Her brenn det på taket av verdsarven: – Veldig skremmande

Allereie har det vore nære på. Nyttårsaftan i Bergen og omland var prega av uvettig fyrverkeribruk. Politi og brannvesen hadde svært mykje å gjera.

Fleire brannar gjorde at det tidvis var kaotisk å halde oversikt. Så kom det meldingar om ein brennande gjenstand som hadde landa på taket av eit bygg på Bryggen. Sjølve indrefileten i Bergen sentrum.

– Det var veldig skremmande. Det var potensial for at det kunne blitt ein stor brann. Og på Bryggen er vi veldig redde for at det skal begynne å brenne, seier varabrannsjef Frode Bødtker i Bergen brannvesen.

UVETTIG: Fyrverkeri vart mellom anna fyrt opp midt på Torgallmenningen under nyttårsfeiringa Foto: Siv Berg Lutro / Bergensavisen

Ti år sidan Lærdalsbrannen

Han møter TV 2 i den gamle trehusbebyggelsen i sentrum av Bergen. I dette området har det vore fleire store brannar dei siste ti åra. Seinast i oktober i fjor.

Men ingen av dei kan måle seg med det som skjedde i sognebygda Lærdal for ti år sidan. Like før klokka 23.00, 18. januar 2014, tok det fyr i eit bustadhus i utkanten av sentrum.

Det utvikla seg til eit inferno og vart den største tettstad-brannen i fredstid i Noreg sidan 1923.

Då dagslyset kom på morgonen 19. januar, hadde 60 bygningar fått brannskadar. 42 av dei var totalskadd og 71 vaksne og barn var blitt huslause.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Tørr og kald vinter

Heldigvis mista ingen livet.

Men vêret vi har hatt til no i vinter, minner varabrannsjefen om korleis forholda var før det brann i Lærdal.

Bødtker vil derfor vise TV 2 kvifor dette aukar faren for større vinterbrannar.

Vinteren til no har, som i 2014, også vore uvanleg kald og uvanleg tørr. Faktisk må ein i Bergen tilbake til 2010 for å finne ein like kald vinter.

ADVARER: Frode Bødtker, varabrannsjef Bergen brannvesen Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Blir svært brannfarleg

Og då skjer det noko med trehusa våre. Vi set på omnane, fyrer i peisen og lar varmepumpa gå.

– Vatn og fukt blir trekt ut av treverket i husa. Det blir til det vi kallar pyrofort. Altså at det blir veldig, veldig brennbart. Då skal det veldig lite til før det tek fyr. Og det vil brenne raskare fordi huset er så tørt, forklarar Bødtker medan han studerer husveggane bortover i Lille Øvregaten i Bergen.

– Oi, det er skummelt. Veldig skummelt, seier Johanna Vatne.

I 15 år har ho budd i eit trehus her.



– Det har vore storbrann her før, i nabohuset. Flammane stod ti meter opp av taket på huset og det var ein fyr som måtte hoppe frå taket. Så vi er alltid uroa for brann her, men vi må passe på. Det er ikkje berre vårt dette her, det er heile Bergen sitt område.

VINTERBRANN: Varabrannsjef Frode Bødtker trur vi må vera meir budde på vinterbrannar i både terreng og bebyggelse i åra framover. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Brann i terrenget

Det var ikkje berre Lærdal som brann i januar 2014. Det var også store terrengbrannar både på Frøya og i Flatanger i Trøndelag.

At det skal brenne i terrenget om vinteren er kanskje ikkje det første vi tenker på når vi ser eit snødekt landskap.

Men under dei riktige forholda, blir alt meir brennbart om vinteren, forklarer Bødtker. Særleg om det tek fyr når det er mykje vind, slik som i Lærdal i 2014.

– I terrenget tek det gamle graset fyr og det brenner veldig godt. Det såg vi seinast på nyttårsaftan, då vi hadde fleire slike brannar i lyng og gras.

TERRENGBRANN I JANUAR: Lyngbrannen i Flatanger i Trøndelag i januar 2014. Foto: Ove Magne Ribsskog/Flatangernytt

– Fleire vinterbrannar



Brannvesenet veit ikkje kva gjenstand som landa på taket av Bryggen nyttårsaftan. Dei har tidlegare spekulert i at det kan ha vore ei kinesisk lykt.



Dei prisar seg uansett lukkeleg for at det ikkje tok fyr, slik forholda var på nyttårsafta.

– Det var nok fordi den landa på taksteinen og ikkje i treverket eller i takrenna. Men vi blir ekstra skremde av slike meldingar, seier varabrannsjefen.

Brannveset åtvarar om at vinterbrannar kan bli meir normalt i åra som kjem.

Dei meiner klimaendringar kan bidra til at vi i åra framover får mindre nedbør og tørrare klima på denne tida av året.

– Då er slike brannar, både i terrenget og i bustadhus, vera noko som vi vil sjå meir av. Det er ein ny type brann som vi må vera budd på kan bli fleire av framover. Lærdal kan skje igjen, seier Frode Bødtker.