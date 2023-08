Her ble det hvitt!

Det kom en skikkelig skur – og en solid mengde torden – over Østlandet lørdag ettermiddag.

I Oslo og Nordre Follo er veier fullstendig oversvømt, mens brannvesenet i Rakkestad melder om mange kjellere med vann etter styrtregnet.

OVERSØMT: Bodil og barnebarnet Kaja dro ut og tok bilder etter middagen på kroa for å dokumentere uværet som hadde herjet. Foto: Kaja Wike

Bodil Wike (81) var på Eidsfoss Kro og spiste middag med barnebarnet Kaja, da uværet kom dundrende i 15-tiden.

– Det var uhyggelig. Det begynte å regne og tordne noe så voldsomt, sier Wike, som først snakket med Tønsberg Blad.

Så kom haglet og la seg over gresset utenfor.

– Haglet lå der som snøhauger. Jeg er en gammel dame og har aldri opplevd maken, fortsetter hun.

Meteorologisk institutt sendte på forhånd ut et farevarsel, og varslet opptil 20 millimeter nedbør på én time.

Veier og kjellere oversvømt

Øst 110 meldte klokken 15.37 om at flere kjellere i Rakkestad var blitt oversvømt etter styrtregnet.

Det er flere utfordringer på veinettet i Nordre Follo kommune lørdag kveld, ifølge Vegtrafikksentralen Øst. Trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen sier til TV 2 at fylkesvei 372 og 1375 er stengt ved Siggerud.

VANN PÅ VEIENE: Det er flere veier som er mer og mindre oversvømt etter lørdagens styrtregn. Foto: Kaja Wike

– Det er også flere veier med oversvømmelser som ikke er stengt, sier Key-Nilsen, som forteller at regnværet har sprengt kapasiteten på alt av rør og avløp.

Oslo politidistrikt melder at Enebakkveien på Stensrud blir stengt over lang tid i begge retninger på grunn av mye vann i veien og trær som har falt ned. Her måtte også en bil berges etter å ha blitt stående fast i en undergang.