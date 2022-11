Her analyseres norsk sjømat - regjeringen vil ikke hjelpe

Nedslitte lokaler, ventilasjonsproblemer og billeinvasjon. Bygg fra 1800-tallet og mangel på plass og kjølevarer.

Dette er bare noen av problemene som preger arbeidshverdagen til ansatte hos Havforskningsinstituttet på hovedkontoret i Bergen.

– De ansatte jobber som noen helter for å få det til å funke, så det går selvfølgelig ikke utover kvaliteten på det vi analyserer, men det er krevende forhold for de ansatte.

Hvert år analyserer institusjonen over 14.000 prøver av norsk sjømat - slik at både du og jeg kan spise trygg sjømat.

REAGERER: Nina Sylvia Liland. forsker på Havforskningsinstituttet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Bygget er ikke laget for å drive med vitenskap eller forskning. Dette er gamle bygg som er bygget for å ta imot fiskeri, sier forsker Nina Liland i Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet er et av de største forskningsinstituttene i Europa.

– Det kommer ekstremt mange sjømatprøver inn på dette prøvemottaket, så hele oppdrettsnorge er avhengig av det som skjer i dette rommet, forteller Liland.

Problemet er bare at Havforskningsinstituttet sine 694 ansatte i Bergen sprer seg over elleve bygg. I tillegg sliter flere av lokalene med billeinvasjon og dårlig luft.

I KRIK OG KROK: Døde biller ligger strødd på gulvene hos Havforskningsinstituttet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ansatte med allergi må ofte jobbe andre steder.

Det er i tillegg dårlig med plass til kjølevarer for å oppbevare sjømaten som blir analysert.

– Vi får jo det til å funke, men det krever en del ekstra tilpasninger fra ansatte.

LAKS PÅ LAKS: Det er trangt om plassen når overingeniørene Markus Lie Skadal og Patrick-André Korneliussen, fileterer opp lakseprøver. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gleden var derfor stor da det i 2020 ble gitt friske midler til nytt bygg, men den gleden var kortvarig.

I det nye forslaget til statsbudsjettet for 2023 foreslår nå regjeringen at Havforskningsinstituttets prosjektet i Bergen skal avsluttes.

– Det var en veldig trist beskjed å få. Da vi fikk beskjed om at det ikke engang ble utsatt, men kuttet ut, var det veldig skuffende.

I KRIKER OG KROKER: Et lite kott er blitt til lagring for frysetørkede fiskeprøver. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er et dårlig signal. Norge går ut med at vi skal være best på forskningsområdet og at vi skal være verdensledende, men så går vi inn og kutter. Vi trenger et sted hvor vi kan vokse og være en del av forskningsfronten, sier Liland.

Flere prosjekter nedprioriteres

Havforskningsinstituttet er et av flere prosjekter i Bergen som ikke blir prioritert i statsbudsjettet. I tillegg til flytteprosjektet på Dokken, nedprioriteres utbedringen av E16, Griegakademiet og bybanen.

Det får byrådslederkandidat Christine Meyer i Bergen Høyre til å reagere.

– Jeg lurer på om regjeringen har glemt Bergen, sier hun.

BERGEN: Christine Meyer er byrådslederkandidat for Bergen Høyre. Foto: Isac S. Kvello / TV 2

– Nå skal vi prøve å omstille næringslivet til å leve av noe annet etter oljen. Bergen er en av de viktigste satsningene til det. Vi har veldig dyktige institusjoner i både Fiskeridirektoratet og HI, så dette er ganske katastrofalt for Bergen, forteller Meyer.

Også gruppeleder Marthe Hammer i fylkestinget Vestland for SV reagerer.

OMVISNING: Nina Sylvia Liland viser frem lokalene til SV-politiker Marthe Hammer. Til høyre sitter Senioringeniør Marianne H. Flågeng. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg tror ikke regjeringen forstår omfanget av dette forslaget. Det er på overtid å få på plass et nytt bygg. Jeg er imponert over hvor mye de får til med tanke på så dårlige lokasjoner, sier Hammer.

Vil ikke kommentere

TV 2 har vært i kontakt med nærings- og fiskeridepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken. De skriver følgende i en epost:

– Fiskeri- og havministeren har ingen kommentar til de tillitsvalgtes utspill i saken. Forslaget fra regjeringen ligger nå til behandling i Stortinget, skriver kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel.

PÅ SJØEN: Fiskeriminister Bjørnar Skjæran vil ikke kommentere saken. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran besøkte selv prøvemottaket til Havforskningsinstituttet tidligere i år.

Håper på snuoperasjon

Tilbake i Bergen håper Havforskningsinstituttet at regjeringen skal snu.

– Det skjer mye på liten plass her. Havet er en viktig prioritering. Det er tross alt her maten vår kommer fra.

FLERE LOKALER: Nina Sylvia Liland, forsker på Havforskningsinstituttet, viser frem lokalene til SV-politiker Marthe Hammer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Har du forståelse for at krig og andre kriser kan ramme statsbudsjettet?

– Ja. Vi skjønner selvfølgelig at det er vanskelige tider. Men havet er en av tingene som blir påpekt som løsning på flere problemer, som for eksempel klima og det vi skal leve av etter oljen. Maten vår kommer fra havet. Når man ikke får brukt det på best mulig måte, sender det feil signaler.