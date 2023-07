Henlegger saken om politiskytingen i Lavangen

En desembernatt i fjor ble Hans Arne Nystad (49) skutt og drept av politiet hjemme på gården sin i Lavangen.

Spesialenheten har etterforsket skuddløsningen, slik de er påkrevd å gjøre i saker der noen dør under et politioppdrag.

Onsdag opplyser de at saken blir henlagt, og at etterforskningsresultatet taler med «særlig styrke» for at politiet ikke gjorde noe straffbart under skytingen.

HENLAGT: Spesialenheten for politisaker har etterforsket saken som skjedde i fjor. Foto: Cornelius Poppe

– Bruken av skytevåpen for å stanse et livstruende angrep var nødvendig og forsvarlig. Mindre inngripende handlingsalternativer var i situasjonen ikke anvendelige, og Spesialenheten har lagt til grunn at det ikke var mulig å stanse hjullasteren på annen måte enn ved skudd mot føreren, skriver Spesialenheten.

Stort antall skudd

Spesialenheten skriver at hendelsen skiller seg ut fra andre politiskytinger, ettersom det ble avfyrt «et stort antall skudd».

Politibetjenten avfyrte i løpet av få sekunder 18 eller 19 skudd mot førerhuset til hjullasteren, og skiftet våpenmagasin én gang, ifølge Spesialenheten.

Den avdøde ble sannsynligvis truffet av 15 av disse, hvorav to av dem var nok til å medføre en rask død.

Spesialenheten mener likevel at antall skudd var forsvarlig ut fra situasjonen:

– Det spesielle ved hendelsen er likevel angrepets karakter og den nødvendige responsen som innebar at det måtte benyttes så mange skudd for å være sikker på å stanse angrepet.

Var redd for å dø

De to politibetjentene som var til stede åpnet seg nylig opp i et intervju om hendelsen.

Der kommer det frem at Nystad gikk til angrep på politibilen deres med en hjullaster, og at begge opplevde situasjonen som livstruende.

– Jeg tenker at «Nå dør jeg», forteller den ene politibetjenten som avfyrte skuddene til Politiforum.

Bilder fra stedet viser at politibilen deres ble spiddet av gaflene på hjullasteren. Politibetjentene kom begge fysisk uskadd fra hendelsen.

Mener Riksadvokaten må ta stilling

John Christian Elden, bistandsadvokat for Nystads pårørende, opplyser til TV 2 at de trolig kommer til å bringe avgjørelsen inn for Riksadvokaten.

– For det første fordi vi mener politimannen er å anse som siktet, og dermed at det kun er Riksadvokaten som kan avgjøre en drapssak, skriver han i en e-post.

Elden mener at Riksadvokaten må ta stilling til om maktanvendelsen var nødvendig i situasjonen, eller om politiet kunne ha kjørt videre i stedet for å skyte, uansett om det kommer en klage fra dem eller ei.

– Vi får ikke høre hans versjon fordi han er drept, men rekonstruksjonen av politimannens egen forklaring ga grunnlag for mistanke om drap. Det bør derfor avklares helst av retten, men i alle fall av Riksadvokaten, skriver Elden.



BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden er kritisk til at Spesialenheten henlegger saken. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han er spesielt kritisk til én ting ved etterforskningsløpet:

– Vi vil særlig se nærmere på det at politiet selv foretok etterforskningen i saken den første uken, til tross for kraftig protest herfra, og dermed ødela eller vanskeliggjorde nøytral sporsikring slik reglene forutsetter, skriver advokaten.