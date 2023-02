Henlegger Tina Jørgensen-saken: – Skuffende

Johny Vassbakk (52) ble nylig domfelt for drapet på Birgitte Tengs (17). Han var også siktet for drapet på Tina Jørgensen (20), men siktelsen er nå henlagt.

– Riksadvokaten henla saken etter bevisets stilling i går, skriver statsadvokat Folke Åmlid i en e-post til TV 2.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte henleggelsen først.

– Dette er som forventet, men vi har reagert på at det har tatt så lang tid. Dette burde vært gjort før Birgitte-saken ble pådømt, sier Vassbakks forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

– Hvorfor det?

– Dette er opplysninger som har blitt brukt aktivt ut og som er allment kjent. Derfor var det et poeng for oss å få ut at saken mot Tina er henlagt fordi de ikke har noe. Det hadde vært fair av dem å gjøre, sier Kristensen.

FORSVARER: Stian Kristensen forsvarer Johny Vassbakk, sammen med medforsvarer Stian Trones Bråstein. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ble siktet

Da det ble kjent at politiet hadde pågrepet og siktet Vassbakk for drapet på Tengs høsten 2021, gikk de samtidig ut med at han også var formelt mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Dette er Tina-saken: 1. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel. 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker. 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. Sakene ble henlagt i 2003. 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken. 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept. 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. 6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet. 3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. 17. august 2022 opplyser politiet at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, også er siktet for å ha drept Tina Jørgensen. 51-åringen har nektet all skyld i begge sakene. Kilde: NTB

I motsetning til i Tengs-saken er det ingen tekniske spor som knytter ham til drapet på Jørgensen, men han mangler alibi og var beviselig i området den helgen da drapet fant sted.

Fordi politiet brukte skjulte metoder i et forsøk på å finne beviser mot Vassbakk, fikk han senere status som siktet for drapet på Jørgensen.

DØMT: Johny Vassbakk ble nylig dømt for drapet på Birgitte Tengs. Han var også siktet for drapet på Tina Jørgensen, men siktelsen er nå henlagt. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

– Foreligger ikke etterforskningsskritt

Saken har de siste månedene ligget på bordet til Riksadvokaten, som nå har besluttet at saken skal henlegges.

Avgjørelsen er som ventet, etter at Sør-Vest politidistrikt selv hadde innstilt på henleggelse.

– Riksadvokaten kan ikke se at det på nåværende tidspunkt foreligger etterforskningsskritt som i rimelig grad av sikkerhet vil bidra til å opplyse saken, sier statsadvokat Åmlid til Aftenbladet.

ANSVARLIG: Det er statsadvokat Folke Åmlid som har holdt i saken for Rogaland statsadvokatembeter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tidligere i februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Tengs. Dommen er anket og skal etter planen opp i lagmannsretten til høsten.

– En skuffelse

TV 2 har vært i kontakt med bistandsadvokaten til Jørgensens mor, Kjærsti Jæger.

– Nå når Riksadvokaten har opprettholdt henleggelsen er det ikke noen overraskelse, men selvsagt en skuffelse. Familien hadde selvfølgelig håpet at de denne gangen kunne fått en oppklaring i saken, sier Jæger.

BISTANDSADVOKAT: Kjersti Jæger er bistandsadvokat for Tinas etterlatte. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Hun sier hun og Jørgensens mor har hatt en gjennomgang med politiet tidligere, hvor de presenterte undersøkelsene de hadde gjort.

– Man så jo at en ikke ville komme i mål sånn bevissituasjonen var. Den siktede mannen ble forrige uke dømt for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Gav det familien håp for en oppklaring i saken?

– Det er jo bevisene som må tale i en sak. Jeg nøyer meg med å si det, sier Jæger.