Her er Norge dårligere enn våre naboer

Da bombene begynte å regne i Kyiv natt til 24. februar 2022 var Natalia Kikot (34) i en leilighet i Ukrainas hovedstad med sin ti måneder gamle sønn Mykhaylo.

Hun hørte bombeflyene over byen, og det ristet i vinduene da bombene slo ned.

– Jeg sa til sønnen min at vi måtte reise fra Ukraina. «Du må leve, du må ikke dø», forteller Natalia til TV 2.

En drøy måned seinere var hun, sønnen og ektemannen Sergii på plass i Bergen.

Det var ingen tilfeldighet.

FRA KYIV TIL MATHOPEN: Natalia flyktet fra Ukraina i februar 2022. Nå leier hun og ektemannen en leilighet på Mathopen i Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tilsvarer Ålesund kommune

Nå utgjør familien tre av totalt over 67.000 ukrainere som har søkt asyl i Norge siden begynnelsen av 2022.

Ifølge UDI er drøye 29.000 av disse kvinner, 17.000 menn og over 20.000 er barn.

Tallene stiger fra uke til uke. Som TV 2 tidligere har omtalt, kommer det nå rundt 1000 i uken. Det er mer enn Sverige, Danmark og Finland til sammen. Nye mottak opprettes, og UDI har økt beredskapen tilbake til nivået like etter krigsutbruddet i fjor.

Totalen tilsvarer omtrent innbyggertallet i den sammenslåtte storkommunen Ålesund, landets 13. største kommune. Flere har returnert, men mange av disse er nå bosatt i kommuner rundt om i landet.

MANGE FLYKTNINGER: Norge har mottatt over 67 000 søknader om asyl siden invasjonen av Ukraina. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Dårligere enn nabolandene

Regjeringen har hatt som målsetting at ukrainske flyktninger skal raskt i arbeid, da den kollektive beskyttelsen bare er midlertidig fram til krigens slutt.



Det er imidlertid ikke tilfelle så langt.

Av de drøyt 30.000 bosatte i alderen 20–66 er bare 18,8 prosent i arbeid, ifølge SSB.

– Det har tatt litt tid fra flyktningene kommer til de kommer i arbeid, sier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes.

I august presenterte en regjeringsutnevnt arbeidsgruppe sin rapport om tiltak for økt arbeidsmarkedsintegrering blant fordrevne fra Ukraina. Her kommer det blant annet fram at arbeidet har gått mye saktere i Norge enn hos våre nordiske naboer. Særlig Danmark skiller seg ut her.

– Vi ligger nok en del lavere enn nabolandene. Det er måten vi tar imot dem på som gjør at andre land kanskje har vært flinkere til å få dem ut i arbeid enn det vi har. Men vi er på vei opp, forklarer Kverneland Bogsnes.

TATT TID: Direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes Direktør, innrømmer at det har tatt tid å få ukrainske asylsøkere i arbeid. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Andelen øker

Det har gått oppover. I januar i år var det ifølge SSB bosatt 19.180 i alderen 20–66. Av disse var 9,3 prosent i arbeid.

NAV-direktøren peker på flere årsaker til at det har vært utfordrende å få asylsøkerne raskt i arbeid.

I tillegg til at det frivillige introduksjonsprogrammet i kommunene tar tid, har det vært andre utfordringer.

– Det er noen barrierer her, fortsetter Kverneland Bogsnes.

Dette er utfordringene

Hun oppsummerer barrierene slik:

Det er store utfordringer med språk. Norske myndigheter har opplevd at det ikke har kommet så mange engelsktalende ukrainere som de først trodde. Da tar det gjerne enda lengre tid å lære seg norsk. Det er kanskje den største barrieren, mener Kverneland Bogsnes.

Den andre barrieren er helse. Mange av de som kommer, særlig som har kommet det siste året, har gjerne opplevd større krigstraumer.

Mange har også omsorg for barn, syke eller eldre. Dette kan gjøre det mer krevende å komme inn i arbeidslivet.

Flere står uten arbeidserfaring. Ukrainere har vesentlig høyere utdanning enn andre arbeidssøkere hos nav. Hele 60 prosent av de som er registrert hos NAV har høyere utdanning. Men flere av disse har ikke arbeidstrening eller -erfaring innen yrkene de har utdannelse innen.

I tillegg er det krevende å få godkjent utdannelsen sin. Mange ukrainere opplever at det tar tid å få utdannelsen de har tatt i hjemlandet godkjent i Norge.

TO I ARBEID: Ekteparet Kikot har begge kommet seg på atbeidsmarkedet i Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Oppfordring til arbeidsgivere

Per september var det 5260 ukrainske flyktninger registrert i NAV. Dette er flyktninger som gjerne har gjennomført introduksjonsprogrammet, og som melder seg til NAV for å få hjelp med å komme i arbeid.

– De fleste ønsker å komme i arbeid. Jobben vår blir å hjelpe dem med det, og mange av dem er allerede klare til å komme ut i jobb.

NAV-direktøren har en klar oppfordring til arbeidsgivere som vurderer å ansette ukrainere.

– Oppfordringen til arbeidsgiverne er at de er litt mindre kravstore til språkkunnskaper før den ansatte begynner i jobb. Arbeidsplassen er jo også en arena for læring når det gjelder norsk.



VALGTE BERGEN FOR JOBB: Sergii Kikot forteller at det var flere gode grunner til å velge Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Valgte Bergen

To av de som har kommet seg i arbeid er nettopp Natalia Kikot og ektemannen Sergii (37). Etter at Natalia forlot Ukraina i februar 2022, møtte hun ektemannen i Romania. Han studerte på dette tidspunktet for å bli flyvert i Ungarn.

Sammen reiste de med sønnen til Polen, før de bestemte seg for å reise til Bergen.

– Da vi leste at Norge ønsket ukrainske flyktninger velkommen, bestilte vi billetter og tok fly til Bergen, forteller Sergii.

De hadde begge tidligere vært i Bergen, da de begge har bakgrunn fra cruisenæringen.

– Det er mange grunner til at vi valgte Bergen. En av de er at du spiller fiolin, sier Sergii, og henvender seg til konen.

Så nevnes navn som Edvard Grieg og Ole Bull.

– Bergen er også den største turistbyen i Norge. Det er en viktig grunn til at vi kom hit, fortsetter Sergii.

CRUISEPAR: Natalia og Sergii har begge jobbet om bord på cruiseskip. Det var også slik de møttes. Hun spilte fiolin da han la merke til henne. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Fant jobb på Facebook

Nå jobber han nettopp som guide og dispatcher for European Cruise Services under turistsesongen, og sper på inntektene med en deltidsstilling i RIA Money Transfer i vinter.

– Jeg fant annonsen i en Facebook-gruppe, forteller Sergii.

– Han fant også en jobb til meg på Facebook, sier Natalia.

Hun jobbet frem til nylig i en bar i Bergen sentrum, men kveldsjobbingen ble vanskelig med tanke på samvær med sønnen. Nå har fiolinisten ulike prosjekter med ulike orkestre i Bergen. I januar skal hun spille med Opera Bergen.

Også hun er på jakt etter en deltidsjobb.

Tror på hardt arbeid

– Det er så mye som har skjedd siden vi kom. Vi har gått fra å være flyktninger uten penger, til å bli det jeg vil tro er gode borgere, sier Sergii, og forteller at de nettopp har kjøpt en ny bil.

Den bruker de blant annet for å hente sønnen i barnehagen.

I tillegg til at de kunne engelsk godt fra før av, er de tydelige på hvorfor de tror de har lyktes i å komme inn i arbeidsmarkedet.

– Jeg tror det handler om intensjonene dine, og hvordan du fremmer deg selv. Hvis du arbeider hardt, får du alltid noe, sier Sergii.

TRYGT: Ekteparet vil gi sin to og et halvt år gamle sønn et bedre liv i Norge. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Vil bli i Norge

For han og Natalia var det alltid et mål å komme i arbeid, og å bygge et liv i Bergen og Norge.

– Da dere kom hit, tenkte dere at dere skulle bli her lenge?

– Ja, hundre prosent, sier Sergii.

– På grunn av Mykhaylo, fortsetter Natalia.

– Jeg sier alltid at det ikke finnes et bedre sted å oppdra barn enn her, legger ektemannen til.