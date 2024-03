Hennie og Aurora (20) går på omstridt kjøttdiett

Aurora Bang freser opp smør i panna og Hennie Heyerdahl Berg slenger oppi to stykker entrecôte. Klokka er kvart på 12 og det er tid for dagens andre måltid.

– Nå er jo vi ekstra glad i at den er litt rå, sier Heyerdahl Berg og tar kjøttstykkene ut av panna før stekeosen rekker å fylle leiligheten.

Det er fem uker siden venninnene spiste sin siste grønnsak, og de føler seg sunnere og sterkere enn noen gang.

– For oss har det funket bra hittil, sier Heyerdahl Berg.

Smør på flesk

De 20 år gamle studentene lever på en «carnivore»-diett. Alt de spiser fra morgen til kveld er kjøtt, fisk, egg eller meieriprodukter. Og det er det.

– Det er en full fett- og proteindiett hvor du eliminerer alt av karbohydrater, og får kaloriene og næringsstoffene gjennom animalsk fett og proteiner, forklarer Heyerdahl Berg.

ROOMIES: Aurora Bang (t.v.) og Hennie Heyerdahl Berg lager mye mat sammen i leiligheten i Trondheim. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Det betyr ingen grønnsaker, frukt eller brødvarer. Heller ikke godteri, chips eller brus.

Og det er ingen unntak.

– Vi synes det er gøy å dra den helt ut, sier Heyerdahl Berg.



Slik kan en matdag se ut for venninnene: Frokost: Omelett med egg, smør, ost og skinke eller bacon. Matpakke med på skolen: Burgerkjøtt og en halv liter helmelk. Lunsj etter skolen: Stekt kjøttdeig med organer, for eksempel lever. Middag: Burger, biff eller kjøttdeig.

Rovdyr eller åtseletere?

Carnivore-dietten er inspirert av dyreriket. Karnivorer, eller kjøttetere om du vil, omfavner de dyrene som spiser andre dyr. Som en løve eller en ulv.

Den menneskelige tolkningen av dietten har eksistert i flere år, uten at de fleste av oss har lagt så mye merke til den.

SAME SAME, BUT DIFFERENT: Hennie Heyerdahl Berg er ennå ikke lei av den restriktive dietten. Foto: Frank Lervik / TV 2

Carnivore-dietten er omdiskutert, med omstridte profiler som psykologen Jordan Peterson og datteren Mikhaila Peterson, og atleten og kirurgen Shawn Baker i bresjen.

Flere av de er enda mer restriktive og spiser kun kjøtt.

Det var nettopp disse profilene som åpnet øynene til Heyerdahl Berg og Bang.

– Vi så på Youtube en dag, og kom over Jordan Peterson og datteren hans, Mikhaila. De hadde lenge slitt med ulike plager som hodepine og migrene, og Mikhaila hadde slitt veldig med depresjon. Så startet hun på denne carnivore-dietten, og livet ble bra for henne. Hun fikk bort disse plagene, forteller Bang.

Selv om venninnene aldri har slitt med lignende plager, ble de inspirert til å teste ut dietten.

– Vi så mye på Youtube og så at alle hadde bedre energi, bedre søvn, ingen vondter noen steder... Så vi fikk lyst til å prøve og se for oss selv, sier Bang.

CARNIVORE: Løvene begynte med carnivore-dietten lenge før oss. Her nyter løvene og løvinnene i København Zoo et ekstra godt måltid, nemlig nabosjiraffen Marius. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / AP / NTB

Skremt og fascinert

Nå er Heyerdahl Berg og Bang blant flere som tester ut dietten og legger ut videoer og bilder av det på Tiktok.

Fra fremmede og venner får de mange spørsmål om helseeffektene av dietten.

– Folk lurer på om det er sunt og hvordan det går utover trening, sier Heyerdahl Berg.

KJENNING: Mannen i kjøttdisken kjente igjen venninnene da de kom og spurte om han kunne dele opp et stykke kjøtt. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hvordan reagerer folk rundt dere?

– Jeg tror folk blir litt skremt og litt fascinert, sier Bang.

– Samtidig har dette vært en trend. Hadde vi lagt ut innleggene for et år siden, hadde det vært noe annet, men nå vet folk litt hva det er på grunn av Tiktok, legger Heyerdahl Berg til.

Hva er carnivore-dietten? Carnivore er det motsatte av veganismen. På carnivore-dietten spiser man i utgangspunktet kun animalsk fett og proteiner.

Noen spiser også egg og meieriprodukter, i tillegg til kjøtt, fisk og sjømat.

Noen gjør også unntak for kaffe, te, vin, brennevin og krydder.

Carnivore-miljøet mener at dietten er optimal for å få god helse, og at den i tillegg kan reparere helseproblemer. Kilde: Carnivore Norge

Ikke overbevist

Ikke overraskende faller ikke kjøttdietten i god jord hos helseekspertene.

– Denne dietten er vel så langt fra optimalt som det kan bli, sier Erik Arnesen, forsker ved avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Han understreker at det ikke er forsket på dietten, så man vet lite om de vitenskapelig dokumenterte konsekvensene av å leve på en carnivore-diett.

– Man har bare hørt enkelthistorier. Gjerne fra de som føler at det går bra, sier han.

EKSTREMT: Erik Arnesen, forsker ved avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo, sier det er ingen grunn til å anbefale den ekstreme dietten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Store muskler

Selv om carnivore-dietten strider imot alt vi har lært om kosthold, mener venninnene at de opplever positive endringer.

– Vi tenkte at vi kom til å få mye mindre energi når vi sluttet med karbohydrater, men det har blitt omvendt, forteller Heyerdahl Berg.

– Vi merker at muskelmassen blir større, og at vi har et mye mer stabilt energinivå gjennom dagen.

JO MER FETT, JO BEDRE: Ingen magerprodukter får bli med venninnene hjem. – Vi har veldig troen på fett, sier Hennie Heyerdahl Berg (t.h.). Foto: Frank Lervik / TV 2

Venninnen og romkameraten Aurora Bang har tidligere vært veganer i tre år.

– Da jeg var veganer, følte jeg ikke på noen av de fordelene som jeg gjør nå. Jeg føler meg mett og har mye energi, forteller Bang.

Ernæringsforskeren sier det er veldig vanlig å kjenne på en slags lykkefølelse eller eufori av å gå på en ekstrem diett, og at derfor ikke er rart om venninnene kjenner at det gir dem energi.

Det er derimot ikke det samme som at dietten er sunn, sier han.

– Ingen type ensidig diett er positivt. Kjøtt er jo ikke negativt i seg selv, men bare kjøtt for eksempel er jo veldig negativt. Det er jo akkurat som at det er usunt å bare leve på brokkoli.

Ingen kur

Arnesen sier at de som går på dietten ikke bør ha forhåpninger om at det vil gjøre en friskere eller sunnere.

– Man må i hvert fall være klar over at det ikke er noe vitenskapelig belegg for å si at dette kan forebygge sykdom eller at det kan kurere sykdom i det hele tatt.

Også leder av Norsk forening for allmennmedisin er klar i sin tale.

– Jeg har ingen tro på at dette er et sunt og godt kosthold, sier Marte Kvittum Tangen.

– Jeg vil fraråde denne dietten. Det vil gi en økt risiko for at man får mangeltilstander, og jeg tror faktisk det vil gi negative helsekonsekvenser, sier Tangen.

TVILER: Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, tviler på at dietten ville vist noen heldige helseeffekter dersom studier hadde blitt gjennomført. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ikke minst vekker kilden til kostholdsrådene bekymring hos ekspertene.

– Jeg blir bekymret for påvirkningskraften det har. Det er ikke kunnskapsbasert, sier Tangen.

Selv om Heyerdahl Berg, Bang og flere andre carnivore-tilhengere mener de opplever gode effekter, tror ikke Tangen noe på de egentlige effektene.

– Påstander om at det er helsefremmende, opplever jeg at alle kan gjøre om alle typer kosthold nå.

Ikke bekymret for bekymringene

For Heyerdahl Berg og Bang er det viktig å understreke at dette ikke er en diett de har tenkt til å følge for alltid.

– Vi gjør det som et prosjekt og vi fortsetter siden vi føler oss bra og blodprøvene er positive. Dette er noe vi gjør fordi det er gøy å prøve, sier Heyerdahl Berg.

– Ernæringseksperter og leger advarer mot dietten fordi det kan føre til mangeltilstander og negative helsekonsekvenser. Er dere bekymret for dette?

– Nei, absolutt ikke. De blodprøvene vi har tatt så langt i dietten viser at vi har veldig fine verdier, sier Heyerdahl Berg.

Venninnene forteller at de tok blodprøver før de begynte på dietten, samt tre uker inn.



– Første gang jeg tok blodprøver hadde jeg mangel på vitamin C og jern. De hadde forbedret seg, forteller Bang.



Hun sier at hun forstår at helseekspertene er bekymret, men er selv ikke bekymret for at de ikke får i seg nok vitaminer.

– Mange er bekymret for vitamin C, men det får vi i lever for eksempel. Og vi varierer i ulike meieriprodukter. Så langt ville jeg ikke vært bekymret, men jeg skjønner at det er sjokkerende for mange, sier Bang.



UKESHANDEL: Turen til matbutikken går raskt når venninnene går rett forbi de fleste kjøleskapene og hyllene. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Stoler dere mer på enkeltpersoner og deres positive erfaring enn på myndighetene og helsepersonell?

– Litt både og. Vi stoler selvfølgelig på myndighetene, men vi stoler også på enkeltpersoners historier. Vi får bevis fra enkelthistoriene, men vi tror også på egne resultater, sier Bang.

Venninnene tror det er viktig å være kildekritisk, men først og fremst lytte til hvordan egen kropp reagerer og hva blodprøvene sier.



– Hvis vi føler oss som en million, hvorfor skal vi slutte på dietten?, sier Heyerdahl Bang.

– Har dere en sluttdato på prosjektet?

– Nei, men hvis blodprøvene viser mangler og legene sier at vi må slutte på dietten, så slutter vi med en gang. Det er det ingen tvil om, sier Bang.