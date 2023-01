Henter mot fra superstjerne

Ann Kovtun (24) har mastergrad i jus og jobbet som fullmektig i Kyiv. Som barn var hun så god i tennis at hun ble sponset, men helst ville hun bruke fritiden på å skrive musikk.

Det gjorde hun også kvelden før russerne startet sin fullskala invasjon, 24. februar i fjor.

Klokken fire om natten bråvåknet hun i leiligheten i sentrum.

– Jeg våknet av eksplosjonene jeg hørte utenfor vinduet.

Hun trodde først det var torden, men skjønte fort at det var starten på en krig flere ukrainere hadde fryktet lenge, etter Russland invaderte og annekterte Krim i 2014.

– Alle hadde allerede en krig i hodet.

FLUKT: 38000 ukrainere har søkt asyl i Norge etter februar 2022. Foto: Aage Aune / TV 2

Flyktet med mikrofonen

Kovtun rasket sammen det viktigste; mobiltelefon, pc og mikrofon, og løp til tilfluktsrommet.

– Heldigvis hadde jeg en liste over ting jeg trengte å pakke med meg i nødstilfelle. Det var første gang angsten min hjalp meg.

Overalt så hun redde mennesker. På nyhetene så hun mennesker i panikk og overfylte tog med ukrainere i retning Polen.

Hun trodde hun kunne dra tilbake til leiligheten etter et døgn. Etter ti dager i tilfluktsrommet sto hun overfor et dilemma: Skulle hun også flykte utenlands, eller søke tilflukt på familiens landsted i Kozarovychi hvor Kovtun hadde tilbragt alle feriene?

– Vi var redde for alt, spesielt om natten når vi hørte eksplosjoner. Det var min intuisjon å dra til Polen. Det viste seg å være et riktig valg.

Bombet i stykker

For etter en marerittaktig togreise nådde Kovtun Polen, mens landstedet ble bombet i april 2022. En nabo sendte Kovtun bilder og video av det ødelagte huset som tilhørte Kovtuns besteforeldre. Utenfor lå missilet.

Det som hadde vært hennes paradis i alle ferier fra hun var to år, var en ruin.

RUIN: Huset til Ann Kovtuns besteforeldre i Kozarovychi før og etter missilet traff i april 2022. Foto: Privat

– Jeg er sint! Jeg føler så mye hat mot russere som skal bestemme over våre liv.

Hver dag leser hun nyheter hjemmefra. Teller rakettangrep. Sjekker hvordan det går med vennene som ble igjen. Artisten lar følelsene få utløp gjennom musikken.

RESTER: Våpenet ble funnet utenfor besteforeldrenes hus i Kozarovychi. Foto: Privat

– Du kan ikke stoppe invasjonen, men du kan gjøre noe som får deg til å føle deg litt bedre. Noen ganger trenger du bare å gråte. Frykt må få utløp.

Spiller ut følelsene

Da hun la ut en coverversjon av Billie Eilish-låten Ocean Eyes på Instagram, fikk hun en «like» fra superstjernen. Det ga Kovtun mot til å trosse sin sjenerthet, og skrive og opptre med egne sanger.

Nå har Kovtun 17 millioner avspillinger på Spotify og mer enn 165.000 månedlige lyttere.

– Det er krig i landet mitt og folk dør hvert minutt. Det er kanskje ikke en tid for å skrive sanger, men jeg kan ikke være stille.

Fra Polen, dro Kovtun videre til Bulgaria, før hun fikk fly til Norge.

Øredøvende stillhet

– Da jeg landet her, var det første gang siden jeg var i Kyiv at jeg følte at jeg var på rett plass.

STILLHET: Ann Kovtun vil bruke roen til å skape mer musikk. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Nå bor 24-åringen i Gaupne, et lite tettsted i Luster med under 1300 innbyggere. Kontrasten til millionbyen Kyiv er enorm.

– Det er så stille. En øredøvende stillhet.

Det nye hjemstedet har gitt henne ro til å utgi et nytt album. «Fatigue» handler om å være utmattet, om å mangle et hjem. Drømmen hennes er dra tilbake til et fritt Ukraina og turnere i hjemlandet.

– Hver ukrainer er sterk og jeg må også være sterk. Når jeg er svak, så gråter jeg, og så fortsetter jeg å være sterk .

I Norge har hun opptrådt i Bergen, Gaupne og Lærdal, sist på en solidaritetskonsert hvor hun delte scene med Tone Damli.

Ukraineren liker spesielt godt musikken til Aurora.

– Vi trenger å finne krefter til å puste, og smile og leve når blomster og folket vårt dør. Vi må tro på friheten!