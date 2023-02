Her er hjelperen til Wagner-avhopper i Norge

Vladimir Osetsjkin fra menneskerettighetsgruppen «Nei til Gulag» har landet i Norge. Han er kommet for å hjelpe Andrej Medvedev.

«Nei til Gulag» ble startet av Ovetsjkin for elleve år siden. Gruppens formål er å kjempe mot totalitarisme, undertrykkelse og tortur mot innsatte.

Etter at Russland gikk til uprovosert angrep på Ukraina, har «Nei til Gulag» for alvor blitt internasjonalt kjent.

Kom med Åsne Seierstad

Nå er Osetsjkin i Norge, for å hjelpe Medvedev, som har søkt om asyl. Han landet på Oslo lufthavn Gardermoen fredag ettermiddag.

JOBBER SAMMEN: Vladimir Osetsjkin og Andrej Medvedev skal samarbeide om å skrive en bok om Wagner-gruppen. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Jeg er her bare i én dag, for å hjelpe Andrej Medvedev. Han har ingen familie eller venner her. Han har ingen foreldre, sier Osetsjkin til TV 2.

Medvedev var på plass for å ta ham imot, sammen med Åsne Seierstad. TV 2 spør om de to har et prosjekt sammen.

– Det vil jeg ikke snakke om nå, svarer Medvedev.

GLAD: Andrej Medvedev satte synlig pris på å møte Osetsjkin igjen. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Fremmøtt norsk presse måtte smøre seg med tålmodighet, mens politiet sørget for tilstrekkelig sikkerhet for Osetsjkin.

Osetsjkin lever selv i dekning i Frankrike, etter at han ifølge CNN med nød og neppe overlevde et dramatisk angrep i sitt hjem i Russland i 2015.

Vladimir Osetsjkin bekrefter at han og Medvedev skal skrive en bok om Wagner-gruppen.

— Vi har to navn på denne boka: «Anti-Wagner» eller «Flukten fra Wagner». Det er mange personer som har kontaktet oss de siste seks månedene om Wagner-gruppen, vi har mange vitnesbyrd. Men Andrej er den første som har tatt en beslutning om å stå fram med navn og ansikt, forteller Osetsjkin.

Han forteller også at ukrainsk politi har vært i kontakt, og sier at de ønsker å komme til Norge for å avhøre Medvedev.

Avslørte fangerekruttering

Han er glad for å møte Medvedev i trygge omgivelser i Norge.

— Det er veldig viktig å møte Andrej med god helse, fri, uten risikoen for å dø, og det var en høy risiko for å dø i Russland. Nå er det mulig å redde livet hans, sier Vladimir Osetsjkin.

Den russiske Wagner-avhopperen Andrej Medvedev fikk hjelp av advokat Brynjulf Risnes de første dagene i Norge. Fredag tok han imot Vladimir Osetsjkin på Gardermoen. Foto: Christian Roth Christensen / TV

— Hva er risikoen?

— Risikoen for å dø? Fordi han ga et veldig viktig vitnesbyrd mot Jevgenij Prigozjin, mot Wagner-gruppens krigsforbrytelser, og med dette vitnesbyrdet er det mulig å bygge en internasjonal etterforskning for krigsforbrytelser mot Prigozjin, Vladimir Putin og Wagner-gruppen i Ukraina, Syria og andre land.

Det var Osetsjkin og hans gruppe som, i samarbeid med CNN, fortalte omverdenen at Vladimir Putin og Jevgenij Prigozjin begynte å rekruttere fanger fra russiske fengsler som leiesoldater i krigen mot Ukraina.

– Vi var også de første som dokumenterte at oligarken Jevgenij Prigozjin deltok i vervingen. Han brukte et militærhelikopter og fløy til et fengsel, der han startet vervingen ved å love frihet, medaljer og benådning, har Osetsjkin fortalt TV 2 tidligere.

Den russiske journalisten Olga Romanova, som fikk Fritt ord-prisen i 2012, hevder at Wagner-gruppen trolig har rekruttert rundt 50.000 russiske fanger – og at bare 10.000 er igjen. Resten skal enten ha desertert eller overgitt seg, eller være drept eller savnet.

Osetsjkin hjalp også Wagner-avhopperen Andrej Medvedev med flukten til Norge. Han beskriver denne saken som «den mest kompliserte» han har vært borti.

Vokste opp uten foreldre

I et intervju med TV 2 i januar, fortalte Osetsjkin at Medvedev selv er en tidligere fange og to ganger sonet i russisk fengsel.

Han beskriver Medvedev som «en ung mann med svært tragisk bakgrunn», som vokste opp uten foreldre, på et barnehjem.

I Russland har alle som vokser opp på barnehjem rett til å få en leilighet av staten når de bli voksne, ifølge Osetsjkin. Det fikk ikke Medvedev.

ØNSKER ASYL: Andrej Medvedev håper å få asyl i Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Nå er Osetsjkin altså på plass her i Norge, for å yte mer bistand til Medvedev. Det setter avhopperen stor pris på.

– Jeg er glad for å møte ham. Vi skal snakke om alt, sier Medvedev til TV 2.

Den første kontakten dem imellom var i starten av desember.

– Min advokatvenn i Moskva hjalp Andrej med å filme vitnesbyrdet hans første gang. Og våre frivillige hjalp Andrej med å kjøpe nye klær og forandre utseendet, fordi russiske spesialstyrker og Wagner-gruppens sikkerhetsavdeling ønsket å finne ham og drepe ham. Det er normalt for denne terroristorganisasjonen, sier Osetsjkin.