Her er det fortsatt flomfare

FAREN OVER: Hydrologene tror ikke det blir slike tilstander under årets vårflom. I hvert fall ikke før pinsehelgen. Det er meldt kaldere og oppholdsvær fram til pinsen og det begrenser flommen. Dette bildet er fra Årnes 14. mai i 2018 da Glomma gikk over sine bredder. Foto: Cornelius Poppe / NTB