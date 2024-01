Hengt ut som pedofil: – Ser meg over skulderen

Artisten Kamelen fikk 20.000 i bot for uthenging av overgrepstiltalt. Videoen er fortsatt ikke fjernet. – Alvorlig, sier forsvarer.

Artisten Markus Mosele, bedre kjent som Kamelen, godtok nylig et forelegg på 20.000 for å ha krenket en 25 år gammel voldtektstiltalt mann.

Det var i mai i fjor, i forbindelse med at saken pågikk i Hordaland tingrett, at artisten oppsøkte fornærmede på en bensinstasjonskiosk i Bergen. Da løp Kamelen etter tiltalte, ropte etter ham, og omtalte ham med fullt navn.

– Liker du å voldta barn, hæ, ropte artisten mens han løp etter 25-åringen.

Med beskrivelsen «ekkel pedofil voldtektsmann» delte artisten videoen i sosiale medier.

Videoen er onsdag fortsatt å finne på Kamelens sosiale medier.



– Manglende respekt

Det reagerer 25-åringens forsvarer, Ellen Eikseth Mjøs, sterkt på.

– Jeg tenker at han ved det viser manglende respekt for rettssystemet, og jeg synes det er alvorlig, sier Eikeseth Mjøs til TV 2.

REAGERER: 25-åringens forsvarer, Ellen Eikeseth Mjøs. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Politiet har også bedt artisten om å fjerne videoen. Det at videoen ble liggende, og delt flere ganger, var blant årsakene til at boten ble så stor som den ble. Det forklarte statsadvokat Kristine Herrebrøden til TV 2 da boten ble kjent i juli 2023.

TV 2 har vært i kontakt med Moseles advokat, Jørgen Riple, om kritikken fra 25-åringens forsvarer.



– Vi registrerer det hun sier, men har ingen kommentar til det, sier Riple til TV 2.



Slik var tingrettsdommen i overgrepssakene Mann (24) – tiltalt for gruppevoldtekt og grov seksuell omgang med mindreårig: Dømt til fengsel i fem år og seks måneder, der ni måneder gjøres betinget. Erstatningskrav: 235.000 kroner til gruppevoldtektsoffer, og 80.000 kroner til 15-åring. Mann (25) – tiltalt for gruppevoldtekt: Dømt til fengsel i fem år, der ett år gjøres betinget. Erstatningskrav: 235.000 kroner. Mann (26) – tiltalt for gruppevoldtekt: Frikjent. Mann (25) – tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig: Dømt til fengsel i ett år, der to måneder gjøres betinget. Erstatningskrav: 80.000 kroner til den mindreårige.

Mann (25) – tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig og sovevoldtekt: Dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, der seks måneder gjøres betinget. Erstatningskrav: 80.000 kroner til den mindreårige, og 175.000 kroner til voldtektsofferet.

Risikerer tre år og åtte måneder i fengsel

Denne uken satt 25-åringen igjen på tiltalebenken. Denne gangen i ankesaken i Gulating lagmannsrett. Han har godtatt dommen for grov seksuell omgang med en mindreårig, men har anket skyldspørsmålet i delen av tingrettsdommen som omhandler en sovevoldtekt.



Aktor Benedicte Hordnes har bedt om totalt tre år og åtte måneder i fengsel for de to tiltalepunktene.

25-åringen har tidligere hevdet at livet hans er ødelagt, som følge av at han har blitt hengt ut og navngitt som en del av de mye omtalte overgrepssakene i Bergen.

AKTOR: Benedicte Hordnes i Gulating lagmannsrett. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Ser meg over skulderen

Dette ble gjentatt i en tilleggsforklaring onsdag. 25-åringen fortalte om depresjon, og at han i stor grad har isolert seg siden tingrettsbehandlingen i mai i fjor.

– Jeg ser meg over skulderen. Jeg drar ikke ut på byen lenger, eller gjør noe sosiale ting. Jeg bare jobber og er hjemme, forklarte han.

Forsvarer Eikeseth Mjøs brukte også noe tid på å dokumentere omtalen i sosiale medier for lagmannsretten. Her viste hun fram innlegg fra sosiale medier som Tiktok, Instagram, Jodel og Vsco.

«Tror hele Bergen er ute etter de»



Her blir de tiltalte navngitt i flere omganger. Det ble også delt truende meldinger.

«Godt navnene er ute. Blir ekstra spennende å komme ut fra fengsel da», skriver en bruker.

«Da har Kamelen fått forelegg, og mange, mange nye fans og følgere», skriver en annen.

«Tror hele Bergen er ute etter de», skriver en tredje.

– Det groveste av de alle

Eikeseth Mjøs viste også fram den 20 sekunder lange videosnutten Kamelen har delt.

– Det vil jeg fordi det er hensynsløs atferd. Det er mobbing. Det er uriktige opplysninger om min klient, og det er ikke akseptabelt, sier forsvareren til TV 2 om hvorfor hun også i lagmannsretten bruker tid på denne hendelsen.



– Så er det selvfølgelig også et moment i belastningen som det har vært for min klient å stå i dette. Eksponering på sosiale medier, og dette var det groveste av de alle, fortsetter hun.

Fikk strafferabatt



Eksponeringen i sosiale medier ble grundig belyst da saken var oppe i Hordaland tingrett. Det resulterte i at samtlige fire domfelte fikk en strafferabatt på ti prosent.

Derfor ble dette også tema i lagmannsretten, som i forkant av rettsforhandlingene tok grep for å unngå nytt kaos.

SKJERPET SIKKERHET: Gulating lagmannsrett har tatt flere grep i forbindelse med ankesaken. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Den tiltalte 25-åringen godtok tingrettsdommen i skyldspørsmålet om seksuell omgang med en mindreårig. Straffeutmålingen blir først gitt etter at lagmannsretten har konkludert i spørsmålet om sovevoldtekten.

Her nekter han skyld.

Ønsker mer strafferabatt

Forsvarer Eikeseth Mjøs brukte også tid i sin prosedyre på argumentere for en strafferabatt, etter først å ha bedt om at klienten hennes skal frikjennes for sovevoldtekten.

– Ingen har sett det. Det foreligger ingen tekniske bevis eller spor, sa Eikseth Mjøs om hvorfor retten bør kunne legge tiltaltes forklaring til grunn.

Hun argumenterte for at det må gis en enorm strafferabatt for den «enorme sjikanen og hetsen tiltalte er utsatt for», selv om det ikke er rettspraksis.

– Det vi har sett i denne saken er nytt. Slik har det aldri vært før, sa Eikeseth Mjøs, og omtalte situasjonen som «helt ekstraordinær» og «gatejustis».

Forsvareren mener klienten hennes må få mer strafferabatt enn det han fikk i tingretten, da han er den av de tiltalte som har «helt klart har tålt mest».

– Ved å gi rabatt, markerer retten det uakseptable ved denne typen oppførsel i disse sakene.

Aktor Hordnes advarte imidlertid mot å sette en rettspraksis for at omtale i sosiale medier skal gi strafferabatt.

Ikke støtte fra de fornærmede

Belastningen har også vært stor for de fornærmede. Tirsdag fortalte den 24 år gamle kvinnen som har anmeldt 25-åringen for sovevoldtekt, at hun «ikke får fred» fra en sak hun helst vil komme seg videre fra.



Onsdag ble det også vist et innlegg fra en mann som har fått mye oppmerksomhet og følgere i sosiale medier, på grunn av sin omtale av saken. Han hevder her at han har full støtte fra de fornærmede.

BISTANDSADVOKAT: Hilde Cecile Matre representerer den 24 år gamle kvinnen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det stemmer ikke, forteller bistandsadvokat Hilde Cecile Matre til TV 2.

Hun representerer 24-åringen og kvinnen som har anmeldt tre andre menn for gruppevoldtekt.

– Det er helt feil. Min klient synes dette har vært helt forferdelig, sier Matre til TV 2.

Også Matre vektla eksponeringen som en belastning i sin prosedyre. I tingretten ble 25-åringen dømt til å betale 175.000 kroner til voldtektsofferet. Matre mener det bør være høyere.

Dommen fra Gulating lagmannsrett er ventet før 7. februar.