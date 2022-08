Her blir han tatt på fersken med 50 kilo hasj

Tidlig om morgenen, i slutten av september 2018, mottok en 64 år gammel mann fire kasser som inneholdt nesten 50 kilo hasj.

Hasjen ble flyttet fra en trailer som nettopp hadde kommet til Oslo, via Svinesund, og over i bilen hans.

I tillegg til hasjen inneholdt traileren store mengder kokain, amfetamin og heroin.

Det ingen av dem visste var at politiet allerede fulgte nøye med på det som skjedde.

Kort tid etter gikk de til aksjon.

Med et helikopter svevende over ble personbilen omringet av tre politibiler. På en video, som TV 2 har fått tilgang til, ser man at bilen gjør et forsøk på å komme seg unna, før sjåføren gir opp.

Mannen selv nekter for at han forsøkte å rømme fra politiet.

– Jeg ble vettskremt da bilene kom. Derfor prøvde jeg å flykte. Men da jeg så blålysene stoppet jeg med det samme, sier han fra tiltalebenken i Oslo tingrett på tirsdag.

Omfattende tiltale

64-åringen er ikke den eneste som må møte i retten de neste ukene.

I hovedforhandlingen, som avholdes i sal 828, er syv menn tiltalt for grov narkotikakriminalitet.

TILTALT: Syv menn møter denne uken i Oslo tingrett, tiltalt i en omfattende narkotikasak. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den komplekse rettssaken begynte denne uken og tar for seg en rekke straffbare forhold som skjedde tilbake i 2018.

– Dette er en del av en større operasjon som Kripos har hatt hånd om og som gikk sommeren 2018. Dette var en del av den operasjonen, sier aktor i saken, politiadvokat Anne Cathrine Aga.

AKTOR: Politiadvokat Anne Cathrine Aga er aktor i saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ifølge tiltalen skal de syv i alt ha mottatt og oppbevart nesten 50 kilo hasj, 30 kilo amfetamin, ti kilo kokain og fire kilo heroin.

– Saken er svært alvorlig og har sitt utspring i et miljø som har forsynt organiserte kriminelle i Norge med stoff hele sommeren i 2018, sier politiadvokaten.

Påtalemyndigheten mener overtredelsene er grove, både på grunn av typen narkotika og på grunn av mengdene.

Eks-skuespiller på tiltalebenken

En av de tiltalte er en tidligere skuespiller i 20-årene, som er kritikerrost for flere av sine roller.

– Han erkjenner ikke straffskyld for de to tiltalepunktene, sier hans forsvarer, advokat Petter Bonde.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde representerer den tiltalte skuespilleren. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Den tiltalte skuespilleren er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for hallikvirksomhet, grov vold og trusler, og sitter for tiden i fengsel.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at den tidligere skuespilleren ba en 27 år gammel mann om å hente kokainen som kom med traileren.

– Hvorfor mener dere at han er oppdragsgiver?

– Det er ut fra den generelle etterforskningen. Det er forklaringer, telefoner og analyse av bevegelser på krypterte telefoner denne dagen, sier Aga.

Forsvareren opplyser at hans klient bestrider dette.

– Han mener at han ikke har noe med disse 9,9 kiloene som er importert, eller dette mindre kvantumet som ble funnet, sier Bonde.

Mener seg truet

I retten tirsdag forklarte 27-åringen at han på tidspunktet for hentingen hadde opparbeidet seg en gjeld han ikke var i stand til å betale, og at han ble truet til å gjøre det han gjorde.

– Hvis jeg ikke hadde gjort det jeg gjorde, er jeg ikke sikker på om jeg hadde sittet her i dag, sa han fra tiltalebenken.

– Hvem truet deg til å gjøre dette, spurte aktor.

– Det kan jeg ikke svare på, svarte tiltalte.

– Er det noen som sitter i denne salen?

– Nei, det er det ikke.

Også i dette tilfellet fulgte politiet med på hva den unge mannen gjorde. De observerte at han mottok kokainen fra to menn som kom med traileren.

Kort tid senere ble 27-åringen pågrepet, i det han skulle sette seg inn i en drosje.

Tidligere domfelt

Den tiltalte eks-skuespilleren soner allerede en straff han fikk så sent som i desember i fjor.

Da ble han dømt til fem måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett, for en voldsepisode som skjedde kort tid før narkotikalovbruddene han nå er tiltalt for.

Denne straffen var en kraftig reduksjon av tingrettens dom, der han først ble dømt til forvaring. Nå risikerer han altså å få forlenget soningstiden sin.

– Han opplever dette som svært belastende, sier forsvareren hans.

Etter planen skal han i gang med sin forklaring på onsdag.

– Skulle hente olivenolje

64-åringen, som ble tatt på fersken med fire kasser hasj, forklarte for retten at han trodde han skulle hente et parti olivenolje fra traileren.

– Han erkjenner ikke straffskyld og mener han ble lurt til å hente narkotikaen, sier hans forsvarer, advokat Abdelilah Saeme.

LURT: 64-åringens advokat opplyser at han klient mener han ble lurt til å hente kassene med hasj. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– På hvilken måte ble han lurt?

– Han hadde fått beskjed om at det skulle være noe annet i eskene. Det skulle komme noen andre personer, som også skulle få husly.

Tirsdag fullførte hans klient sin forklaring for retten.



Det er satt av en hel måned til hovedforhandlingen. Grunnen til dette er at det er mange aktører involvert og at det skal føres beviser i hver enkelt sak.

– Det er tung etterforskning. Det er mange analyser som er blitt gjort, med telefoner, krypterte telefoner, bompasseringer og vitneavhør, sier politiadvokat Aga.