MELKER » SITUASJONEN: KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier regjeringen aldri ville godtatt at melken kostet mer i Oslo enn andre steder, og spør seg hvorfor de godtar dyrere strøm for Sørvest. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dersom du bor i Stavanger eller Kristiansand koster strømmen fredag deg ti ganger så mye enn det gjør for blant annet bergensere eller østlendinger.

TV 2 skrev tidligere denne uken om bransjenæringen i Stavanger som hadde sett seg lei på at de må betale desidert mest for strømmen i Norge.



Sørvest-Norge har siden juli betalt minst dobbelt så mye for strømmen enn resten av Sør-Norge.

Fredag er strømmen i Sørvest hele ti ganger så dyr enn for blant annet Vestlandet og Østlandet, viser tall fra Nord Pool.

TI GANGER SÅ DYRT: Kartet viser prisen i de ulike strømområdene fredag 1. september. Prisen er oppgitt i øre. Omgjort til kroner er prisen i NO2 95 Foto: NordPool

Det er det flere som reagerer på.

– Hadde melken kostet 100 kroner i Oslo, men bare 20 kroner i Stavanger, hadde regjeringen reagert. Det er på høy tid at regjeringen tar politiske grep for å redusere de ekstraordinære prisforskjellene.

Det sier energipolitisk talsperson, i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, til TV 2.

Han har sett seg lei på at Sørvest betaler langt mer for å skru på lyset, enn resten av landet, og kjøper ikke regjerings forklaring på hvorfor det er slik.

Tar støyten

– Det må tas umiddelbare grep. Enten må man gjøre noe strukturelt, eller vurdere å slå sammen strømprisområder.



Norge har nemlig delt opp landet i fem strømprisområder. Sørvest ligger i området som kalles NO2. Det er også samme området hvor utenlandskablene ligger, som eksporterer og importerer strøm til utlandet.

Ropstad mener Sørvest-Norge i praksis tar regningen for at de eksporterer mye strøm.

– Det går 5000 megawatt med utenlandskabler fra Sørlandet og Sørvestlandet. For å hindre den enorme prissmitten bør det derfor opprettes egne prisområder på utenlandskablene, slik at eksporten kan reduseres når magasinfyllingen blir lav.



– Dårlig forklaring



Olje- og energidepartementet har vist til værforholdene på Østlandet den siste tiden, som en del av forklaringen på hvorfor det er mye billigere strøm andre steder.

Den forklaringen kjøper ikke Sofie Marhaug, stortingsrepresentant i Rødt.

– Det er en dårlig forklaring. Grunnen til at det er høye strømpriser er utenlandskablene. Værforholdene i Sørvest har vært gode nok til at det er god magasinfylling.



IKKE FORNØYD: Sofie Marhaug i Rødt mener regjerings forklaring av dyre strømpriser ikke holder. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Det har vært stort overskudd fra NO2 hele året, og de har sendt strøm ut hele året. Folk og bedrifter på Sørlandet må betale for å ha masse strøm som kan lagres!

Hun mener man bør reforhandle avtalene for kabelavtalene slik at man bedre kan isolere det norske markedet mot prissmitten i Europa.

Flere bedrifter som holder til i NO2-området har tidligere uttalt at de må vurdere å flytte produksjonen, om prisforskjellen vedvarer.

– Det går ikke an å ha denne vedvarende konkurranseulempen for en hel region, sier Marhaug.

Avviser nye prisområder

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier de jobber med å få ned strømprisene, og få på plass mer kraft og mer nett.

– Jeg forstår at det føles urettferdig med høye strømpriser og at prisen er ulik.



Han viser til at den nye strømstøtteordningen som trådte i kraft fredag 1. september. Han mener at nye prisområder ikke er løsningen.

AVVISER: Olje- og energiminister Terje Aasland har ikke troa på å opprette nye prisområder. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Et nytt prisområde vil ikke i seg selv løse problemet, det er flaskehalsene inn til de ulike prisområdene som utgjør den store forskjellen.

Det vil derfor ikke føre noe med seg å etablere et nytt prisområde rundt utenlandskablene, mener han.

Regjeringen har gjort flere tiltak for å bedre situasjonen, blant annet å innføre et nytt system med fastprisavtaler bedrifter kan sikre seg for rundt 70 øre per kWt, forklarer han.

Forventer lite

Regjeringen har satt ned et Strømprisutvalg, som skal se på ulike modeller for hvordan strømprisen dannes. Utvalget skal levere inn sin rapport 15. oktober.

Hverken Ropstad eller Marhaug har store forhåpninger til dette.

– Nå er det to år siden strømprisene begynte å stige. Ting burde vært gjort for lenge siden, sier Ropstad.

Marhaug er kritisk til at utvalget ikke skal levere inn sin rapport før i oktober.

– De vil ikke vise det fram før etter valget, og jeg har ganske lave forventninger.