Her avgjøres Kjerkols politiske karriere

LUKKET: Bak disse gardinene sitter nå nemda for studentsaker som skal avgjøre om helseminister Ingvild Kjerkol og en medstudent jukset på masteroppgaven fra 2021. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Bak lukkende gardiner ved Nord Universitet sitter nå fem medlemmer i nemnda for studentsaker og diskuterer om helseminister Ingvild Kjerkol og en medstudent har jukset på masteroppgaven eller ikke.

Nemndleder Eilif Nordahl innrømmer at det er en spesiell sak med et utrolig høyt mediepress som de nå behandler ved Nord Universitet.

– Jeg har helt bevist unnlatt og lese det som har stått i pressen om saken, nettopp for å unngå å være forutinntatt, sier Nordahl til TV 2.

– Hvordan klarer man det når medietrykket er så stort?

– Jeg har klart det. Det er bare å la være å lese alt som har stått om saken, forteller han.

Onsdag klokken ni startet møtet i Nemnda for studentsaker, som skal avgjøre om Ingvild Kjerkol har jukset, og om hennes masteroppgave fra 2021 derfor må annulleres.



Behandles objektivt

– Har de andre nemdsmedlemmene gjort det samme som deg og holdt seg borte fra media?

– De er ikke blitt pålagt å gjøre det. Så jeg kan ikke svare for hva de andre har gjort i denne saken, sier Nordahl.

Han vil ikke la seg påvirke av at det er et stort ansvar som hviler på nemndas skuldre nå.

– Vi må behandle denne saken helt objektivt og med de beviskrav som foreligger. Akkurat på samme måte som alle andre saker vi behandler, forteller han.

ALVORLIG: På en pressekonferanse ved Nord Universitet påpekte nemndleder Eilif Nordahl at de ikke vil kunngjøre klagenemdas avgjørelse til media. Foto: Robin Jensen/ TV 2

– Det er jo en sak der det kan stå om en videre politisk karriere for Kjerkol?

– Det må vi selvfølgelig unnlate å tenke på, forteller han.

Tidligst i morgen

Møtet startet klokken 09 i dag. Nemnda består av en ekstern representant (Nordahl), to ansatte og to studenter.

– Jeg som er leder, skal ikke ha noe tilknytning til universitet. Vi har mottatt sakene fra universitetet og vil behandle dem på dagens møte. Vi kan ikke kommentere noe mer når det gjelder denne saken. Det må jeg be om forståelse for, sier Nordahl.

– Vi jobber slik at det er sekretæren for klagenemnda som lager et forslag til protokoll. Der er det forslag til begrunnelse og resultat. Og så står klagenemnda helt fritt i forhold til det, og kan gjøre endringer både med hensyn til resultat og innhold i denne protokollen, forteller nemndlederen.



– Hvor lang tid tar det å avgjøre slike saker?

– Det kan ta alt fra ti minutt til til flere timer. Enkeltsaker kan være så komplisert at man trenger mer tid og av den grunn ende med utsettelse, så man kan ikke utelukke at det kan også gå mot en utsettelse i en sånn sak, sier Nordahl.



NORD UNIVERSITET: Helseministeren Ingvild Kjerkol og en medstudent leverte masteroppgaven i 2021. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Ingen kommentar

Selv om det skulle komme en avgjørelse i nemnda i dag, vil neppe avgjørelse bli kunngjort før tidligst i morgen.

Nemnda vil uansett holde kortene tett til brystet.

– Vi kan ikke kommentere det når det gjelder denne saken, det må jeg be om forståelse for. Normalt sett så vil de fleste sakene bli avgjort samme dag og avgjørelsen sendt ut dagen etter. Klagenemnda vil ikke offentliggjøre avgjørelsen. Vi kommer ikke til å opplyse om det er truffet avgjørelser i saken etter møte.

– Dette er fordi de berørte må få anledning og tid til å sette seg inn i avgjørelsen før de får pågang fra media. Hvis det er uenighet blant nemndas medlemmer, vil dette fremgå av begrunnet dissens, sier Nordahl.