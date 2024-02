Her er kongen innlagt

INNLAGT HER: Kongen er innlagt på Sultanah Maliha Hospital. Foto: MOHD RASFAN

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at kong Harald er innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Det skjer under et ferieopphold sammen med dronningen.

Onsdag formiddag er Slottet svært tilbakeholdne med detaljer rundt innleggelsen og viser kun til uttalelsen tirsdag.

Kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr ved Det kongelige hoff sier til TV 2 at det vil komme oppdatert informasjon i løpet av dagen.

INNALGT: Sykehuset ligger i Langkawi, Malaysia. Foto: MOHD RASFAN

Onsdag har nyhetsbyrået AP publisert bilder av sykehuset som kongen er innlagt på.

Sykehuset ligger på Langkawi og heter Sultanah Maliha Hospital. Ifølge Slottet får kongen god oppfølging av både malaysisk og norsk helsepersonell.

Dronning Sonja befinner seg også i Malaysia, og er sammen med kongen, opplyser Slottet til TV 2.