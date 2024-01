Her er de beste lykketipsene akkurat nå

SMIL: Selv om 2024 allerede er preget av kriser i inn- og utland, er det konkrete grep vi kan ta for å føle mer lykke. Foto: Frank May

– Det er mye man kan gjøre for å bli gladere om dagen!

Det sier lykkeforsker Ragnhild Bang Nes, til tross for at hun sitter og studerer tallene for nordmenns synkende lykkenivå når TV 2 ringer.

– På en internasjonal skala fra én til ti har nordmenn alltid ligget rundt 7,5, men nå er vi nede på sju. Det høres ikke mye ut, men det er en vesentlig endring, sier hun.



Hvorfor er det sånn?

Ifølge forskeren skyldes det nok de kjente grunnene – dyrtid, uro, krig og elendighet. Som om ikke det var nok, startet året med uvanlig mange drap her til lands.

Men du klikket deg ikke inn på denne artikkelen for å høre om dette, tror jeg!

De fem første tipsene

– Det er mye mørkt om dagen. Hva kan vi gjøre?

– Det er mye! Det aller første er å tenke at ting alltid vil snu. Snøen vil smelte, bekken vil sildre, sola vil titte frem, du vil kunne sitte i solveggen og kjenne varmen igjen, sommeren vil komme. Dessuten er det mye vi selv kan gjøre for å føle mer glede, sier Nes.

GLAD: Forsker Ragnhild Bang Nes følger nordmenn sitt lykkenivå med argusøyne, og prøver å finne ut hvordan det kan heves. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Fra sitt hovedsete ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, holder lykkeforskeren øye med nordmenns svingende tilfredshet, og prøver å finne ut hvordan du og jeg kan få det bedre.

Med forskningsfunn i bunn, kan Nes nevne helt konkrete ting som sannsynligvis kan gi oss mer lykke i hverdagen – også i en ellers mørk start på 2024.

– Vi jobber mye med hverdagsgleden, og har til og med egne kurs for dette, sier hun.

Der er det særlig fem punkter som peker seg ut:

Dyrk relasjoner til andre, vær fysisk aktiv, vær til stede i livet, lær noe nytt, og gjør noe hyggelig for andre.

– Gode bånd til andre mennesker er enormt viktig. Gjør hyggelige ting sammen, og bidra gjerne med en hjelpende hånd til andre. Alle disse fem punktene har vært grunnleggende viktige for menneskene sin overlevelseshistorie, og er fortsatt biologisk koblet til belønningssystemet vårt, sier Nes.

TIPS: Sol, samvær og fysisk aktivitet - tre viktige ingredienser i et lykkelig liv ifølge ekspertene. Foto: Gorm Kallestad

Godt vante nordmenn

Det er nemlig ting som tyder på at vi nordmenn ikke er flinke nok til å ivareta våre grunnleggende behov, eller sette pris på det vi allerede har.

I Finland har man eksempelvis ikke sett den samme lykkenedgangen, selv om dette er et land med mindre velstand og langstrakt grense til et truende naboland.

– Noen trekker frem at finnene er mer moderate i forventningene enn oss. Husk at Norge har hatt en langvarig opptur siden 70-80-tallet, med stadig bedre økonomi, romslige velferdsordninger og trygge arbeidsplasser.

– Sier du at nordmenn er for godt vant?

– Det kan være, og at man dermed er dårligere rustet til å møte motstand. Hvis nordmenn tenker over livene og mulighetene sine, og sammenligner det med å bo i Algerie, Ukraina eller Gaza så tror jeg folk flest vil tenke «takk Gud for at vi bor her», sier hun.

MER LYKKELIGE: Finnene er blant verdens lykkeligste folk, til tross for at nordmenn har mer velstand og mindre truende naboer. Foto: David Goldman

– Har det bedre

Nettopp dette med å føle takknemlighet er også en vei til lykke.

Det vet filosof Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen. Han er nemlig så opptatt av takknemlighet at han har skrevet en bok med nettopp denne tittelen.

– Et av mine poeng er at vi har det bedre enn vi er klar over. Mange i min generasjon og yngre er født inn i et velfungerende samfunn, der vi nyter høy materiell velstand og har det bra. En bør prøve å minne seg selv på dette, sier filosofen.

De små tingene

Da han skrev boken, gjorde han en aktiv øvelse om å legge til merke alt som var bra i livet.

– Fungerte det?

– Jeg fikk det bedre i den forstand at man blir oppmerksom på det gode i livet, selv om det er noe så banalt og enkelt som hverdagslykke – altså at man finner de små tingene i hverdagen som betyr noe.

RÅD: Professor i etikk, Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Gamlund forstår godt at krevende tider med kriser i inn- og utland gjør det ekstra vanskelig å anstrenge seg for å sette pris på ting.

Derfor oppfordrer han folk til å bruke denne tiden som en mulighet til å stille et grunnleggende spørsmål om hva som er bra i livet.

– Hvis alt du prøver på fungerer knirkefritt i en hel uke, så er det kjempebra. Da kan man nesten ikke be om mer, sier han

Lyspunkt i 2024?

Så med et selvransakende bakteppe – hva kan vi se frem til i 2024?

– Det er mye å se frem til! sier lykkeforsker Nes.

– Sommeren vil komme, lukter og lyder vil forandre seg, du vil sannsynligvis få en klem av bestemor eller tante igjen, og du vil få hyggelige stunder med vennene dine igjen. Mange av disse tingene vil bestå, og de er utrolig viktige for hvordan vi har det.

SOL: Livsglede om vinteren - og snart kommer våren og sommeren. Foto: Sara Johannessen Meek

Også filosof Gamlund velger å se bort fra materielle ting, men fokuserer heller på nære ting man kan kontrollere.

– Jeg ser frem til våren, og å få flere timer sol på ettermiddagen. Man bør ikke hekte seg til de store, uoppnåelige målene, men heller se på de dagligdagse tingene. Rett og slett ta makten i eget liv.