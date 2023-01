Her ble TV 2 fortalt at svaret kunne være

Så langt har Follobanen kostet skattebetalerne over 37 milliarder.

Prosjektet hadde kortvarig lykke.

Det gikk tog på banen i syv dager før alt ble stengt. Alvorlige feil på et nytt strømsystem førte til røykutvikling flere steder.

De valgte et strømsystem som ikke hadde blitt brukt før. Hvorfor det ble valgt, vil ingen svare på.

Nå bytter Bane Nor ut strømsystemet.

Dette er det nye strømsystemet: Tradisjonelt blir høyspenningskabler jordet i kun én ende for å ikke skape en parallell vei til returstrøm. På Follobanen er høyspenningskablene jordet i begge ender. Dette er ikke blitt gjort i Norge før. Dette er returstrøm: Strømmen går fra strømledningene over togskinnene. Deretter inn i toget. Strømmen som ikke blir brukt, den går via skinnene og tilbake til strømledningene. Kilde: Bane Nor.

– Bakgrunnen for at vi nå skifter til den tradisjonelle løsningen er at vi skal være helt trygge på det vi gjør og få til en løsning som er god, skriver Bane Nor til TV 2.

Hvorfor velge nytt system?

Den siste tiden har TV 2 stilt Bane Nor en rekke spørsmål om hvorfor man i utgangspunktet valgte å gå for et nytt strømsystem.

Det skulle vise seg å være vanskelig å få svar på.

Bane Nor opplyser at det nye strømsystemet, som opprinnelig ble valgt for Follobanen er godkjent i Norge, og sier at den italienske/spanske totalentreprenøren AGJV må svare på hvorfor.

Det er AGJV som har valgt strømløsningene på Follobanen. Men til slutt var det Bane Nor som godkjente løsningene AGJV valgte.

Tomme brakker

Selskapet AGJV står oppført med adresse ved et anleggsområde knyttet til Follobanen på Klemetsrud, sør for Oslo.

TV 2 tok turen hit, i håp om å få et tydeligere svar på hvorfor man valgte akkurat denne løsningen for strøm på Follobanen.

Det som møter oss denne januardagen er noen snekkere, i ferd med å rive brakkene selskapet har holdt til i.

TOMT: På Klemetsrud jobber nå arbeidere med å rigge ned disse oppholdsbrakkene til AGJV. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Noen underansvarlige på stedet opplyser at vi må dra til Bispegata i Oslo sentrum for å nå talspersoner i AGJV. I de samme kontorene holder også Bane Nors administrasjon for Follobaneprosjektet til.

Flere brakker rives

I Bispegata er det heller ingen fra AGJV den dagen TV 2 kommer innom, men vi får tak i selskapet på mail.

Etter flere spørsmål om hvorfor dette strømsystemet ble valgt, får vi en skriftlig kommentar på mail.

STILLE: Kontorene i Bispegata er også i ferd med å rives. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Bane Nor er en klient i dette prosjektet, som er komplekst og har mange involverte. Vi kan ikke gå i detaljene. Vi ser frem til en ekstern gransking og svarene denne gir. Fokuset er å fikse problemet, skriver selskapet.

På mail har vi spurt om:

– Hvorfor valgte dere disse løsningene for strøm?

– Var det et billigere strømsystem?

– Hvorfor ville dere ha et nytt strømsystem på Follobanen?

Spørsmålene har ikke blitt besvart fra AGJV. TV 2 har spurt Bane Nor om de kan be AGJV svare på spørsmålene.

I likhet med kontorbrakkene på Klemetsrud er også brakkene i Bispegata i ferd med å fjernes.

– Passer ikke så godt med detaljer

I Bispegata får TV 2 imidlertid tak i noen i administrasjonen til Follobaneprosjektet, hos Bane Nor. Igjen stiller vi spørsmålet om hva som var argumentet for å velge denne løsningen for returstrøm.

Svaret kommer på en mail noen timer senere:

– På det nåværende tidspunkt passer det ikke så godt for verken Bane NOR eller entreprenørene å gi flere detaljer om systemvalg etc, skriver Kathrine Kielland, kommunikasjonsansvarlig for Follobaneprosjektet hos Bane Nor.

– Når tiden er inne for det

TV 2 har spurt Bane Nor om det er noen argumenter som taler for å velge et nytt system.

– Hva er de positive argumentene for å bruke denne nye, «unike» måten å håndtere strøm på?

– Når det jordes i begge ender blir det lettere kontroll på spenninger generelt. Jording i begge ender er praksis i generell energiforsyning. Det er også en løsning som bygges på jernbaner nedover i Europa, opplyser pressekontakt Hilde Marie Bråten i Bane Nor.

– Finnes det andre positive argumenter for det nye returstrømanlegget utover det dere nevner?

– Det er flere fordeler, men de må vi komme tilbake til når Follobanen har åpnet igjen og fagfolkene våre, som er fullt belagt med å få Follobanen i gang igjen, kan sette ord på det, for her snakker vi elektroteknisk teori, svarer Bråten.

– Er disse argumentene svaret på hvorfor dette strømsystemet ble valgt?

– Dette er det riktig at totalentreprenøren svarer på når tiden er inne for det.

– Er det noen økonomiske argumenter for å velge det nye returstrømanlegget

– Dette er det riktig at totalentreprenøren svarer på når tiden er inne for det.