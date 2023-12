Her er ni bisarre juletradisjoner

Mange forbinder nok julen med kos og kjærlighet, men nå skal du få et lite kultursjokk.

Ser man litt tilbake i tid var det nemlig flere ting folk gjorde, som ikke hadde sluppet gjennom verken dagens skrevne eller uskrevne lover.

Visste du for eksempel at i gamle dager var det tradisjon å servere julemat og øl til dyrene i fjøset, mens man skrek «god jul» rett inn i ørene på dem?

– Det å skremme dyr må nok ha vært en lokal tradisjon, men å ønske dem god jul og gi dem mat var en tradisjon som også fantes i min barndom, sier julekonservator Geir Thomas Risåsen ved Norsk Folkemuseum.

Demoner og straff

Selv om skrikingen til dyrene kanskje havner mer i «merksnodig»-kategorien, har skremsel og frykt vært helt sentralt i forbindelse med juletradisjoner opp gjennom tidene.

Særlig hvis vi beveger oss utenfor våre egne landegrenser.

SKUMMELT: I den engelske byen Yorkshire arrangeres det årlig et «Krampus løp». Foto: Danny Lawson / Pa photos

Visste du for eksempel at i flere sentraleuropeiske land var julenissen - også kjent som St. Nicholas - en streng mann, som sammen med demonen «krampus» enten belønnet flinke barn eller straffet de uskikkelige?

Avstraffingen kunne skje ved at demonen påførte barna fysisk smerte, spiste dem, eller sendte dem til helvete.

Vi skal ikke lenger enn til vår egen samekultur før kjempen «Stallo» gikk rundt i juletider og spiste smårollinger som ikke hadde oppført seg.

I Tyskland og Sveits hadde man også noe lignende - nemlig en julenisselignende skikkelse ved navn Belsnickel som julte opp de som hadde gjort seg fortjent til det gjennom året.

Oppdragende frykt

– Hvorfor denne skremselen rundt jul?

– Den gang hadde man nok et helt annet forhold til barn enn i dag. Tidligere var de sett på som små voksne som skulle te seg. Da skulle de ikke bråke, og da gjaldt det å skremme dem til taushet. Ingenting av dette hadde blitt akseptert i dag, sier Risåsen.

HISTORIE: Konservator Geir Thomas Risåsen viser frem julepyntede stuer på Norsk Folkemuseum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Juletradisjonsforsker Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge sier det gamle nisse-utsagnet «er det noen snille barn her?» kan være noe ved dagens julefeiring som henger igjen fra nettopp den tiden da jul var en slags oppsummering for året som hadde gått.

I Wales er man også glad i å fyre opp frykten. Der har man til dags dato beholdt tradisjonen «Mari Lwyd».

Der trer man en hestehodeskalle på en pinne, og går fra dør til dør. Ikke helt ulikt den norske julebukken, som i eldre tider innebar å tre på seg en geitebukkskalle og oppsøke naboer.

Gikk baklengs med kake

Ok, nok skremsel. For de som heller vil trekke på smilebåndet er det kanskje mer interessant å se på de mer merkelige tradisjonene.

I gamle dager var folk mer overtroiske. Samtidig var mange interesserte i hva fremtiden kunne bringe, og rundt jul hadde man spesielle metoder for å spå det kommende året.

JUL: Førsteamanuensis Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge forsker på tradisjoner og jul. Foto: USN

Ifølge Baklid hadde man en helt spesiell metode for å finne ut hvem man skulle gifte seg med.

– Da pleide man å holde en kake i hånden, samtidig som man gikk baklengs rundt huset tre ganger. Dette gjorde man samtidig som man leste fadervår, baklengs.

– I all verden. Hva skjedde så?

– Etter å ha gått rundt huset tredje gangen, skulle man treffe den man var gift med. Det var ofte små kår på bygdene, og folk bodde der hele livet. Dermed var det ikke så usannsynlig at man faktisk kunne treffe noen. Tanken var at ved å gjøre ting motsatt, kunne en se inn i fremtiden, sier Baklid.

Bæsj og geiter

I andre tradisjoner er det vanskeligere å se koblingen til jul.

Visste du for eksempel at i den spanske landsdelen Catalonia lager man små trefigurer med buksene nede, som later til å bæsje?

FIGUR: En katalansk mann maler på en caganer-figur av den tidligere britiske statsministeren Theresa May. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Tradisjonen kalles Caganer, og av og til formes figurene etter kjente personer. Tanken er at disse bæsjende småfigurene skal legges i julekrybben, noe som skal bidra til mer dyrkbar jord, gode avlinger og et kommende år fylt med lykke.

I Norge har vi hatt en tradisjon som ikke er helt lik, men som likevel involverer avføring.

– Regelen var at en alltid skulle ha et nytt klesplagg til jul. Hvis man ikke hadde det, kom julegeita og dreit deg ut. Dette er en tradisjon fra Numedal som viser hvordan overnaturlige vesener fungerte som normvoktere, sier Baklid.

Han vil ikke slå fast at det er her uttrykket «å drite deg ut» stammer fra, men han utelukker ikke at det fins en kulturhistorisk kobling her.

MÆÆÆ: Det er kanskje ikke julegeita tradisjonsforsker Herleik Baklid snakker om, men det er i hvert fall en geit og et juletre. Foto: ROB GRIFFITH

Japansk KFC-jul

I Japan er det derimot noe helt annet som gir julestemning.

Der har et særdeles vellykket PR-stunt på 70-tallet ført til at Kentucky Fried Chicken (KFC)-hurtigmat dekkes opp på julebord over hele landet i desember.

På mirakuløst vis klarte det amerikanske selskapet å treffe med en julekampanje akkurat i det tiåret da hurtigmatkjedene eksploderte i popularitet i landet.

– Japans økonomiske makt var i vekst, og folk hadde for første gang penger til å delta i forbrukerkulturen, sa Harvard-professor i sosialantropologi, Ted Bestor til CNN.

– Siden USA var en kulturell stormakt på den tiden, var det stor interesse for vestlig mote, mat, utenlandsreiser – Japan åpnet seg virkelig opp.

Juletrenden med KFC-mat er faktisk så populær, at desember-inntjeningen gir det amerikanske selskapet store inntekter. Julaften er den mest innbringende dagen i året, med opptil ti ganger høyere salg enn vanlig.

POPULÆRT: Kentucky Fried Chicken (KFC) er enormt i Japan rundt juletider. Den populariteten kom ved en tilfeldighet. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

– Alltid vært i endring

Både julekonservator Risåsen og juleforsker Baklid innrømmer at de observerer endringene med interesse.

– Jula er vår mest tradisjonsrike og spesielle høytid. Den har alltid vært i endring, sier Risåsen.

– Er det en bra ting?

– De som er en del av tradisjonen vil kanskje ikke synes det, fordi man vil at den skal være slik den alltid har vært. Samtidig er det fort gjort å glemme endringene som skjer i årenes løp.