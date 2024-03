Henrik Asheim om «battle rappen»: – Helt grusomt

Høyre-nestleder Henrik Asheim nyter årets påske i New York sammen med samboeren sin.

I TV 2s påskesnakk-spalte forteller han om sitt verste påskeminne – og åpner seg om sitt første møte med reality-TV.

– Hva skal du i påsken?

– I år er samboeren min og jeg på reise til New York i påsken. Vi liker veldig godt å reise på denne tiden.

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– At det også blir skikkelig vår! Det fine med påsken er at det da for alvor begynner å bli varmere og lysere.

PÅSKEFERIE: Høyre-politiker Henrik Asheim er i år på påskeferie i New York sammen med samboer Simon Stisen. Foto: Privat

– Hva er din mest personlige påsketradisjon?

– Da jeg var liten, reiste vi på hytta vi hadde i Valdres. Det var en hytte uten vann eller strøm, og som vi måtte gå på ski for komme til. Det var nok litt strevsomt for foreldrene mine som hadde med tre barn opp dit, men for oss barna var det helt fantastisk. Da var det både påskeeggjakt, lange skiturer og alt som følger med.

Endte opp på legevakten

– Har du noen gang brutt fjellvettregler? Hva skjedde?

– Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg liker godt å gå turer i fjellet, men da overkommelige dagsturer som ikke krever altfor mye planlegging.

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– Da jeg var 10 år, så kolliderte jeg med en annen i slalåmbakken. Der og da trodde jeg alt hadde gått fint, men da jeg kom hjem oppdaget jeg at jeg hadde fått et stort kutt i kneet. Så da ble det legevakten og litt sying.

BYPÅSKE: Høyre-toppen koser deg på påskeferie i «Det store eplet». Foto: Privat

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?

– Nei, det har jeg heldigvis sluppet!

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?

– Liker best podkast. Når man har litt god tid, som i påsken, så liker jeg veldig godt podkastserien «Hele historien» som lages av NRK. De tar for seg ulike historiske begivenheter som store katastrofer og ulykker til da Bobbysocks vant Grand Prix i 1985 eller innføringen av røykeloven i Norge. Det er laget veldig fint med intervjuer av de som sto midt oppi det og lydklipp fra arkivet.

– Jeg er ikke personlig kristen

– Har du gjort noe i påsken som du aldri noensinne vil gjenta? Hva skjedde?

– Påsken 2021 var jo annerledes for oss alle på grunn av pandemien. Jeg skulle egentlig på hyttetur, men så fikk de påvist korona. Dermed ble det faktisk flere dager helt alene hjemme i påsken. Det er jo deilig en liten stund, men etter hvert ble det en ganske trist og ensom påske.

– Hva spiser du i påsken?

– Det jeg må spise er godteri, og særlig påskemarsipan! Ellers mener jeg det viktigste i påsken er å kose seg med den maten man liker best. Og lange frokoster hører absolutt påsken til.

– Hva betyr det kristne påskebudskapet for deg?

– For meg betyr det ikke så mye, for jeg er ikke personlig kristen. Men jeg har stor respekt for at dette er en viktig høytid i kristendommen og budskapet om tilgivelse og nåde er vakkert, uavhengig av tro. For noen år siden var vi i Roma i påsken, og da fikk jeg virkelig se hvor stort dette er for mange.

Utelukker ikke mer reality

I påsken fikk over en halv million seere se Høyre-toppen i en helt annerledes TV-setting enn det de ellers er vant til. For første gang var nemlig Asheim å se som deltaker i et reality-program.

I «Påskekrimlekene» på NRK forsøker programleder Markus Neby, sammen med ti kjendiser, å løse et påskemysterium. Underveis blir deltakerne utfordret i ulike oppgaver, der taperen ryker ut med «døden».

LEKER DØD: For Høyre-politiker Henrik Asheim endte «Påskekrimlekene» i femte episode. Asheim er imponert over sminkørene til NRK. Foto: Skjermdump/NRK TV

I en av episodene blir deltakerne utfordret i en «battle rap», hvor Asheims politiker-kollega Anette Trettebergstuen (Ap) ryker ut.

– Hvordan var det å rappe på statskanalen?

– Det var helt grusomt! Her måtte jeg virkelig gå langt utenfor komfortsonen. Og etter innspilling gruet jeg meg veldig til det skulle gå på TV, forteller Asheim.

– Hvordan var det å se seg selv på TV når det ble vist?

– Det var bedre enn fryktet. De har vært snille i klippingen. I tillegg er det jo så mange deltakere i starten at det er grenser for hvor mye dumt som kan bli vist for den enkelte.

– Kommer vi til å se deg i mer reality fremover?

– Hehe, vi får se. Men jeg er først og fremst stortingsrepresentant og ikke underholdningsartist, så mye blir det nok ikke.