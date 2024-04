– Dette er mye mer alvorlig enn mange andre saker hvor studenter har blitt felt, så det ville fremstått som forskjellsbehandling om de kom til et annet resultat.



Det sier jussprofessor ved UiO, Tarjei Bekkedal, til TV 2.

Torsdag kunne TV 2 erfare at nemnda for studentsaker har enstemmig vedtatt at Kjerkol jukset i sin masteroppgave fra 2021 og fratar helseministeren mastergraden i helseledelse.

Kjerkols advokat, Marianne Klausen, forteller til TV 2 at de ikke har mottatt vedtaket fra Nord universitet.

– Vi har ikke mottatt selve vedtaket. Dermed har jeg heller ikke fått begrunnelsen for en beslutning. Jeg har bedt klagenemnda ved Nord universitet oversende vedtaket så fort som mulig. Jeg kan derfor ikke kommentere saken før mine klienter og jeg har fått satt oss grundig inn i vedtaket, sier Klausen til TV 2.



FUSK: Ingvild Kjerkol felt for fusk - masteroppgaven underkjennes. Her er hun er på plass på Stortinget. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Du må ha autoritet

Jussprofessor Bekkedal mener torsdagens avgjørelse var å vente. Samtidig retter han kritikk mot Kjerkols håndtering av saken.

– Jeg synes håndteringen svekker tilliten ytterligere og mer enn nødvendig. Men om hun blir sittende, er et rent politisk spørsmål, sier Bekkedal og legger til:

– Det som kanskje er utfordringen, mer enn selve saken, er at hennes effektivitet som helseminister svekkes. Hun leder den mest akademiske bransjen vi har i Norge, helsesektoren. Jeg har selv vært leder i Akademia og du må ha autoritet, ellers mister du garderoben, som vi sier på fotballspråket. Og uten autoritet er det ingen som bryr seg om hva du sier. Hennes autoritet som minister er svekket.

Leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier til TV 2 at nemndas avgjørelse vil gjøre det vanskelig for Kjerkol å ha tillit som statsråd.

– Som helseminister har Kjerkol et stort forskningsansvar. Det er vanskelig å se for seg at hun nå har tilliten som hun er avhengig av for å fortsette som statsråd, sier Lind til TV 2.

– Bør gå av

Redaktør for nettavisen Khrono, Tove Lie, er klar i sin tale om hva statsråden bør gjøre.

– Jeg er av den oppfatning av at jeg synes at en statsråd bør gå av når man blir tatt for juks. Om det er det som skjer er et annet spørsmål. Signalene er ikke akkurat sånn, sier Lie til TV 2.

Khrono, som er en nettavis for høyere utdanning, har i lang tid skrevet om plagiering i akademia.

– Den store debatten internt i akademia, er selvplagiering. Det handler om at studenter skriver av ting de har skrevet i andre oppgaver fra tidligere. Min oppfatning er at de fleste stemmene er kritiske til at statsråder skal kunne fortsette om de jukser. Det har med tilliten til hele høyere utdannings og forskning, sier redaktør Lie til TV 2.

Videre poengterer Lie dette ikke er en endelig «dom».

– Det finnes eksempler på CV-juks. Det kan minne om det. Det finnes statsråder over hele verden som har gått av på grunn av det. Hun kan fortsatt anke, den kan gå videre til felles klagenemd. Det er ingen endelig «dom» her som sådan.

– Ikke særlig tillitvekkende

Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, forteller til TV 2 de ventet konsekvenser.



– Vi har sett studenter som både får oppgaver annullert og som blir utestengt for mindre enn 19 prosent, som Kjerkol hadde, så vi hadde ventet at det kom konsekvenser her.

Sæther, forteller at de er opptatt av det skal være likebehandling på tvers av institusjoner, og dermed også likebehandling av studenter og statsråder.

Om Kjerkols håndtering av saken, har hun følgende å si:

– Vi synes at Sandra Borch hadde en rask og god håndtering av sin sak. Vi mener at Kjerkol har hatt en helt annen forståelse av de utfordringene vi står i rundt fusk. Som statsråd trenger du tillit i befolkningen og norske studenter finner ikke Kjerkols håndtering av saken særlig tillitvekkende.

Kjerkols kollega, nestleder i Trøndelag Ap, har på sin side full tillit.

– Jeg mener Ingvild har gjort en meget god som helseminister og har full tillit til at hun vil gjøre det også i fremtiden, sier Amund Hellesø, til TV 2.