Her er årets aprilspøker

Den første dagen i april er skikkelig morsom – for de som elsker å lure folk. Aprilsnarren har lang historie, men ingen vet hvordan den oppstod.

– Vi vet faktisk ikke. Det er flere teorier, blant annet at den kan stamme fra indiske eller romerske skikker, men her kommer rett og slett vitenskapen til kort, sier førstekonservator Ida Tolgensbakk ved Norsk Folkemuseum.

Aprilsnarren er ikke et norsk fenomen, forklarer hun. Dette er en internasjonal skikk, praktisert over store deler av verden.

– Det er noen unntak: I spansktalende land lurer de hverandre den 28. desember.

Ble sendt for å hente stripete maling

Etter krigen ble det vanlig å ha aprilsnarr i mediene. Aftenposten skrev i 1950 at folk kunne ta med bøtter til Vinmonopolet, fordi polet hadde gått tom for flasker og skulle kvitte seg med billig vin. Denne spøken ble gjentatt med suksess flere år senere. Og i 1957 hadde BBC et innslag fra «spaghetti-høsting» i Sveits. Her hjemme har også de klassiske lokalavis-spøkene vært populære.

APRILSNARR: I 1950 lurte Aftenposten leserne sine til å troppe opp med bøtter og spann for å hente billig vin. Dette bildet er fra 1969, da spøken ble gjentatt. Foto: Henrik Ørsted/Oslo Museum

– Medier i Finnmark meldte for eksempel et år at multeplukking skulle skattlegges. Og på Hamar spøkte mediene et år med at Mjøsa var så forurenset at båter ville etses i stykker om man la de på vannet, ler Tolgensbakk.

I riktig gamle dager, på begynnelsen av 1800-tallet, var det vanlig å bruke aprilsnarren til å sende ut folk på tullete eller meningsløse ærender.

– Da snakka man om å «gå april» eller «løpe april». Man sendte ungene til naboen for å be om å låne litt sengevarme, eller man sendte en malersvenn ut for å hente stripete maling. Men da mediene kom med trykte aviser og etter hvert radio og tv, ble jo aprilspøken en egen nyhetssatire-sjanger.

Klasseskille på T-banen

Sporveien i Oslo har tradisjon for å prøve å lure passasjerene sine 1. april. Mandag morgen la de ut på X at de innfører 1. og 2. klasse på T-banen i Oslo.

Sporveien sendte ut denne meldingen 1. april. Foto: Skjermdump, X

– Det er gøy å spøke litt på 1. april. Vi føler at spøkene har tatt seg ned de siste åra, men vi forsøker å holde tradisjonene ved like, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien.

I fjor meldte de at Onkel Skrue hadde lagt inn bud på Holmenkollbanen. Og da NSB endret navnet sitt til Vy spøkte Sporveien med at de skulle endre sitt navn til OY.

– Man flirer litt og synes at dette er morsomt. For noen år siden tullet vi med de nye trikkene våre. For å sikre parkeringsplasser skulle de kunne foldes sammen på midten som et trekkspill, ler Asperud.

Strømsgodset lurte TV 2 og Drammens Tidende

Mandag morgen meldte Strømsgodset i sine kanaler at laget var rammet av et koronautbrudd, og at de hadde forsøkt å få kampen mot Molde utsatt. Åtte spillere tilhørende førstelagstroppen skulle være smittet av koronaviruset, het det i meldingen fra Strømsgodset. De meldte også at Norges Fotballforbund hadde sagt nei til å utsette kampen.

TV 2 gjenga nyheten, det samme gjorde lokalavisen Drammens Tidende.

Men dette var altså en aprilspøk.

I fjor fikk drammenserne koronatrøbbel i påsken. Den gangen ble seriestarten utsatt.

Kjendislege med « Skal vi danse » -spøk

Lege Kaveh Rashidi la mandag ut en Instagram-story med «Skal vi danse» og teksten «Vi sees på parketten til høsten». Problemet er bare at dansepogrammet er satt på pause i 2024. Det skal altså ikke være noe «Skal vi danse» på TV 2 i år, men det har tydeligvis gått mange hus forbi.

– Det har tikket inn mange positive meldinger fra folk som har troa og skal heie på meg, sier Rashidi.



DANSESPØK: Kaveh Rashidi hinter 1. april til at han skal være med på «Skal vi danse». Foto: Skjermdump, Instagram

Det ser imidlertid ikke ut til at vi kan glede oss til å se kjendislegen i noe danseprogram i uoverskuelig framtid, sendepause eller ikke.

På spørsmål om han kunne tenke seg å delta hvis han fikk sjansen, svarer han nemlig følgende:

– I virkeligheten kommer du dessverre ikke til å se meg på den parketten, nei .