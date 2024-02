Her ble INP-toppen for ivrig: – At det går an

– At det går an, sier Jan Inge Selvik, og ler.

TV 2 har akkurat gjort ham oppmerksom på innholdet i hans søknad til Patentstyret.

– Der ser du hvor ivrig jeg var, sier han, og bryter ut i latter igjen.

Det var i forrige uke at Selvik, som er fylkesleder i Rogaland INP, snakket med resten av den øvrige ledelsen i partiet.

– Vi satt og snakket om at vi burde få patent på partinavn og logo. Vi så at andre parter hadde gjort det, og tenkte at det kanskje kunne være en smart ting å gjøre. Selv om vi har beskyttelsen av navnet i partiregisteret, forteller Selvik.

IVRIG: Fylkesleder i Rogaland INP, Jan Inge Selvik. Foto: Privat

Strid i partiet

Partiet har i flere uker stått i en storm av uro og splittelse. Tidligere partileder Owe Ingemann Waltherzøe trakk seg og etablerte Det norske industripartiet (DNI). INPs nye ledelse har varslet protester mot navnevalget av Waltherzøes nye parti, som de mener er for likt.

Splittelsen av partiet førte blant annet til en strid om internettdomene. Fredag forrige uke beordret Telemark tingrett Waltherzøe til å gi tilbake rettigheten til epost og nettsider til sitt tidligere parti.

Selvik i Rogaland avviser at domenestriden var bakgrunnen for at han og resten av ledelsen ønsket å sende søknader om enerett til varemerket til Patentstyret.



Det ble uansett gjort.

DETTE ER SØKT OM: Ser du hva som er feil? Foto: Skjermdump/patentstyret.no

Papirtallerkener og parykker

Onsdag 7. februar betalte han totalt 8920 kroner for to søknader til Patentstyret, én for partiets logo, og én for partiets navn.

Men Selvik «glemte» tre ting.

– Ved å få enerett til et varemerke, får man enerett for den varen, og et vern i hele landet, forklarer Knut Andreas Bostad i Patentstyret.

Han forteller at det slettes ikke er uvanlig at partier har enerett på varemerker innen flere vareklasser. Det kan være alt fra dataprogramvare, klær, tekstiler, og politisk virksomhet.

– Det som er annerledes for søknaden fra INP, er at de ikke har søkt for politisk virksomhet, fortsetter Bostad.

I Selviks søknader er det bare oppført søknad om rett til varemerket for papir og papp, pannebånd, papirtallerkener og parykker.

– Haha. Det høres ut som at jeg må ta en telefon til Patentstyret, utbryter Selvik da TV 2 gjør han oppmerksom på dette.

ENERETT PÅ PARYKKER: INP-toppen søkte ikke om enerett for varemerket innen politisk virksomhet.

Registrert på «feil» nummer

Den andre «feilen» Selvik har begått, er at søknaden er registrert på fylkeslaget hans, Rogaland INP.

– De andre politiske partiene har registret varemerket sentralt, på moderpartiet, forklarer Bostad i Patentstyret.

Selvik må igjen le. Han avkrefter at intensjonen med dette var at Rogaland INP, og i forlengelse av det han selv, skulle sitte på retten til varemerket på bekostning av resten av partiorganisasjonen.

– Jeg måtte fylle inn et organisasjonsnummer, så da brukte jeg bare fylkeslagets organisasjonsnummer. Men, jo, det riktige er at det skal være på partiet sentralt.

Glemte én bokstav

Den siste feilen Selvik gjorde, er også den han ler høyest av selv.

Partinavnet han har søkt om enerett til har i søknaden fått navnet «Industi- og Næringspartiet». Det mangler altså en «r» i «industri».

– Jeg klarte det også, ja, utbryter Selvik.

Han blir imidlertid beroliget da TV 2 kan fortelle at skrivefeilen skal være en enkel sak å rette opp i.

Det er mye som skal på plass når et nytt parti skal stable seg på beina, innrømmer han.



REGISTERT I ROGALAND: Slik ser søknaden ut. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Ingen lett oppgave

Selvik, som til daglig jobber som forsyningsansvarlig i Aker BP, har vært aktiv i INP siden like etter at partiet ble stiftet i februar 2020.

Da han startet, var det to lokallag i Rogaland, nå er de oppe i 13. De er ennå ikke ferdige, forteller han.

– Det er ingen lett oppgave, men det er spennende. Ikke minst er det spennende å møte folk med så mange forskjellige meninger og ideer.

Den opprivende konflikten i partiet har imidlertid ikke sett ut til å prege partiet i Rogaland nevneverdig.

– Jeg ser gløden i alle rundt meg. I Rogaland har vi klart oss veldig bra gjennom stormen. Ingen lokallag eller tillitsvalgte har trukket seg, forteller han.