Her er skisesongen i gang: – Rekordtidlig

– Dette er trolig rekordtidlig. Vinteren kom litt brått, sier Kristen Dagsgard, styreleder i Skjåk turløyper.

Startskuddet for skisesongen i Skjåk gikk denne uka. Så langt har de kjørt 5–6 kilometer med løyper.

– Det er veldig artig, utbryter Dagsgard.

Styrelederen sier at de har startet sesongen så tidlig andre år også, men årets sesong er unik.



– Det som er spesielt i år, er at det har kommet så mye snø, og at det har fått blitt liggende. Det ser ut til at vinteren har kommet for å bli, sier styrelederen.

Det er ikke bare i Gudbrandsdalen kong Vinter har varslet sin ankomst. Både i nord og i sør begynner fjelltoppene å bli hvite. Ifølge Meteorologisk institutt begynner også snødybden å klatre flere steder.



VINTER: Kong Vinter har kommet til paviljongen Roalden på Strandafjellet. Foto: Strandafjellet.no

Stor usikkerhet

Om du liker det eller ikke: Det ikke ut til at det kommer snø i resten av landet med det første.

Søndag kan det komme nedbør sør på Østlandet og i Agder, men meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo tror den kommer som regn fordi det er milde temperaturer.

Det er imidlertid høyst usikkert hvordan været blir i Sør-Norge utover uka.

KORT PAUSE: I mai parkerte Skjåk turløyper løypemaskinene. Fem måneder senere tok de dem fram igjen. – Fint å ha noe å tilby folk, sier styrelederen. Foto: Skjåk turløyper

Årsaken er at det skal bygge seg opp et høytrykk over Nord-Skandinavia og et lavtrykk som kommer inn til Nordsjøen i sør.

– Det blir en kamp mellom høytrykket og lavtrykket. Det som vinner, avgjør om det blir nedbør eller ikke utover uka, sier Bergheim.

Kommer det nedbør, kan det komme som regn, sludd eller snø – avhengig av temperaturene, ifølge meteorologen.

Det kan bety mer snø til skiløypene i Skjåk.

Selv hvis det ikke blir nedbør, kan man få et spor av vinter utover uka.

– Hvis nedbøren holder seg unna, og det ikke kommer skyer, kan det bli nattefrost i lavlandet flere steder i Sør-Norge mot midten av kommende uke, sier Bergheim.

FÅ ENDRINGER: Ifølge meteorolog Lillian Bergheim vil ikke temperaturene endre seg så mye fram til midten av kommende uke. Temperaturene gjelder for søndag kl. 17.00. Foto: StormGeo

Lite nedbør i nord

I Nord-Norge meldes det også om lite nedbør.

– Fram til tirsdag er det meldt spredt regn og sludd- og snøbyger i ytre strøk av Finnmark, sier Bergheim.

Ellers i landsdelen blir det oppholdsvær utover uka, opplyser hun videre.

Temperaturene både i Sør-Norge og Nord-Norge ser ikke ut til å endre seg så mye sammenlignet med søndagens temperaturer.

– Fra midten av neste uke kan det bli kjøligere i Sør-Norge, sier Bergheim.