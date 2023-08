Her ble det for mye vann for brannvesenet

FLYTTER UT: Anders Unhjem Pettersen og kollegene på Hamar brannstasjon har flyttet til et midlertidig hjem, mens de venter på at vannstanden skal synke. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Vannstanden på Mjøsa har sakte, men stødig steget denne uka, etter det voldsomme regnværet som «Hans» tok med seg fra Sverige.



Nå må brannvesenet på Hamar forlate stasjonen sin, etter at vannet har tatt seg inn i vognhallen på stasjonen.

– Vi begynte forberedelsene noen dager i forveien. Vi har jo hatt flom her tidligere. Vi håpte at vi skulle unngå å måtte flytte, men de siste dagenes prognosene er såpass høye at vi innser at vi må flytte beredskapen, sier Anders Unhjem Pettersen til TV 2.

Det fryktes at vannstanden i Mjøsa vil stige med opptil én meter til.

KAN BLI VERRE: Prognosene tilsier at vannstanden skal stige, i verste fall med opptil én meter til. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Deler av utstyret vårt er fortsatt igjen i brannstasjonen, men det er løftet opp såpass høyt at det ikke blir påvirket av flommen, forteller Pettersen, som er leder for brannforebyggende arbeid på Hamar.

Han er likevel ikke bekymret for beredskapen.

– Vi har flyttet til en midlertidig brannstasjon et stykke unna, men den er ikke lenger unna de sentrale funksjonene på Hamar enn det vi er i dag, så beredskapen er godt ivaretatt, mener Pettersen.

MYE VANN: Hamar brannstasjon, som ligger rett ved Vikingskipet, er evakuert. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han poengterer at dette er til å leve med for brannvesenet.

– Vi har ikke noen krisesituasjon her, sammenlignet med andre kommuner, avslutter Pettersen.