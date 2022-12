Her blir reinsdyrene jaget og skadeskutt

I 2017 ble det bestemt å ta ut alle reinsdyra i området mellom Hardangervidda og Jotunheimen som heter Nordfjella. Bakgrunnen var at det var oppdaget skrantesjuke på dyra og formålet var å utrydde sykdommen. Nesten 1500 dyr ble drept i 2017 og i 2018. Nå er planen å gjeninnføre villrein til området.

Men i høst og i fjor ble det oppdaget to tilfeller av skrantesjuke på Hardangervidda. Mattilsynet og Miljødirektoratet har derfor anbefalt vinterjakt på reinsdyr på Hardangervidda for å redusere faren for at sykdommen sprer seg på vidda, en jakt som utføres med skuter og helikopter.

Dette har ført til en voldsom debatt blant forskere og jegere. Jegerne mener at det ikke lar seg gjøre å bedrive jakt med helikopter på en skånsom måte.

Skadeskytes

Videoene som TV 2 har fått tak i, viser at reinsdyr skadeskytes og jages oppover i fjellet. Ett av klippene viser blant annet hvordan ett av dyrene får skutt av seg venstre forbein, og fortsetter å løpe videre.

I sin statusrapport om skrantesjuken i 2018 skriver imidlertid Mattilsynet at den «dyrevelferdsmessige belastningen på dyrene var akseptabel».

Det er ikke reinsdyrjeger, tidligere statssekretær i Miljødepartementet og styreleder i Norsk Villreinsenter, Stein Lier-Hansen enig i.

REAGERER. Stein Lier-Hansen, Styreleder i Hardangervidda Villreinsenter. Han er også adm. dir. i Norsk Industri. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Videoene viser det motsatte av skånsom jakt. De viser at det ikke er mulig å drive en sånn jakt innenfor dyrevernlovens bestemmelser. De som påstår dette bløffer, sier Lier-Hansen.

Ikke rotter

Regjeringen skal om kort tid ta stilling til om anbefalingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet skal vedtas.

Men denne jakta bør ikke iverksettes, mener Lier-Hansen.

– Det kommer til å bli en internasjonal skandale om dette iverksettes. Filmen fra jakta i 2018 kom som et sjokk på meg. Vi ser jo at reinsdyr skadeskytes, det bomskytes, det går skudd etter skudd og dyrene jages over store avstander. Vi kan ikke behandle villrein som rotter. Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta villreinen, sier han.

Mattilsynet har ikke hatt tid i dag til å kommentere disse opplysningene overfor TV 2.