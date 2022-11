Her er Johny Vassbakk (52) på åstedet

Onsdag formiddag har aktørene i rettssaken mot Johny Vassbakk (52) reist fra tinghuset i Haugesund og ut til Karmøy.

Også drapstiltalte Johny Vassbakk er med ut på åstedsbefaringen der Birgitte Tengs (17) ble funnet drept 5. mai 1995.

Vassbakk nekter enhver befatning med drapet og sier at han aldri før har vært på stedet der hun ble funnet.

ANKOMMET: Like før klokken 13 onsdag ankom retten Avaldsnes. Johny Vassbakk (52) er iført blå jakke og grå lue. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer ANKOMMET: Like før klokken 13 onsdag ankom retten Avaldsnes. Johny Vassbakk (52) er iført blå jakke og grå lue. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer MARKERT: Sperrebåndet på bakken markerer hvor politiet mener at Birgitte Tengs (17) ble slept fra grusveien og inn i skogholtet. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer FUNNSTEDET: Her er aktørene fotografert inne i skogholtet der Tengs ble funnet. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Tingretten og tiltalte selv har godkjent at pressen fotograferer Vassbakk under befaringen, mot at bildene av ham sladdes i helfigur.

Stoppet i Kopervik sentrum

Politiet har på forhånd lagt ut sperrebånd som viser hvor Tengs ble slept fra grusveien, gjennom en port og inn til vierkrattet der hun ble funnet om morgenen 6. mai 1995.

AVALDSNES: Onsdag morgen har politiet klargjort åstedet til rettens befaring. Sperrebåndet over grusveien viser hvor Tengs ble slept opp til funnstedet. Foto: Heiko Junge / NTB

På vei til funnstedet stoppet rettens aktører innom flere sentrale steder for den omfattende rettssaken.

Blant annet har retten kjørt innom bedehuset der Birgitte Tengs var på fest om kvelden før hun ble borte.

Derfra dro aktørene til gågata i Kopervik sentrum, der den siste sikre observasjonen av Birgitte Tengs ble gjort.

KOPERVIK SENTRUM: Johny Vassbakk (52) er iført blå jakke og grå lue under befaringen onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer KOPERVIK SENTRUM: Johny Vassbakk (52) er iført blå jakke og grå lue under befaringen onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Flere funn av andre personer

Tirsdag redegjorde en kriminaltekniker for alle beslagene politiet gjorde i timene etter at Birgitte Tengs ble funnet.

Politiet mener at Tengs ble drept på svært brutalt vis, og de mener at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.

1995: Dette bildet er tatt av åstedet på formiddagen den 6. mai i 1995. Foto: Jan Petter Dahl / TV 2

Til tross for at aktoratet åpenbart mener at det må ha vært mye kontakt mellom 17-åringen og gjerningspersonen, er det ikke gjort mer enn ett funn fra drapstiltalte Johny Vassbakk.

Det er derimot gjort flere tekniske funn fra ukjente personer og politifolk som håndterte åstedet.

Politiet har søkt etter både blod og sæd, gitt hypotesen om at Tengs ble utsatt for et overgrep, uten at man fant noe av interesse.

Politiet fant også en rekke hår på den avdøde 17-åringen, blant annet i trusa og i den blodige høyrehånda hennes.

Disse tilhører verken Tengs eller tiltalte Vassbakk.

Da avdøde ble obdusert på Gades institutt i Bergen, ble det gjort en rekke nye undersøkelser, men heller ikke her ble det funnet spor fra Vassbakk.