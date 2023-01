Her er du nærmest garantert jobb

Om få uker åpnes søknadene for høyere utdanning, og mange skal ta et viktig valg. Særlig én bransje skriker etter folk.

– Du bør velge å studere noe du brenner for. Da blir du best. Det kommer til å være underskudd på arbeidskraft i Norge i mange år fremover, så mulighetene er store.

Det sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i rekrutteringsbyrået Manpower.

VIKTIG Å TRIVES: Ekspertene sier det viktigste valget du kan ta er å velge en yrkesvei du trives med. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samordna opptak åpner muligheten for å søke på studier 1. februar. Søknadsfristen går ut 1. mars eller 15. april, avhengig av hvilket studie man ønsker å komme inn på.

– Kommer til å øke

Monsen venter en arbeidstakers marked i flere år fremover, og råder studentene til å følge hjertet. Likevel er det noen bransjer som skiller seg ut.

– Det er behov innenfor de fleste fag akkurat nå, men særlig stor etterspørsel ser vi innen bank, finans og forsikring. Energisektoren har også mangel på folk, i tillegg til at det er en voksende bransje, sier Monsen.

Som ingeniør i energisektoren er man nærmest garantert jobb, ifølge Monsen.

ARBEIDSTAKERS MARKED: Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower, tror på et godt arbeidsmarked fremover. Foto: Cecilie Bannow

– Etterspørselen i denne bransjen kommer bare til å bli større i årene som kommer, særlig innen grønn energi. Vindkraft, bølgekraft og batteriproduksjon kommer sannsynligvis til å øke fremover.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er også en bransje med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Dette gjelder særlig stillinger innen programmering, drift og vedlikehold.

Det vil også alltid være behov for folk i offentlig sektor.

– Skoler og barnehager skriker etter arbeidskraft, og det samme gjør helsevesenet. Mangelen på folk i disse bransjene skyldes i stor grad høyt sykefravær, sier Monsen.

– Et eksepsjonelt behov

På Finn er det særlig ett yrke som skiller seg ut med flest stillingsutlysninger.

– Ingeniørfaget, særlig innenfor tre fagområder, er det yrket som ifølge våre tall trenger mest folk akkurat nå, sier Christopher Ringvold, som er jobbanalytiker og leder for Finn Jobb.

HØY ETTERSPØRSEL: Christopher Ringvold er jobbanalytiker og leder for Finn Jobb deler hvilke yrker som, ifølge Finns tall, trenger mest folk nå. Foto: Caroline Roka / Finn

Ingeniør innen elektro, mekanikk og automasjon er ifølge Ringvold fagområdene med flest stillingsutlysninger.

På andreplass over yrker med flest ledige stillinger finner vi håndverkere. Ringvold tror derimot det er knyttet usikkerhet til etterspørselen i bransjen fremover.

– I bygg- og anleggsbransjen har det vært et eksepsjonelt behov for arbeidskraft i lang tid. Dette har derimot stagnert litt i år, og det er nok en av bransjene hvor det er knyttet større usikkerhet til fremover, sier Ringvold.

Han begrunner usikkerheten i bransjen med temperaturomslaget vi ser i boligmarkedet.

– Ikke sett før

Salg og ledelse ligger som nummer fire og fem på Finns liste over de mest etterspurte yrkene akkurat nå. På femteplass har det dukket opp en nykommer.

– Vi har sett en sterk vekst i konsulentbransjen og dette yrket har vi ikke sett på topp-fem listen vår før.

– Som konsulent eller rådgiver er det mange gode muligheter akkurat nå, men dette er et marked som vi vet påvirkes sterkt av den økonomiske syklusen, sier Ringvold.

Ifølge Finns stillingsannonser er det bank, finans, forsikring og bygg- og anlegg som søker flest rådgivere.

Advarer mot feilgrep

Ifølge Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, er det særlig to feil man kan gjøre når det gjelder å velge yrkesvei.

– I et langt arbeidsliv er det viktig å jobbe med noe man liker, og kanskje til og med har litt talent for. Sørg for at du velger du noe vil trives med, sier han.

Den andre, og kanskje største, feilen man kan gjøre, er å ikke fullføre fagbrevet eller utdanningen, ifølge Sørbø.

VIKTIG: – I et langt arbeidsliv er det viktig å jobbe med noe man liker, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV. Foto: Privat

– Vi ser desidert høy arbeidsledighet blant de som dropper ut av utdanningen og ikke fullfører. Så lenge man fullfører skal man ikke være bekymret for ikke å få seg jobb, sier Sørbø.

Det er noen studieretninger hvor kampen om de relevante stillingene er stor, som humanistiske fag og samfunnsvitenskap.

– Nyutdannede med disse utdanningene får i noe større grad jobber som ikke er relevante for utdanningen. Arbeidsledigheten er relativt lav, men det vanskeligere å få relevant jobb, rett og slett.