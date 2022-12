Her blir himmelen svart på nyttårsaften

Mange kommuner har droppet fyrverkeriet de siste årene. I én by virker felles fyrverkeri til å ha forsvunnet for godt.

I Norge er bruk av fyrverkeri strengt regulert. For privatpersoner er bruken begrenset til nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Ellers i året må man søke om lov.

I de store byene er det i tillegg spesielle regler på hvor oppskytning kan skje.

I Oslo er det forbudt for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri innenfor Ring 2 og ved trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga, forklarer kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten Sigurd Folgerø Dalen til TV 2.

INFORMERER: Kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten Sigurd Folgerø er opptatt av at oppskytning av fyrverkeri skjer på en sikker måte. Foto: Brann- og redningsetaten

Tidligere år har Oslo kommune sørget for oppskyting av offentlig fyrverkeri på nyttårsaften ved Langkaia, innenfor ring 2.

Den siste oppskytningen var i 2019. Siden har arrangementet blitt avlyst. I 2020 på grunn av pandemi, og i 2021 på grunn av økonomi.

Heller ikke i år blir det felles fyrverkeri i Oslo.

– Det blir ikke fyrverkeri i år, skriver pressevakt i bymiljøetaten, Marie Berge, i en e-post til TV 2.

POPULÆRT: I 2019 Samlet flere seg på Operataket for å se på Oslo kommunes fyrverkeri Foto: NTB / Berit Roald

Sammensatte grunner

Berge forteller at det er sammensatte grunner til at det ikke blir noe kommunalt fyrverkeri i år.

– I første omgang ble det avlyst på grunn av pandemien og deretter ble det tatt ut av bestillingen og oppdraget til etaten, skriver Berge.

Fyrverkeriet kostet rundt 420.000 kroner i 2019.

Bystyret satt altså ikke av penger til offentlig fyrverkeri i behandlingen av budsjett for 2021. Det samme gjelder 2022.

– I tillegg har det blitt strengere regler for hva og hvor privatpersoner kan skyte opp fyrverkeri, forteller hun.

Fyrverkeriet må være av godkjent type. Flyvende lanterner og nødbluss er for eksempel ikke lov.

FORBUDT: Nødbluss er forbudt å bruke utenom en nødsituasjon. Her skyter en politimann opp et nødbluss under en øvelse på Finse i 2019, arrangert av Røde Kors. Foto: NTB/ Heiko Junge

– Som røyking før røykeloven

Regelverket er allerede strengt. Og strengere kan det bli.

Miljøbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG), støtter avgjørelsen til bystyreflertallet om at det ikke skal arrangeres offentlig fyrverkeri.

BØR FORBYS: Sirin Stav har bedt om lovhjemmel til å kunne forby fyrverkeri i hele eller deler av Oslo. Foto: Sturlason

I tillegg jobber hun for et mer omfattende forbud av fyrverkeri for privatpersoner.

– Privat fyrverkeri er noe et mindretall av befolkningen støtter og deltar i, mens alle må leve med konsekvensene, skriver hun i en e-post til TV2.

Stav viser til at fyrverkeri fører til øyeskader, forsøpling, branner og vettskremte dyr. I tillegg sier hun at fyrverkeri bidrar til dårligere luftkvalitet i byen.

– Jeg tror vi en dag vil se tilbake på privat fyrverkeri i en tett by slik vi i dag ser på røyking innendørs før røykeloven, skriver hun.

Hun mener vi må tenke nytt og grønt om hvordan feiringer og markeringer kan skje.

– Jeg har derfor sendt brev til justisministeren og bedt om lovhjemmel til å kunne forby fyrverkeri i hele eller deler av Oslo, og avventer svar.

Fyll og fyrverkeri

Ifølge Stabssjefen for Oslo politidistrikt Harald Nilssen, er folk gode til å følge reglene.

– De fleste forholder seg til de reglene som er satt, og det var kun et få antall oppdrag i fjor som omhandlet fyrverkeri innenfor de sonene som er besluttet at det er forbudt å skyte opp raketter.

De fleste oppdragene oslopolitiet får, handler om uvettig bruk av raketter. I fjor hadde Oslo politidistrikt rundt 30 oppdrag knyttet til meldinger om uvettig bruk av fyrverkeri.

– Vi ser at kombinasjonen av fulle folk og fyrverkeri er en dårlig kombinasjon, sier Nilssen.

Uten restriksjoner

Offentlige fyrverkeri ble også avlyst i 2020 og 2021 i en rekke andre norske byer. For eksempel i Trondheim, Drammen og Kristiansand. Men i år arrangerer alle disse felles fyrverkeri igjen.

I fjor ba regjeringen oss om å holde 1 meters avstand til de som ikke var i husstanden, og vi fikk ha inntil 20 gjester en gang i løpet av høytiden. I tillegg var det skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.

I år er det frislipp. Nyttårsfeiringen i år er uten restriksjoner. Det kan bety at flere samler seg i byene, også innenfor ring 2 i Oslo.

– Vi forventer, som i fjor, at alle retter seg etter de reglene som gjelder. Vi forholder oss til de oppdragene som kommer inn og er på jobb for at det skal bli en fin markering for overgangen til et nytt år, sier Nilssen.

STÅR KLARE: Politiet skal ha god beredskap gjennom hele nyttårshelgen. Bildet er fra natt til 1. januar 2021. Foto: Pål S. Schaathun

Han forteller at politiet har tilgjengelig personell gjennom hele helgen og god beredskap for å håndtere hendelser som skulle oppstå.

– Er det sånn at et offentlig fyrverkeri hadde gjort det roligere for dere?

– Vi forholder oss til det som er besluttet og håndterer de oppdragene som kommer inn, sier han.

Beskytter trehusbyen Bergen

I Bergen ønsker de, i likhet med Oslo, å beskytte trehusene. Derfor er privat oppskytning av fyrverkeri forbudt i de 12 trehusområdene.

FORBUD: De røde områdene viser hvor det er forbudt å skyte opp fyrverkeri i Bergen. Foto: Bergen kommune

Men for å glede bergenserne spanderer Bergen kommune et fyrverkerishow på Skoltegrunnskaien. Fyrverkeriet har en verdi på 300.000 kroner.

– Vi ønsker å beholde trehusbyen Bergen. Det er en av de store grunnene for at man arrangerer kommunalt fyrverkeri, forteller kommunikasjonsrådgiver i Bergen brannvesen, Trine Sommerlade.

Men fremtiden for det kommunale fyrverkeriet er usikker. Tidligere i år skrev TV 2 om at Bergen vurderer å bytte ut fyrverkeriet med droner og lasere.

GLEDELIG: Trine Sommerlade i Bergen Brannvesen tror man gleder mange ved å arrangere et felles fyrverkeri. Foto: Siv Kristin Hovland

Privatpersoner kan skyte opp fyrverkeri i de lovlige områdene på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00.

– Da gjelder det å følge generelle regler og ta hensyn for å hindre brann og skader, sier Sommerlade.

Fyrverkerireglene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en oversikt over de generelle reglene som gjelder for sikker bruk av fyrverkeri:

Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid Les bruksanvisningen nøye før bruk Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte Bruk tennstav Bruk beskyttelsesbriller Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk Hold god avstand fra oppskytningen Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap MARKERING: I Bergen blir det felles fyrverkeri i år. Neste år kan kruttet være byttet ut med lasere. Foto: Mathias Kleiveland

– Trygt

I Trondheim har de hele tre kommunale arrangementer. En vardetenning klokken 18.30, et familiefyrverkeri klokken 19.00 og et festfyrverkeri ved midnatt.

– Dette er et tilbud for alle, men spesielt for de innenfor forbudssonene, sier Merete Mauland i Trondheim bydrift.

I Trondheim er det også begrensninger for hvor privatpersoner kan skyte opp fyrverkeri. Dette er både for å bevare trehusbebyggelsen og for å minske faren for brann og skader.

Også i Trondheim ble arrangementet avlyst i 2020 og 2021, men i år er fyrverkeriet og vardetenningen tilbake.

– Vi ønsker at folk heller skal se på det store fyrverkeriet som er gjort på en trygg måte, i stedet for at det skytes opp mye smått rundt om kring, sier Mauland.