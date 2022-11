Her blir 40 millionar mygg slopne ut over byen kvar veke

MYGGORAMA: Millionvis med mygg blir slopne ut over denne byen i Colombia kvar einaste veke. Her er det kjente nabolaget «Comuna 13» avbilda. Foto: Arkivfoto/ Joaquin Sarmiento/AFP

Tusenvis av mygg svermar over hustaka i Medellin, den nest største byen i Colombia.

Somme av dei - myggen Aedis aegypti - ber med seg det smittsomme dengueviruset som kan forårsake denguefeber.

Denguefeber tek livet av rundt 25.000 menneske kvart einaste år, i følge Verdas helseorganisasjon (WHO). I hovudsak er det folk i tropiske og subtropiske land i Sør-Amerika og Sør-Aust Asia som blir ramma.

SMITTEBERAR: Slik ser Aedis aegypti-myggen ut. Bildet er frå eit laboratorium ved U.S Centers of Disease Control and Prevention i San Juan, USA og er tatt i 2016. Foto: Alvin Baez/Reuters

Symptoma er feber, kraftig hovudverk, smerte bak augene og kroppsverk, mykje likt ein influensa. Mange får ingen symptom.

Men sjukdommen kan i somme tilfelle bli svært alvorleg. Kvart år blir meir enn éin million menneske livstrugande sjuke.

Det er ein av grunnane til at WHO har som mål at ingen skal døy av dengue innan 2030. Men kva har eit mygg-laboratorium i Colombia med dette å gjere?

RAMMAR FATTIGE LAND HARDAST: Dette barnet har fått denguefeber. Bildet er tatt 19. oktober i år i Dhaka, Bangladesh. Foto: Munir uz Zaman/AFP

El País har tidlegare skrive om saka.

Avlar mygg i labben

Ikkje all myggen i Medellín har dengueviruset med seg. Mange av dei er avla opp av forskarar og har blitt infiserte med ein bakterie, nemleg Wolbachia-bakterien.

Bakterien reduserer sjansen for at myggen overfører dengue og andre virus, som zika og gulfeber, til menneske, ifølgje World Mosquito Program (WMP).

Men han finst ikkje naturleg i rasa Aedis aegypti.

Difor jobbar professor Iván Darío Vélez og teamet med å modifisere myggrasa til å kunne bere Wolbachia-bakterien.

FÔRAR MYGGEN MED BLOD: Ein forskar held ein pakke med blod som skal brukast til å mate Aedis aegypti-myggen i eit laboratorium ved U.S Centers for Disease Control and Prevention i San Juan i USA i mars 2016. Foto: Akrivfoto: Alvin Baez/Reuters

Teamet avlar opp rundt 40 millionar mygg inne i labben kvar veke.

Så slepper dei han ut slik at han kan formere seg med vill-myggen som allereie finst i Medellín.

Denguesmitten går ned

Professor Darío Vélez og teamet har jobba med prosjektet sidan 2015. Og denguesmitten i Medellín har sunke med 89 prosent sidan då, takka vere bakterien, skriv Bill Gates. Gjennom stiftinga Bill & Melinda Gates har dei støtta World Mosquito Program (WMP) med midlar.

Darío Vélez er sjef for den colombianske avdelinga av WMP. I september heldt han innlegg på ein vitskapskonferanse i Madrid der han snakka om suksessoppskrifta.

Slik fungerer bakterien Bakterien lever i cellene til myggen og blir overført gjennom egga. Dersom eit hann-insekt har Wolbachia og parrar seg med ei hoe som ikkje har det, vil ikkje egga klekke. Men dersom ho-insektet har Wolbachia og ikkje hannen, vil egga bli klekte og avkommet vil også få bakterien i seg. Kjelde: Professor Iván Darío Vélez på konferansen III Conversatorio sobre Medicina Social i Madrid 28. september.

– Etter nokre generasjonar vil nesten alle individa ha Wolbachia-bakterien og vil difor ikkje kunne overføre virus som dengue, sa Darío Vélez på konferansen.

Har kome til Europa

For eit tiår sidan blei det slått fast at dengueviruset hadde kome tilbake til Europa, etter å ha vore tilnærma vekke sidan rundt 1930.

I 2010 blei det registrert fleire tilfelle i Frankrike og Kroatia. I 2018 stod Spania for tur.

Klimaendringane kan forklare at mygg som tidlegare ikkje har trivest i Europa, no får fotfeste her, ifølge WHO og europeiske forskarar.

Blant anna kan myggrasa Aedes albopictus, kjent som tigermygg, kome til Norge i nær framtid. Han kan bere med seg zikavirus og gulfeber.

KAN KOME TIL NORGE: Slik ser tigermyggen, eller Aedes albopictus, ut. Klimaendringane gjer at myggen kan dukke opp ved vår eigen sørlandskyst i nær framtid. Foto: Manjunath Kiran/AFP

– Utrekningar frå EU viser at tigermyggen vil kunne trivast langs vår eigen sørlandskyst i nær framtid, seier Sondre Dahle, overingeniør ved Norsk institutt for naturforsking.

Auka globalisering er ein del av problemet, sa den spanske doktoren Ricardo Molina, sjef for medisinsk entomologi ved Carlos III Helseinstitutt i Madrid, under konferansen i Madrid tidlegare i haust.

LEGG EGG I VATN: Stilleståande vatn, slik som dette bassenget i Miami, Florida, er ein perfekt yngleplass for mygg som ber med seg virus som dengue og zika. I 2016 blei det rapportert om dei første tilfella av zikasmitte frå lokal mygg i USA. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

– Sjø- og lufttransporten har auka voldsomt dei siste tiåra og har ført til at invaderande artar som ber med seg sjukdommar slik som dengue, kan spreie seg.

Men laboratoriemyggen i Colombia, og forøvrig fleire stader i verda kor Wolbachia-metoden har blitt testa, gir håp, meiner forskarane.

Denguefeber Virusinfeksjon som skuldast «dengueviruset».





Blir overført gjennom stikk frå smittebærande mygg.





Myggen legg egg i stilleståande vatn.





Sjukdommen kan gi influensaliknande symptom, med feber, hovudverk og kroppsmerter, men mange er asymptomatiske.





Smitter ikkje mellom menneske.





Sjukdommen er vanleg i tropiske land, spesielt i Sør-aust Asia og Sør-Amerika.





Om lag 25.000 menneske dør av denguefeber kvart år. Opptil 390 millioner menneske blir smitta kvart år.





I sjeldne tilfelle kan sjukdommen bli alvorlig. Då vil ein kunne få blødningar i hud og slimhinner, som kan gi alvorlege komplikasjonar. dengue shock syndrome (DSS) eller dengue haemorrhagic fever (DHF). Kjelder: Verdens helseorganisasjon (WHO) og Norsk Helseinformatikk

Kjelder: El País, Verdas helseorganisasjon (WHO), Store norske leksikon, World Mosquito Program