Her er fridagene du kan glede deg til neste år

Såkalte «røde dager» er en betegnelse for helligdager og offentlige høytidsdager.

I 2023 har vi ni ekstra fridager, men i 2024 får vi ti. Mange av dem treffer på gunstige ukedager.

Året starter mykt med 1. nyttårsdag på en mandag. Påsken er som den pleier med skjærtorsdag og langfredag 28. og 29 mars. Deretter 2. påskedag mandag 1. april.

Muligheter for langhelg

Første mulighet til langhelg kommer i mai, med 1. mai på en onsdag og Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai.

Enda bedre er det at 17. mai faller på en fredag, for de som eventuelt trenger å hvile litt ekstra etter feiringen av nasjonaldagen.

I tillegg kommer 2. pinsedag mandag 20. mai, så om du normalt bare jobber på dagtid trenger du ikke gjøre noe som helst for å få en skikkelig langhelg.

1. MAI: Arbeiderenes dag gir deg muligheten til en langhelg i 2024. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ifølge forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet har vårt forhold til røde dager endret seg.

– På grunn av nyere teknologi som gjør det enklere å jobbe hjemmefra har skillet mellom jobb og fritid blitt vanskeligere, sier forskningslederen.

At det blir mer fri tror hun ikke nødvendigvis vil føre til at folk jobber mindre.

– Jobben for mange nå er helt eller delvis oppgavestyrt. Det betyr at man i stor grad jobber til oppgavene er løst, sier Bernstrøm.

Arbeidslivsforskeren tror ikke noen ekstra fridager betyr så mye i forhold til restitusjon og hvile.

- LOGG AV! Arbeidslivsforsker Vilde Hoff Bernstrøm sier skillet mellom jobb og fritid har blitt vanskeligere. Foto: Eivind Røhne

– Da er det nok viktigere hva vi gjør gjennom året. Forskningen viser blant annet at folk blir slitne av å alltid være tilgjengelige for jobb i fritiden sin, sier Bernstrøm.

– Koble av!

Hun mener derfor at de røde dagene i 2024 er en unik mulighet til å gjøre noe med det.

– Noen ekstra røde dager kan være en god anledning til å minne seg på å koble helt av, sier Vilde Hoff Bernstrøm.

Hva det betyr for AS Norge at antall fridager varierer fra år til år er ikke helt enkelt å si noe sikkert om.

Vanskelig å måle

– Teknisk sett produseres det nok noe mindre i et år med færre arbeidsdager, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.



EKSTRA FRI: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier variasjonene på grunn av røde dager jevner seg ut over tid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Som eksempel bruker han de som jobber på hverdager i en personalkantine.

– Samtidig klipper folk seg trolig like ofte i et år med færre arbeidsdager. Derfor er virkningen i det enkelte år ikke helt frem å regne på. sier Dørum.



Han mener det er viktigere at et mulig tap på grunn av færre arbeidstimer ett år motsvares fullt ut av en tilsvarende gevinst i år med flere arbeidstimer.

– Noen år er antall virkedager i arbeidsgivers favør, andre i arbeidstakers favør. I lengden jevner det seg ut, sier sjeføkonomen.



Fra arbeidstakersiden poengtere LO at mange av deres medlemmer er på jobb på røde dager, og ber arbeidsgiverne om å ha gode prosesser med de tillitsvalgte i turnusplanleggingen slik at belastningen blir minst mulig.

RETTIGHETER: Tone Faugli i LO ber alle om å sette seg inn i hva man har rett på når man jobber på røde dager. Foto: Trond Isaksen, LO.

– Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i hva tariffavtalene har av bestemmelser for betaling og arbeidstid i forbindelse med røde dager, sier Tone Faugli, leder for LOs Forhandlings- og HMS-avdeling.



Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO sier norsk arbeidsliv er svært fleksibelt og ivaretar svingninger i antall røde dager.

– Norge går nok rundt, selv med noen flere fridager neste år, sier Bjørnstad.



17. MAI: Nasjonaldagen faller på en fredag neste år. Men sol, slik som på dette bildet fra i år, kan vi foreløpig ikke love. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Høytids- og helligdager 2024 Mandag 1. januar: 1. nyttårsdag Søndag 24. mars: Palmesøndag Torsdag 28. mars: Skjærtorsdag Fredag 29. mars: Langfredag Søndag 31. mars: 1. påskedag Mandag 1. april: 2. påskedag Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag Torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag Fredag 17. mai: Grunnlovsdag Søndag 19. mai: 1. pinsedag Mandag 20. mai: 2. pinsedag Onsdag 25. desember: 1. juledag Torsdag 26. desember: 2. juledag

På grunn av at det er skuddår i 2024 vil julaften forskyves til en tirsdag mens 1. og 2. juledager daler ned i bakkant. Det passer godt med at nyttårsaften på en tirsdag og 1. nyttårsdag på onsdag.

Det betyr at du bare trenger å bruke tre fridager for å ha fri i 12 dager, fra lørdag 20. desember til onsdag 1. januar.