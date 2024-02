Her er politiets nye superverktøy

NY LASERMÅLER: Politiets nye lasermåler rulles ut til UP og politidistriktene i mars. Foto: Thor Fjellkårstad / Politiets fellestjenester

I neste måned tar UP og politidistriktene i bruk en helt ny lasermåler for å stoppe råkjørere. Den vil filme lovbruddet ditt.

Det nye utstyret i politiets verktøykasse for å måle fartssyndere heter LaserCam 4. Totalt 200 nye fartsmålere er kjøpt inn og skal fordeles blant UP-patruljer og politidistriktene.

Lasermåleren har en rekke nye funksjoner.

– Blant annet har den nye lasertfartsmåleren et kamera som viser målområde, slik at man kan kvalitetssikre målingene. Kameraet gjør det også mulig å dokumentere målingen med bilde eller video. Algoritmen som benyttes i instrumentet gir svært nøyaktige resultater, opplyser Politiets fellestjenester til TV 2.



UP-sjef Knut Smedsrud mener videofunksjonen er svært viktig med tanke på rettssikkerheten.

FORNØYD: UP-sjef Knut Smedsrud er tilfreds med å få nye lasermålere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kameraet dokumenterer målesituasjonen og utelukker sveipmåling. Politiet kan vise dokumentert måling i en eventuell rettssak, i tillegg til tjenestepersonens forklaring, forklarer Smedsrud.



Kort måling

Rekkevidden til den nye laseren er også vesentlig bedre. Den har en maks måleavstand på hele 2,4 kilometer.

– Etter testing har politiet valgt å sette måleavstanden på 30 til 500 meter for å sikre pålitelighet og nøyaktighet. At vi kan måle kortere avstander gir blant annet økt kapasitet i tettbygde strøk og skoleveier, opplyser UP-sjefen.



Ifølge Politiets fellestjenester har den nye laseren vært gjennom omfattende testing før den erstatter dagens lasermålere.

– Det er viktig for å sikre optimal ytelse under alle ulike typer forhold som mørke omgivelser og ulike avstander, opplyser Politiets fellestjenester.



Økte bøter

Ifølge Statens vegvesen ville man årlig spart 24 drepte i trafikken og fått 85 færre hardt skadede hvis alle hadde holdt fartsgrensa. UP svarer dette på spørsmålet om flere vil bli stanset i fartskontroll med ny laser:

SNAPCHAT: UP varsler de nye bøtesatsene på sin konto på Snapchat. Foto: UP

– En av hovedoppgavene til UP er å gjennomføre fartskontroller for å forebygge alvorlige trafikkulykker. Det er viktig at utstyret vi bruker er teknologisk oppdatert. Dagens laser fases ut fordi dagens leverandør ikke lenger gjennomfører reparasjoner og service på disse, sier UP-sjefen.



Da er det også greit å minne om at satsene på fartsbøtene ble justert opp fra 1. februar. Dette er høydepunktene:

Den høyeste fartsboten får du hvis du blir målt mellom 36 og 40 kilometer/t over fartsgrensen i 90-, 100- eller 110-sone. Fra 1. februar økte dette fra 15.100 kroner til 15.850 kroner.

Straffen for å snakke i håndholdt mobiltelefon har gått fra firesifret beløp til nå å koste 10.200 kroner.