Henges ut med navn og bilde etter grov video

Politiet jobber med å sikre bevis i saken der en hane ble brutalt drept og filmet i Innlandet.

– To personer under 18 år har status som siktet, sier politiadvokat Einar Gauslaa Bergem i Innlandet politidistrikt til TV 2.

I videoklippet skriker hanen mens den kastes med full kraft i bakken, før en person tråkker åtte ganger på dyret og kaster én gang til.

Politiet har en formening om når og hvor videoen ble filmet. Det er så langt gjennomført avhør av én person, ifølge politiadvokaten.

TV 2 har gjennom politiet vært i kontakt med foresatte til gutten i videoen. De har avslått å kommentere saken.

Advarer mot deling

Reaksjonene på dyremishandlingen har vært kraftige i sosiale medier.

TV 2 har sett flere tilfeller av deling av navn og bilde av det som skal være de involverte, samt trusler og oppfordringer til vold mot disse.

– Politiet vil oppfordre til besinnelse i sosiale medier, og deling av personopplysninger kan være straffbart, sier Gauslaa Bergem.

Dyrevernsorganisasjonen Noah har delt en sladdet versjon av videoen på sine sosiale medier.

TV 2 har sett at navn og bilder av unge gutter har blitt delt i kommentarfeltet. Dette har senere blitt fjernet.



– NOAH går aldri ut med navn eller identifiserbare bilder av mennesker vi anmelder for brudd på dyrevelferdsloven. Dersom private poster dette på våre sider, slettes det så fort det oppdages, svarer leder og pressekontakt Siri Martinsen i Noah til TV 2.

REAGERER: Noah-leder Siri Martinsen reagerer sterkt på videoen som er delt av hanen som mishandles og drepes. Hun oppfordrer samtidig til å ikke dele navn på de involverte offentlig. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi er glade for tips som sendes oss på mail, men vi er svært lite glade for offentliggjøring av navn - det kan av både ødeleggende for den rettslige prosessen, og er generelt svært uheldig, fortsetter hun.

Saken prioriteres

Ifølge Noah ender de aller fleste etterforskningssaker om vold mot dyr med henleggelser. Denne saken har politiet gode muligheter til å oppklare, mener de.

– Vi mener det er svært viktig at en sak som er så grov som denne får en vesentlig straffereaksjon, skriver Martinsen.