Her er Hvaldimir i Oslofjorden

Kjendishvalen Hvaldimir har reist sørover og svømmer i disse dager i og rundt Oslofjorden.

– Det er høyst uvanlig. Nærmeste hvithvalpopulasjon er ved Svalbard, sier biolog Sebastian Strand, som jobber på heltid med å passe på hvalen.

Hvaldimir er den famøse hvithvalen som først ble mistenkt for å være russisk spion. Senere ble det sagt at hvalen ble brukt i terapi i Russland før den rømte til Norge.

HVALKOMST: Hvalen Hvaldimir hvalfarter i Oslofjorden. Foto: Sebastian Strand / Onewhale

Historien startet i slutten av april 2019, da den første gang ble observert i Norge, utenfor Rolfsøya i Finnmark.

Siden hvalen kom til Norge, har han fulgt båter og svømt nedover kysten. De siste dagene har den vanket rundt Oslo- og Drammensfjorden etter å ha vært på Sørlandet.



Sprengt til revemat

Det har en tendens til å bli oppstuss når iøynefallende dyr som Hvaldimir dukker opp i urbane områder.



I fjor måtte hvalrossen Freya bøte med livet, da Fiskeridirektoratet fryktet hun kunne skade folk. Da hadde skuelystne mennesker gjentatte ganger ikke fulgt anbefalingene om å holde avstand til det 600 kilo tunge dyret.

Strand er lederen «Team Hvaldimir» i den frivillige organisasjonen OneWhale, som jobber med å holde hvalen trygg og blant annet hindre at Hvaldimir ender med en tragisk skjebne som Freyas.

– Hvaldimir er jo svært nærgående. Han er heldigvis veldig snill, og har aldri vist aggresjon mot mennesker. Men vi anbefaler folk å ikke bade med ham, og ha litt respekt for ham. Han er et stort og sterkt dyr og kan også vær veldig leken. derfor er det lurt å være forsiktige.

HVALPASSER: Siden han inntok rampelyset i 2019, har Hvaldimir reist sørover. Der holder Sebastian Strand og de andre fra OneWhale oppsyn med han.

Sist gang en Hvithval kom til Oslofjorden, i 1964, ende det med hvalens død. Laksefiskerne mente det det var risiko for at hvalen ville spise opp all fisken.

Folk hvalfartet til Hokksundbrua i tusentall, der den hadde svømt oppover elven, ifølge Drammens Tidende. Med pressen til stede, sprengte politiet hvalen en tidlig junimorgen med dynamitt.

Man fant ingen fisk i hvalen, og restene (600-700 kilo) endte ifølge Drammens Tidende som revemat.

– Da var man kanskje mer redd for å miste fiskebestanden enn nå. Jeg kommer til å bli oppriktig skuffa om noen forsøker å sprenge Hvaldimir med dynamitt, sier Strand.

Rehabilitering

Strand og resten av «Team Hvaldimir» jobber blant annet med å lede ham vekk fra anlegg der utstyr kan skade ham eller han eventuelt kan skade utstyr.

– Vi gjør alt vi kan for at han skal kunne være en del av Norges nasjonalskatter i mange, mange år framover, sier han.

PÅ NÆRT HOLD: Hvaldimir er en nærgående hval, men ikke aggressiv, ifølge hvalpasserne. Foto: Ingrid Visser / Onewhale

Strand kan samtidig avkrefte at båter kan veltes av Hvaldimir.



Målet for organisasjonen Onewhale er å rehabilitere Hvaldimir og andre hvaler som har levd i fangenskap.

– Håpet er at Hvaldimir en dag kan leve sammen med en vill flokk.