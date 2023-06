Her blir nettleien dyrere

Elvia er et av selskapene som nå varsler at de mest sannsynlig vil skrue opp nettleien på strøm. Foto: Jens Haugen

Minst to selskap setter opp nettleien fra 1. juli. Landets største nettselskap er blant flere som vil følge etter.

Elvia med sine 970.000 kunder leverer strøm til nærmere to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo.

– Slik prognosene ser ut per i dag, ser vi at også vi sannsynligvis må øke nettleien i løpet av høsten/vinteren, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS.

Begrunner med økte utgifter

Hvor stor økningen blir er ikke kjent, men begrunnelsen er den samme som hos BKK i Vestland og LNett i Rogaland.

Begge selskapene skriver på sine nettsider at økte driftskostnader og høyere priser på materiell for å fornye og vedlikeholde strømnettet gjør at de øker nettleien fra 1. juli.

STØRST: Kommunikasjonssjef Morten Schau i landets største nettselskap, Elvia AS, vet ikke når eller hvor mye nettleien skal opp. Foto: Elvia

– Fornyelse av nettet og kraftig prisøkning på materiell gjelder også for oss, sier kommunikasjonssjefen i Elvia AS.



For vestlandsselskapene er prisøkningene allerede kjente. LNett øker nettleien med ca. 10 prosent for de aller fleste av sine 160.000 kunder i Sør-Rogaland.

Det utgjør i snitt rundt 100 kroner i måneden for en boligkunde med et årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Økningen trer i kraft 1. juli.

Økningen for BKK sine 270.000 kunder i 18 kommuner i og rundt Bergen kommer samtidig. På sine nettsider skriver selskapet at for en enebolig med forbruk på 25. 000 kWh vil det innebære 150 kroner mer i måneden.

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Varsler økning i Trøndelag

Også Tensio i Trøndelag, med sine 270.000 kunder varsler nå økning i nettleien.

ØKER: Også i Trøndelag må kundene forvente høyere nettleie framover, ifølge kommunikasjonssjef i Tensio, Bengt Eidem. Foto: Erlend Aas / NTB Foto: Erlend Aas

– Nettleia for trønderne vil også øke fremover, men det blir trolig ikke aktuelt før til høsten eller fra nyåret. Det er uklart nøyaktig hvor høy en slik økning vil bli, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem.



I tillegg til kostnadsøkninger trekker han fram at rente- og valutasituasjonen til sammen gjør at nettselskapenes kostnader (og dermed den nasjonalt bestemte inntektsrammen for nettselskapene) øker fremover.

– Dette i kombinasjon av økte investeringer for å håndtere den pågående elektrifiseringen av samfunnet, gjør at nettleien vil øke framover, sier Eidem.



Også landets nest største nettaktør, Glitre NETT, vurderer på sikt en prisøkning. Det vil i så fall ramme 320.000 kunder i Agder, Buskerud og Hadeland.

– Det kommer ingen endringer i nettleien i sommer, men det vil bli gjort løpende vurderinger utover høsten, sier pressekontakt Audun Brekke Sandhaug.



FORVENTET Kraftekspert og redaktør Gert Over Mollestad forstår at flere nettselskaper setter opp prisen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Følger inflasjonen

At flere nettselskaper skrur opp prisene overrasker ikke kraftekspert og redaktør i Montel Gert Ove Mollestad.

– Jeg synes det ikke er så rart at flere nettselskaper varsler økning i nettleien, gitt den høye inflasjonen som har vært det siste året, sier Mollestad.



Han viser til maitallene til SSB som på årsbasis viser en inflasjon på 6.7 prosent.

– Samtidig vet vi at elektrifiseringen skyter fart, for eksempel med utrulling av flere elbiler og solcelleanlegg. I sum krever dette økte nettinvesteringer, sier Mollestad.



Unntak i nord

Av alle selskapene TV 2 har snakket med er det bare i nord nettleien garantert vil holde seg på dagens nivå ut 2023.

HOLDER PRISEN: Hege Villumstad sier Arva ikke har noen planer om å øke nettleien i år Foto: Arva

Nord-Norges største aktør, Arva, som leverer strøm til i overkant av 122.000 kunder, sier de ikke vil øke prisen.

– Det har vi ingen konkrete planer om. Vi hadde en økning fra 1. januar. Beregningene vi gjorde da ser ut til å holde, sier seksjonsleder for kommunikasjon, Hege Villumstad i Arva.