Hentes hjem på grunn av fare for liv og helse

– Jeg har konkrete opplysninger som gjør at vi måtte hente dem hjem nå, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

HJEM IGJEN: De to terrorsiktede kvinnene på 25 og 29 år kommer tirsdag tilbake til Norge. Foto: Interpol

Sent tirsdag kveld lander de to terrorsiktede søstrene fra Bærum i Norge. For snart ti år siden sluttet de seg til IS i Syria.

De to kvinnene, på 25 og 29 år, har selv bedt om hjelp til å returnere, sammen med sine barn.

– De vil bli pågrepet ved ankomst, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

BEGRUNNELSE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa på pressekonferansen at også hensynet til barna har vært avgjørende for hjemhentingen. Foto: Rodrigo Freitas/ NTB

De to søstrene er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

De har sittet i interneringsleiren al-Roj, sammen med sine tre døtre på seks og åtte år. Barnas fedrene var tilknyttet IS.

Farlig

Kvinnene og deres barn hentes hjem blant annet på grunn av de farlige levekårene i al-Roj-leiren.

Operasjonen med å få kvinnene og barna ut, har pågått siden desember i fjor.

– Beslutningen om å innvilge konsulær bistand er gjort av hensyn til barnas liv og helse, på bakgrunn av konkret helseinformasjon som er gjennomgått av medisinsk ekspertise i Norge, sier Huitfeldt.

Hun legger også til at sikkerhetshensynene i bildet har blitt stadig sterkere, og har bidratt til at det er viktigere enn før å få kvinnene hjem.

– Levekårene i leirene er svært dårlige og farlige. Disse norske barna har i lang tid bodd i leire som ingen barn burde leve i, sier utenriksministeren.

Huitfeldt påpeker også at det i leirene er en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser.

– I Norge kan barna få den oppfølgingen de trenger, sier hun og legger til at hun ikke har myndighet til å uttale seg om hva som skjer videre med barna nå.

– Barna må skjermes

Huitfeldt presiserer på pressekonferansen at disse barna nå må skjermes, og skal ikke identifiseres.

– Barn skal ikke lastes for sine foreldres handlinger. Dette er barn som har hatt det vanskelig. Nå skal de få ro og den oppfølgingen og omsorgen de har behov for, sier utenriksministeren.

De to terrorsiktede søstrene har bedt om konsulær bistand til å returnere med sine barn. Norske myndigheter har derfor bistått de to kvinnene og tre barn med å reise fra al-Roj-leiren i Syria.

SAMFUNNSENGASJERT: Her er den eldste av de to søstrene, før hun dro til Syria. Hun ble beskrevet som skoleflink og samfunnsengasjert. Foto: Privat

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politiet og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier Huitfeldt.

Kvinnenes advokat, Geir Lippestad, ønsker ikke å kommentere saken før han får snakket med sine klienter senere i dag.

Dro som tenåringer

Søstrene fra Bærum reiste til Syria i 2013, da de var 16 og 19 år.

De skal ha vært gift med hver sin IS-kriger, hvorav én var norsk statsborger som trolig ble drept i Syria.

Kvinnene dukket opp i en interneringsleir nordøst i Syria i 2019.

Familien forsøkte å få dem til Somaliland, der de var født, uten hell.

De to ble fengslet i Syria i desember 2021, og deretter løslatt i april.

De tre barna til de terrorsiktede kvinnene har rett på norsk statsborgerskap gjennom sine mødre.

De to søstrene fikk stor oppmerksomhet etter at journalist og forfatter Åsne Seierstad ga ut boken «To søstre» i 2016, om de to kvinnene.

Boka solgte over 100.000 eksemplarer, og vant Brageprisen.