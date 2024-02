Her bor innbyggerne med mest forbruksgjeld per hode

Befolkningen i Gamvik kommune har i snitt Norges høyeste forbruksgjeld. TV 2s oversikt over forbruksgjeld viser påfallende store geografiske forskjeller.

Nordmenn har nå mer enn 160 milliarder i forbruksgjeld. Etter et kraftig fall under pandemien, har samlet forbruksgjeld de to siste årene økt markant.

Gjeldsregisteret AS har utarbeidet en oversikt for TV 2 som viser gjennomsnittlig forbruksgjeld blant innbyggere over 18 år i landets 15 fylker og 357 kommuner.

HAR FULL OVERSIKT: Gjeldsregisteret ble lansert i 2019 for å gi banker og finansielle foretak bedre oversikt over lånesøkeres eksisterende forbruksgjeld, med et mål om å forebygge gjeldsproblemer. Foto: Jonas Been Henriksen

Topp og bunn i Norge

I Gamvik kommune har innbyggerne en gjennomsnittlig forbruksgjeld på 65.210 kroner.

Kommunen som sto registrert med 1054 innbyggere ved inngangen til 2023, plasseres dermed helt på toppen.



I den andre enden av skalaen finner vi Luster kommune med drøyt 5200 innbyggere. De har i snitt 18.120 kroner i forbruksgjeld, viser beregninger fra Gjeldsregisteret.

Innbyggerne i Gamvik, som kan skryte av å ha det nordligste fastlandspunktet i Europa, har i snitt 3,5 ganger så mye i forbruksgjeld sammenlignet med de som bor i Luster kommune.

– Må låne

Ordføreren i Finnmarks-kommunen virker ikke sjokkert over TV 2s opplysninger.

– Historisk sett så er ikke folk i Finnmark formuende med stor egenkapital. Det betyr at vi må låne penger for å opprettholde levestandarden, jamfør behov for bolig, bil, skuter og kanskje også ferieturer, sier Ap-ordfører Ragnhild Vassvik til TV 2.

Hun tror flere faktorer spiller inn når innbyggerne totalt sett har den høyeste snitt-forbruksgjelden i Norge.



– Markedsverdien på våre boliger er også verdsatt mye lavere enn andre steder. Bankene tar ikke denne risikoen. Å låne penger med sikkerhet i egen bolig rekker derfor ikke så langt. Dette gjør behovet for forbrukslån større.

ORDFØRER: – Generelt, så vil jeg si det at befolkningen i Gamvik kommune vel har like stort behov for å investere i bolig, bil og annet som folk i andre kommuner, sier ordfører Ragnhlid Vassvik (Ap.). Foto: Gamvik kommune

– God oppskrift

– Ser du noe lys i enden av tunnelen?

– Fast jobb og fast inntekt er en god oppskrift på et trygt liv. Folk må ha sikkerhet for dette. Generelt må hver enkelt gjøre sine vurderinger i forhold til hva man kan klare å handtere av utgifter i forhold til inntektssiden, sier Ap-ordføreren.

Vassvik sier at lokalpolitikerne, sammen med andre offentlige instanser, må gjøre det de kan for å snu utviklingen, men hun vil ikke si at forbruksgjelden er uttrykk for hvor tøft det kan være å bo og leve i deler av distrikts-Norge.

– På generelt grunnlag vil jeg ikke si det. Alle har vi et ansvar for egen gjeldsbyrde uansett hvor vi bor, fastslår Vassvik.

Gamvik befinner seg på Robek-lista i selskap med 14 andre kommuner som er i økonomisk ubalanse og hvor staten har tatt kontroll over økonomien.

Gamvik kommune havnet på Robek-lista blant annet for å ha vedtatt en økonomiplan som ikke ble akseptert.

– I hovedsak er det slurv som er årsaken, sa seniorrådgiver Espen Larsen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark til Kommunal Rapport i 2021.

SATTE GAMVIK PÅ KARTET: I 2015 var kongeparet på folkefesten på Vedviknesset i Mehamn. Kong Harald og dronning Sonja besøkte da i Gamvik kommune. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mest forbruksgjeld i nord

En oversikt Gjeldsregisteret har utarbeidet for TV 2, viser at det er påfallende store geografiske forskjeller i Norge.

I noen områder av landet er forbruksgjelden per innbygger vesentlig høyere enn i andre deler av landet.

Gjennomsnittlig forbruksgjeld per innbygger er størst i Finnmark. Her er snittgjelden på drøyt 41.000 kroner.

I Agder er snittet på 30.600 kroner. Det er ti tusen kroner mindre per hode.



Unge voksne

Mange unge voksne, de i alderen 18 til 29 år, har en betydelig forbruksgjeld.

Best stilt er de som bor i Vestland fylke. Om en fordeler samlet forbruksgjeld, så blir det i snitt 9680 kroner per hode.

I Finnmark har unge voksne i snitt over 50 prosent mer i forbruksgjeld. Snittet ligger på 14.780 kroner.

Om en sammenligner unge voksne som bor i ulike kommuner, er forskjellene enorme mellom «topp og bunn».

Vegårshei kommune med sine drøyt 2.100 innbyggere havner på topp. Her hadde hver låntaker under 30 år i snitt 37.420 kroner i forbrukslån ved årsskiftet.

I andre enden av skalaen ligger Fedje kommune, hvor snittgjeld er 1170 kroner. På kommunenivå er det den laveste forbruksgjelden blant unge voksne i landet.