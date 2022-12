Her begynte politiets jakt på Vassbakk-slekta

HAUGESUND (TV 2): Politiet har gransket Johny Vassbakks slekt tilbake til 1600-tallet, med mål om å slå fast at hans DNA er funnet på Birgitte Tengs. Så kom gjennombruddet som endret alt.

SLEKTSGRANSKET: Politiet har gjort et omfattende arbeid for å kartlegge Johny Vassbakks farsslekt. Det førte dem både til USA og hit til Østerdalen. Foto: Kristin Grønning, TV 2 / Privat

I 1714 fikk en mann ved navn Ola en sønn som fikk navnet Esten.

Esten er tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefaren til Johny Vassbakk, som i dag står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995.

I den svært omfattende etterforskningen som er gjort i denne saken, har politiet holdt på med flere store prosjekter.

Et av dem førte dem tilbake til Tolga i Østerdalen for 308 år siden.

TILTALT: Johny Vassbakk (52) står i disse dager tiltalt for det uløste drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995. Rettstegning: Ane Hem / NTB

Fredag denne uka står Kripos-etterforsker Erik Solheim i vitneboksen og forteller om hvordan syv slektsforskere har hjulpet politiet med å kartlegge Vassbakks farsslekt langt, langt tilbake.

Opptatt av farsslekt

Grunnen til at politiet har gjennomført den litt uvanlige etterforskningen, er DNA-funnet som er gjort på strømpebuksa til Birgitte Tengs.

Derfor er politiet opptatt av Vassbakks farsslekt Et individs kjønn bestemmes i øyeblikket en kvinne blir befruktet.

Fra sin mor får barnet alltid et X-kromosom, men det er bidraget fra fars sperm som avgjør hvilket kjønn individet får. Dersom fars bidrag er et X-kromosom, blir det en jente. Dersom fars bidrag er et Y-kromosom, blir det en gutt.

En gutt har dermed kjønnskromosomene XY, mens en kvinne har XX.

Grunnen til at politiet har gjort den omfattende granskningen av Vassbakks slekt, er fordi de har gjort et DNA-funn på strømpebuksa til Birgitte Tengs.

Dette er ikke en full profil som er egnet til å identifisere et individ, men en såkalt Y-profil som kan knyttes til drapstiltalte Vassbakk.

Dermed kan det ikke tilhøre en kvinne, men en mann som ekspertene mener er i Vassbakks farsslekt.

Dette er ikke en full DNA-profil som er egnet til å identifisere et individ, men en såkalt Y-profil. Mens en kvinne får XX-kromosom, får en mann XY-kromosom.

Svarene som politiet fikk fra DNA-ekspertene i 2019, var derfor at DNA-profilen tilhører enten tiltalte eller noen i hans farsslekt.

NØKKELBEVIS: Dette er strømpebuksa som Johny Vassbakks DNA ble funnet på. Foto: Politiet

Dermed har ikke kvinner vært relevant for politiets slektsprosjekt. De har kun sett på menn i direkte linje i Vassbakks farsslekt.

Målet har vært å se om man kan utelukke at noen av de andre mennene i Vassbakks familie kan ha noe med drapet å gjøre.

Kirkebøker og folketelling

Kripos-etterforsker Solheim viser frem et slektstre.

Kildene de har brukt, er primært kirkebøker, folketellinger, dødsfallregistreringer, skifter, manntall og lokal litteratur som bygdebøker og aviser, forteller Solheim.

Han påpeker for ordens skyld at mellom ett og tre prosent av alle mennesker, ifølge belgisk og svensk forskning, har en annen biologisk far enn de tror.

Uansett har politiet altså klart å identifisere menn i Vassbakks farsslekt tilbake til 1600-tallet. På den tiden bodde forfedrene hans i Tolga i Østerdalen.

STARTET HER: Politiets slektsgranskningsprosjekt førte dem hit til Tolga i Østerdalen for mange hundre år siden. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Først 150 år senere, i 1865, begynte de første mennene i slekta å utvandre fra den lille bygda. Da reiste Vassbakks toppoldefar til Målselv i Troms i Nord-Norge.

– Litt senere, omtrent på 1880-tallet, utvandret tre brødre til USA. Det har i stor grad ført til at det var mange fjerne slektninger som fremdeles bor i USA, sier Solheim.

Dette har de funnet

Gjennom slektsprosjektet har politiet identifisert 170 menn i Vassbakks farsslekt, som alle var eldre enn 15 år og i live i 1995.

64 av disse mennene var bosatt i Norge da Birgitte Tengs ble drept.

I dag er 22 av dem døde, mens én har flyttet til utlandet.

Av de 41 som fremdeles bor i Norge, er 38 menn avhørt. Kun fem av dem visste at de hadde slekt på Karmøy, forteller Solheim.

– Tiltalte hadde en begrenset farsslekt på Karmøy og Haugalandet i 1995, konstaterer Solheim.

ER HERFRA: Tiltalte kommer fra Skudeneshavn på Karmøy. Få i hans slekt har tilknytning til øya. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi står igjen med én

I prosjektet har politiet blant annet avhørt en av Vassbakks seksmenninger, en kvinne bosatt i USA.

De har også hentet inn referanseprøver fra alle de 64 mennene som var i live og bosatt i Norge, med unntak av ni menn som de av ulike grunner ikke har lyktes med å få tak i.

Ingen av dem er registrert med voldskriminalitet eller seksuallovbrudd, ifølge politiet.

De har også sett på bosted og arbeidssituasjon for disse mennene, og med unntak av én person finnes det ingen indikasjoner på tilknytning til Karmøy eller Haugalandet.

Den ene personen var bosatt på Karmøy i 1995, var Vassbakks grandonkel og var 80 år gammel da Tengs ble drept.

Av de 55 personene de har innhentet referanseprøver fra, er det ingen som matcher med sporprøven som er funnet på hennes strømpebukse.

– Da står vi igjen med én person, som er forenlig med sporprøven og som bodde på Karmøy i 1995. Det er tiltalte, sier Solheim.

Fant sterkt bevis

Denne uken har flere av verdens fremste eksperter på DNA forklart seg for retten.

På fredag var blant annet Mikkel Meyer Andersen, førsteamanuensis ved universitetet i Aalborg i Danmark, i vitneboksen.

FANT MUTASJON: Den danske statistikeren Mikkel M. Andersen vitnet i retten fredag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han stod for politiets andre store gjennombrudd i saken, og som kanskje gjør slektsgranskningsprosjektet mindre relevant for retten.

Det han fant gjør at rettens aktører nå virker å være enige om at YNDA-beviset trolig tilhører tiltalte.

Ved hjelp av en nyutviklet statistisk modell, avdekket dansken en mutasjon som gjør at det er forsvinnende liten sannsynlighet for at DNA-beviset tilhører noen andre enn Johny Vassbakk.

– Y-profilen i A-12-F (den aktuelle sporprøven, journ.anm.) er veldig sjelden i verdens befolkning. Man kan si med 99 prosent sikkerhet at det er 18 eller færre som matcher denne profilen i hele verden, sa Meyer Andersen i retten.

Ny metode

I rettssal 14 i Haugesund forklarte han i detalj om hvordan han har kommet frem til sin konklusjon.

– Det er veldig sterk vekt for at YDNAet stammer fra tiltalte, fremfor en tilfeldig mann, sier den danske statistikeren.

Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, konstaterer at statistikerne virker å være enige om at det er lite sannsynlig at kjønnsmarkøren tilhører noen andre enn hans klient.

De er først og fremst opptatt av å forsøke å så tvil om hvorvidt DNA-funnet er handlingsrelevant eller ikke.

– Så er dette samtidig en ny metode som ikke er validert og brukes for første gang i retten her i dag. Det var også et tema på slutten av Meyer Andersens vitnemål, sier han.