Her blir det finest vintervær

Denne uka er det Nord-Norge som stikker av med klarværet, mens de som bor sør og øst i landet kan finne frem snøskuffa, og smøre deg med tålmodighet i kolonnekjøringer.

– Det er et høytrykk i nord, og et lavtrykk sør, som gir ugunstige vindretninger for Østlandet, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Roar Inge Hansen.

Fargetidsvær

– Det er jo mørketid, og ikke så mye sol, men det blir mye klar himmel, forteller Hansen.

Ifølge meteorologen ligger det et høytrykk over Nord-Norge, som beveger seg sakte østover og sikrer godværet for de i nord. Det er stor sannsynlighet for at fargetida får vist seg fra sin vakreste side.

– Men det kan kanskje diskuteres om det er så pent når det er 20-30 minusgrader i indre strøk av Finnmark.

I Nordland vil det bli noe mer vind, men fremdeles fint og klart vær. Enkelte steder i fylket kan det hende en får se plussgrader mot slutten av uka.

SNØ: Det blir mest snø i Sør-Norge, ifølge meteorologen. Foto: Jon Eeg/NTB

– Ser ikke lovende ut

Været på Østlandet har de siste dagene vært preget av et tett skylag og snøfall. Ifølge meteorologen er det lite håp om å få se sola med det første.

– Det kan hende det blir ti dager uten sol, og det ser heller ikke noe bedre ut med tanke på kjøreforholdene, sier Hansen.

De stigende temperaturene vil gjøre at nedbøren veksler mellom å komme som snø og regn, og det vil være fare for glatte veier over store deler av Østlandet.

I ytre strøk vil temperaturen stige utover uka, og snøen vil gå over til regn. Det kan og hende at nedbøren kommer som frysende regn.

Har sendt ut to farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snøfall i enkelte deler av Agder. Kystnære områder fra Kristiansand og østover er mest utsatt.

Der kan det komme mellom 20 og 30 centimeter med snø.

På Vestlandet sør for Stad er det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast.

Det har kommet over 30 centimeter snø enkelte steder i Agder ❄️

Landvik ved Grimstad var stasjonen som fikk mest, med 36,7 centimeter det siste døgnet.



Det vil fortsatt komme litt snø utover dagen, men luften blir mildere og på kysten vil snøen gradvis erstattes med regn 🌧️ pic.twitter.com/DgxmXzvXak — Meteorologene (@Meteorologene) November 22, 2022

– Det skal blåse kraftig på vestsida av fjellet, og når nedbøren kommer som snø er det fare for blant annet snøfokk, forteller Hansen.

Vindkastene kan komme opp i 30 m/s, og kan føre til utfordringer i trafikken.

Han oppfordrer bilistene som skal fra øst til vest å ruste seg etter forholdene, og ha med godt med klær i tilfelle det blir kolonnekjøring på fjellovergangene.

– Må man ikke over fjellet, så vil jeg anbefale å finne andre måter å komme seg mellom øst og vest på.